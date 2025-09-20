M i l a n o , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a c r i t i c i t à d e l l ' a s s i s t e n z a a d o m i c i l i o d i p e r s o n e c o n S l a e m e r g e s o p r a t t u t t o n e l m o m e n t o i n c u i a n c o r a l a m a l a t t i a e l a s u a e v o l u z i o n e , n o n o s t a n t e a n n i d i r i c o n o s c i m e n t o u f f i c i a l e , s o n o s c o n o s c i u t e s u l t e r r i t o r i o . S i t r a t t a d i u n ' e v o l u z i o n e r a p i d a c h e c h i a r a m e n t e e n t r a i n c o n t r a d d i z i o n e c o n q u e l l i c h e s o n o i t e m p i d e l l ' a s s i s t e n z a . C o n o s c e r e l a m a l a t t i a s i g n i f i c a c e r c a r e d e i p e r c o r s i a g e v o l a t i p e r e s s e r e c o m u n q u e p r e s e n t i n e l m o m e n t o i n c u i c ' è q u e l d e t e r m i n a t o b i s o g n o . L e n e c e s s i t à d e l l e p e r s o n e c o n S l a c a m b i a n o c o n t i n u a m e n t e r e n d e n d o n o n f a c i l e l ' a s p e t t o a s s i s t e n z i a l e " . C o s ì C h i a r a G a t t o n i , e s p e r t a e a s s i s t e n t e s o c i a l e d e l C e n t r o d i a s c o l t o d i A i s l a ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ) , i n o c c a s i o n e d e l l ' o p e n d a y d e l l a s e d e m i l a n e s e d e l l ' a s s o c i a z i o n e . D u r a n t e l a g i o r n a t a , a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o p a z i e n t i , c a r e g i v e r e c i t t a d i n i , g l i e s p e r t i d e l C e n t r o h a n n o f o r n i t o c o n s u l e n z e p e r s o n a l i z z a t e , s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , o r i e n t a m e n t o a i s e r v i z i e u n c o n f r o n t o d i r e t t o c o n v o l o n t a r i e s p e c i a l i s t i . " E s s e r e p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o c o n c e n t r i d i a s c o l t o e n u c l e i r e s i d e n z i a l i v u o l d i r e c r e a r e u n a c u l t u r a s u l l a m a l a t t i a t a l e p e r c u i l a s e n s i b i l i z z a z i o n e i n m e r i t o d i v e n t a d a v v e r o l o s t r u m e n t o i n g r a d o d i d a r e u n a r i s p o s t a p i ù r a p i d a " , c o n c l u d e G a t t o n i .