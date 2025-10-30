R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E s s e r e i n f o r m a t i s i g n i f i c a c o n o s c e r e i p r i m i s i n t o m i , r i c o n o s c e r e u n c a m p a n e l l o d ' a l l a r m e e a r r i v a r e t e m p e s t i v a m e n t e a u n a d i a g n o s i d i a t a s s i a d i F r i e d r e i c h . E ' f o n d a m e n t a l e s o t t o l i n e a r e l e d i f f i c o l t à d e l l a m a l a t t i a a f f i n c h é a n c h e i l g r a n d e p u b b l i c o c o m p r e n d a c o s a s i g n i f i c a p e r d e r e l ' e q u i l i b r i o " . L o h a d e t t o M a r i a L i t a n i , p r e s i d e n t e A i s a ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p e r l a l o t t a a l l e s i n d r o m i a t a s s i c h e ) n a z i o n a l e O d v , c h e s o s t i e n e l a c a m p a g n a # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e p r o m o s s a d a B i o g e n e p r e s e n t a t a n e l c o r s o d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) . " I l b a m b i n o - s p i e g a - g i o c a a p a l l o n e , c o r r e , p o i c o m i n c i a a d a v e r e d i f f i c o l t à n e i m o v i m e n t i . D u r a n t e i l p e r i o d o d e l l a s c u o l a e l e m e n t a r e q u e s t i s i n t o m i p o s s o n o e s s e r e i n t e r p r e t a t i c o m e g o f f a g g i n e o d i s a t t e n z i o n e . I n v e c e s a r e b b e r o s e g n a l i d a n o n s o t t o v a l u t a r e e d a r e n d e r e n o t i " . " L e d i f f i c o l t à c h e l a p e r s o n a a f f e t t a d a a t a s s i a d i F r i e d r e i c h i n c o n t r a , e a n c h e i f a m i l i a r i - c o n t i n u a - i n i z i a n o g i à a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i " d i q u e s t a " m a l a t t i a r a r a e r e c e s s i v a , n e l s e n s o c h e i n f a m i g l i a , t r a g e n i t o r i e p a r e n t i , n o n e s i s t e u n a s t o r i a d i q u e s t a p a t o l o g i a " . L a f a m i g l i a , i n p a r t i c o l a r e , p r o v a u n a f o r m a d i s m a r r i m e n t o , " s i c h i e d e c h e c o s ' è q u e s t a m a l a t t i a m a i s e n t i t a n o m i n a r e . N o n s a a c h i r i v o l g e r s i , q u a l i n e u r o l o g i s i a n o e s p e r t i , c o s a s i p o s s a f a r e . E ' u n a m a l a t t i a s e n z a c u r a , c h e n o n p e r d o n a p e r c h é e v o l v e i n m o d o i n e s o r a b i l e " . D o p o i p r i m i m o m e n t i " i n c u i s i n o t a s o l o u n a d i f f i c o l t à n e l c a m m i n o - i l l u s t r a l a p r e s i d e n t e A i s a - l a m a l a t t i a p o r t a p r o g r e s s i v a m e n t e a l l a p e r d i t a t o t a l e d e l l a d e a m b u l a z i o n e , a l l a n e c e s s i t à d e l l a c a r r o z z i n a , a l l a p e r d i t a d e l l a c o o r d i n a z i o n e d e l l e b r a c c i a e d e l l i n g u a g g i o . E ' u n a p e r d i t a c o n t i n u a " . C o n i l t e m p o , i s i n t o m i p o s s o n o a g g r a v a r s i u l t e r i o r m e n t e . " N e i c a s i p i ù a v a n z a t i p o s s o n o c o m p a r i r e a n c h e p r o b l e m i d i v i s t a e c o m p l i c a n z e c h e m e t t o n o a r i s c h i o l a v i t a s t e s s a . E ' u n a m a l a t t i a c h e c o n d i z i o n a p r o f o n d a m e n t e l a q u o t i d i a n i t à d e l r a g a z z o , i r a p p o r t i s o c i a l i e l a v i t a d e l l a f a m i g l i a , c o s t r e t t a a d a f f r o n t a r e t a n t e d i f f i c o l t à i n u n a m b i t o p o c o c o n o s c i u t o " . A l l a c a m p a g n a # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e l ' a s s o c i a z i o n e h a a d e r i t o c o n e n t u s i a s m o . " A b b i a m o d a t o i l p a t r o c i n i o m o l t o v o l e n t i e r i p e r c h é è u n m o m e n t o d i c o i n v o l g i m e n t o e d i i n f o r m a z i o n e - s o t t o l i n e a L i t a n i - N o i , c o m e a s s o c i a z i o n e , t e n i a m o m o l t o a l f a t t o c h e l ' i n f o r m a z i o n e p a s s i . L a c a m p a g n a , i n f a t t i , i n v i t a a s p e r i m e n t a r e c o n c r e t a m e n t e q u e l l a s e n s a z i o n e : c a m m i n a r e s u u n a l i n e a g i a l l a o s u u n ' a s s e p u ò f a r c a p i r e c o s a p r o v a o g n i g i o r n o u n a p e r s o n a c o n a t a s s i a d i F r i e d r e i c h " .