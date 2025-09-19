R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " Q u e s t a è u n a g i o r n a t a e v o c a t i v a c h e p o n e a l c e n t r o u n a p a t o l o g i a , l a S l a e c i ò c h e n o i p o s s i a m o q u o t i d i a n a m e n t e f a r e i n f u n z i o n e e i n m i s u r a d i v e r s a , s i a a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , s i a c o n l e a s s o c i a z i o n i c h e s o n o v i c i n e a i p a z i e n t i e v i v o n o q u o t i d i a n a m e n t e l e d i f f i c o l t à d e l l a g e s t i o n e d i u n a p a t o l o g i a c o s ì c o m p l e s s a . C e r c h i a m o l e r i s p o s t e c h e s i p o s s o n o d a r e p a r t e n d o a n c h e d a p i c c o l e m i s u r e c h e p o s s o n o c a m b i a r e e n o r m e m e n t e l a v i t a i n t e r m i n i d i c o m o d i t à e d i a c c e s s o a l l e c u r e d e i c i t t a d i n i " . C o s ì M a r c e l l o G e m m a t o , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e , i n o c c a s i o n e d e l l a 1 8 e s i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l a S l a . P e r c e l e b r a r e q u e s t o g i o r n o e s e n s i b i l i z z a r e l a c i t t a d i n a n z a A i s l a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a h a l a n c i a t o q u e s t ’ a n n o l a s u a p i ù v a s t a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , c o n a p p u n t a m e n t i i n d i v e r s e c i t t à i t a l i a n e e c o i n v o l g e n d o i s t i t u z i o n i e c o m u n i t à . " L ' a l t r o m a c r o t e m a è i l d i v a r i o c h e e s i s t e t r a d i v e r s e r e g i o n i d e l n o s t r o P a e s e n e l l a p r e s a i n c a r i c o e c u r a d e l l e p e r s o n e c o n S l a e c h e p u r t r o p p o e s i s t e p e r t u t t e l e p a t o l o g i e . I o e i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e O r a z i o S c h i l l a c i , i n t a l s e n s o , s t i a m o p o n e n d o i n c a m p o i l t e m a d e l l a p e r e q u a z i o n e f r a l e a r e e c l a s s i c a m e n t e i n t e s e , N o r d e S u d n e l l a p r e s a i n c a r i c o e c u r a d e i m a l a t i i n g e n e r a l e e d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a p a t o l o g i e i m p o r t a n t i c o m e l a S l a - s p i e g a G e m m a t o - U n u l t e r i o r e t e m a è q u e l l o d e l l ' o r i z z o n t e d e l l a r i c e r c a , c h e è i m p o r t a n t e n e l l a m i s u r a i n c u i o g g i s i i n t r a v e d o n o d e l l e s p e r a n z e d i r i s p o s t a , a n c h e f a r m a c o l o g i c a , a p a t o l o g i e c o m p l e s s e p e r l e q u a l i f i n o a i e r i s i p e n s a v a c h e n o n v i p o t e s s e e s s e r e u n ' a l t e r n a t i v a t e r a p e u t i c a e c h e i n v e c e o g g i è p r e s e n t e " . " G i o r n a t e c o m e q u e s t e s o n o u t i l i a c o m p r e n d e r e t u t t o , a d a c c e n d e r e u n r i f l e t t o r e , a f a r i m m a g i n a r e a l l a p o l i t i c a , a i c i t t a d i n i , a i d e c i s o r i s u d i v e r s e e i n d i v e r s e m i s u r e c h e e s i s t e l a p a t o l o g i a , e s i s t e u n b a r l u m e d i p o s s i b i l i t à d i c u r a , m a , s o p r a t t u t t o , n e l f r a t t e m p o c ' è u n a g e s t i o n e c o m p l e s s a d e l l a q u a l e t u t t i c i d o b b i a m o f a r e c a r i c o " c o n c l u d e .