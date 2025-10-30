R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A p p r o v a t o d a l l ' A g e n z i a e u r o p e a p e r i m e d i c i n a l i ( E m a ) e d a l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i c o n d i s t r o f i a m u s c o l a r e d i D u c h e n n e ( D m d ) d i e t à u g u a l e o s u p e r i o r e a 4 a n n i , v a m o r o l o n e , f a r m a c o i n n o v a t i v o s v i l u p p a t o d a S a n t h e r a , i n s e r i t o d a l l ' a u t o r i t à r e g o l a t o r i a i n c l a s s e C n n , a d o g g i n o n è a n c o r a r i m b o r s a t o d a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . M e n t r e è i n c o r s o l a v a l u t a z i o n e d e l d o s s i e r d i p r e z z o e r i m b o r s o , P a r e n t P r o j e c t a p s , l ' a s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i r i f e r i m e n t o p e r p a z i e n t i e g e n i t o r i c o n f i g l i a f f e t t i d a D m d , h a r e a l i z z a t o u n w e b i n a r d e d i c a t o a l l a p a t o l o g i a c o n u n f o c u s s u s t a t o d e l l ' a r t e , e v i d e n z e e a c c e s s o a l f a r m a c o . L ' i n c o n t r o , t e n u t o s i n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e - i n f o r m a l ' a s s o c i a z i o n e i n u n a n o t a - h a r i s c o s s o f o r t e g r a d i m e n t o e p a r t e c i p a z i o n e , p e r i l t e m a t r a t t a t o e i l s e t t i n g c h e h a r i p r o d o t t o u n ' a m b u l a t o r i o v i r t u a l e ' p e r i l c o n f r o n t o t r a f a m i g l i e , p a z i e n t i , c l i n i c i e s t a k e h o l d e r s u i v a r i a s p e t t i d e l n u o v o f a r m a c o e s u l l ' i t e r d i a c c e s s o i n e v o l u z i o n e . I l w e b i n a r , d i s p o n i b i l e g r a t u i t a m e n t e s u Y o u T u b e , è s t r u t t u r a t o i n u n a s e s s i o n e s c i e n t i f i c a d e d i c a t a a m e c c a n i s m o d ' a z i o n e , e v i d e n z e c l i n i c h e , s i c u r e z z a , g e s t i o n e e a c c e s s o d i v a m o r o l o n e , s e g u i t a d a u n o s p a z i o d i r e t t o d i c o n f r o n t o Q & A c h e a f f r o n t a g l i a s p e t t i p i ù s e n s i b i l i n e l l a g e s t i o n e d e l l a D m d d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e f a m i g l i e e d e i c l i n i c i . " P a r e n t P r o j e c t a p s è u n ' a s s o c i a z i o n e d i g e n i t o r i e a n c h e d i p a z i e n t i c h e i n q u e s t i u l t i m i v e n t ' a n n i s o n o d i v e n t a t i p e r f o r t u n a a d u l t i , g r a z i e a i p r o g r e s s i c o m p i u t i d a l l a r i c e r c a e d a l l a c o r r e t t a p r e s a i n c a r i c o . L o s v i l u p p o d i f a r m a c i i n n o v a t i v i c o m e v a m o r o l o n e è a t t e s o d a t u t t a l a c o m u n i t à D u c h e n n e - a f f e r m a E z i o M a g n a n o , p r e s i d e n t e d i P a r e n t P r o j e c t - F r a l e n u m e r o s e a t t i v i t à c h e p o r t i a m o a v a n t i , l a p r e s a i n c a r i c o d e i g e n i t o r i d i b a m b i n i D u c h e n n e è q u e l l a c h e p i ù d i o g n i a l t r a r i s p e c c h i a l a n o s t r a m i s s i o n : o f f r i r e s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , e n o n s o l o , a l l e f a m i g l i e p e r c h é u n a d i a g n o s i d i D m d s c o n v o l g e e t r a v o l g e l ' i n t e r o n u c l e o f a m i l i a r e ; l ' a l t r a a t t i v i t à p r i n c i p e è m e t t e r e i n c o n t a t t o l e f a m i g l i e t r a d i l o r o e c o n i c l i n i c i , a l f i n e d i g a r a n t i r e l a c o r r e t t a c o n o s c e n z a d e l l e t e r a p i e i n f a s e d i s v i l u p p o e d e l l a c o r r e t t a p r e s a i n c a r i c o q u o t i d i a n a . L a p r o m o z i o n e d i w e b i n a r d e d i c a t i è l o s t r u m e n t o p i ù i d o n e o , v e l o c e e s e m p l i c e p e r f a v o r i r e i l d i a l o g o , l o s c a m b i o d i i n f o r m a z i o n i , c e n t r i d i r i f e r i m e n t o , l ' a g g i o r n a m e n t o s u g l i s t u d i c l i n i c i e l ' a r r i v o d i t e r a p i e i n n o v a t i v e , m a a n c h e p e r f a v o r i r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l a D u c h