R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a n o s t r a a s s o c i a z i o n e A i s l a s i m u o v e i n p i ù d i r e z i o n i , m a d a s e m p r e è s c h i e r a t a a f i a n c o d e l l e p e r s o n e c o n S l a e c o n l e l o r o f a m i g l i e , i n q u a n t o , p e r e f f e t t o d i q u e s t a p a t o l o g i a a l t a m e n t e i n v a l i d a n t e , l a g e s t i o n e d e l l a v i t a q u o t i d i a n a d i v e n t a p e s a n t e e c o m p l i c a t a " . L o h a d e t t o P i n a E s p o s i t o , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A i s l a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , i n o c c a s i o n e d e l l a 1 8 e s i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a . Q u e s t ’ a n n o A i s l a h a l a n c i a t o l a s u a p i ù v a s t a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , r a g g i u n g e n d o d i v e r s e c i t t à i t a l i a n e e c o i n v o l g e n d o i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n a n z a c o n l ’ i n i z i a t i v a ' C o l o r i a m o l ’ I t a l i a d i v e r d e ' , c o n l ' i l l u m i n a z i o n e s i m b o l i c a d i a l c u n i m o n u m e n t i i t a l i a n i . " A i s l a , p e r ò , v a o l t r e l ' a s p e t t o s t r e t t a m e n t e s a n i t a r i o : s i o c c u p a d e l l ’ a s p e t t o s o c i a l e , c l i n i c o e q u e l l o d e l l e r e l a z i o n i s o c i o s a n i t a r i e - s p i e g a - F a c e n d o q u e s t o e n t r i a m o n e l m e r i t o d e i b i s o g n i e c i a s s i c u r i a m o d i a v e r e r i s p o s t e c e r t e i n t e m p i c e l e r i . B i s o g n a f a r e p r e s t o p e r c h é l a S l a n o n a s p e t t a . I n u n c o n t e s t o p i ù a m p i o , i n t e r a g i a m o c o n l e i s t i t u z i o n i d i o g n i l i v e l l o , s o p r a t t u t t o q u e l l e d e l t e r r i t o r i o p e r c h é q u a n d o s i v u o l e r e s t a r e a l p r o p r i o d o m i c i l i o è n e c e s s a r i o c r e a r e c o n d i z i o n i i n c u i l a p r e s a i n c u r a d e v e e s s e r e g a r a n t i t a n e l l a t o t a l i t à d i q u e i b i s o g n i e d è n e c e s s a r i o c h e v i s i a n o p e r c o r s i c h i a r i e d e f i n i t i p e r g a r a n t i r e u n p e r c o r s o u n i f o r m e e o m o g e n e o " . A i s l a , " a t t r a v e r s o l ' a f f i a n c a m e n t o a l l e f a m i g l i e , i n t e r a g i s c e e d è u n f a c i l i t a t o r e p e r i m p l e m e n t a r e e c o n s o l i d a r e p e r c o r s i c h e s i a n o c h i a r a m e n t e d e f i n i t i a v a n t a g g i o d e l l a n o s t r a c o m u n i t à " , c o n c l u d e .