e n n e e a i u t a r e l e f a m i g l i e a g e s t i r l a a l m e g l i o . P a r e n t P r o j e c t c o l l a b o r a a t t i v a m e n t e c o n t u t t i g l i s t a k e h o l d e r s ; q u i n d i a n c h e c o n l e i n d u s t r i e f a r m a c e u t i c h e , p e r c h é l a s i n e r g i a è c r u c i a l e p e r s c o n f i g g e r e l a D u c h e n n e . L ' i n t r o d u z i o n e d i v a m o r o l o n e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e u n a n o v i t à e o p z i o n e f a r m a c o l o g i c a i m p o r t a n t i s s i m a n e l l a g e s t i o n e d e l l a D m d , i n q u a n t o p o t r e b b e d i m o s t r a r e d i p o r t a r e a g l i s t e s s i r i s u l t a t i , m a m i g l i o r i n e l t e m p o , d e g l i s t e r o i d i g i à u t i l i z z a t i e p r o t e z i o n e d a g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i " . L a f a r m a c e u t i c a S a n t h e r a - r i c o r d a l ' a s s o c i a z i o n e - h a g i à r e s o d i s p o n i b i l e i l f a r m a c o p r e s s o a l c u n e s t r u t t u r e c h e h a n n o a t t i v a t o l a p r o c e d u r a b u r o c r a t i c a p e r l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o , c o m e i c e n t r i N e m o d i M i l a n o , A n c o n a , B r e s c i a e i l P o l i c l i n i c o ' G . M a r t i n o ' d i M e s s i n a . I n a l t r i c e n t r i è i n p r o g r e s s l ' a t t i v a z i o n e . L a d i s t r o f i a m u s c o l a r e d i D u c h e n n e è u n a g r a v e m a l a t t i a g e n e t i c a r a r a e p r o g r e s s i v a l e g a t a a l c r o m o s o m a X e c a u s a t a d a m u t a z i o n i n e l g e n e d e l l a d i s t r o f i n a , c h e c o l p i s c e 1 s u 5 m i l a i n d i v i d u i , q u a s i e s c l u s i v a m e n t e m a s c h i , e s i m a n i f e s t a c o n u n p r o g r e s s i v o i n d e b o l i m e n t o e d e g e n e r a z i o n e d e i m u s c o l i s c h e l e t r i c i , r e s p i r a t o r i e c a r d i a c i , c o n u n i m p a t t o s e v e r o s u l l a q u a l i t à e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a . V a m o r o l o n e è u n a n u o v a m o l e c o l a c h e , g r a z i e a d u n i n n o v a t i v o m e c c a n i s m o d ' a z i o n e , è s t a t a p r o g e t t a t a p e r e s p l i c a r e u n ' a t t i v i t à a n t i n f i a m m a t o r i a e f f i c a c e p a r i a q u e l l a d e i g l u c o c o r t i c o i d i d i v e c c h i a g e n e r a z i o n e , m a c o n u n p r o f i l o d i s i c u r e z z a p i ù f a v o r e v o l e . " V a m o r o l o n e - s p i e g a L u c a B e l l o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i N e u r o l o g i a p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i N e u r o s c i e n z e D n s d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a d o v a - a p p a r t i e n e a l l a c l a s s e d e i c o r t i c o s t e r o i d i e d è s t a t o s v i l u p p a t o c o n l ' o b i e t t i v o d i m a n t e n e r e l ' e f f i c a c i a a n t i n f i a m m a t o r i a n e l l a D u c h e n n e , c e r c a n d o a l l o s t e s s o t e m p o d i m i n i m i z z a r e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i r i d u c e n d o a l c u n e v i e d i t r a s c r i z i o n e g e n i c a c o r r e l a t e a g l i s t e s s i . I n o l t r e , e s p r i m e p o t e n z i a l i b e n e f i c i c a r d i o m e t a b o l i c i . N e l p r i n c i p a l e s t u d i o c l i n i c o , V i s i o n - D m d , v a m o r o l o n e c o n s o l i d a u n p r o f i l o d i e f f i c a c i a s o v r a p p o n i b i l e a g l i s t e r o i d i t r a d i z i o n a l i n e i p r i n c i p a l i e n d p o i n t f u n z i o n a l i , c o n p l u s r i l e v a n t i s u c r e s c i t a e s a l u t e o s s e a . I n p a r t i c o l a r e , p e r l a d e n s i t à o s s e a e l e f r a t t u r e i n i z i a n o a d a c c u m u l a r s i d a t i f a v o r e v o l i a q u e s t o a n d a m e n t o p o s i t i v o . N a t u r a l m e n t e a u s p i c h i a m o , c o m e c l i n i c i , c h e v a m o r o l o n e s i a a c c e s s i b i l e a l p i ù p r e s t o i n p a r t i c o l a r e p e r i p a z i e n t i c h e p r e s e n t a n o u n r i s c h i o e l e v a t o d i f r a t t u r e o a l t r e p r o b l e m a t i c h e e h a n n o u n a r e l a t i v a u r g e n z a " .