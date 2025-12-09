R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S u p p o r t a r e l ’ a t t u a z i o n e d e l P i a n o n a z i o n a l e m a l a t t i e r a r e ( P n m r ) 2 0 2 3 – 2 0 2 6 n e l c a m p o d e l l e e n c e f a l o p a t i e d e l l o s v i l u p p o e d e p i l e t t i c h e ( D e e s , D e v e l o p m e n t a l a n d E p i l e p t i c E n c e p h a l o p a t h i e s ) , u n i n s i e m e d i p a t o l o g i e r a r e a d a l t a c o m p l e s s i t à c l i n i c a e g e s t i o n a l e . È l ’ o b i e t t i v o d e l l ’ i n i z i a t i v a n a z i o n a l e D E E s t r a t e g y , p r e s e n t a t a a l M e y e r H e a l t h C a m p u s d i F i r e n z e d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a o r g a n i z z a t a d a H e l a g l o b e c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i U c b P h a r m a . L a p o l i c y i n n o v a t i v a è l a p r i m a , a l i v e l l o n a z i o n a l e , a p r e v e d e l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e e l a t r a n s i z i o n e d a l l ’ e t à p e d i a t r i c a a q u e l l a a d u l t a n e i p a z i e n t i c o n D E E s . N e l d e t t a g l i o - i n f o r m a u n a n o t a - c o n s i s t e n e l m i g l i o r a r e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , p r o m u o v e r e u n a p r e s a i n c a r i c o i n t e g r a t a e m u l t i d i s c i p l i n a r e , r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i e t r a s f o r m a r e n o r m e e l i n e e g u i d a i n a z i o n i o p e r a t i v e c o n c r e t e . I l p r o g e t t o n a s c e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e s t r u t t u r a t a d i u n c o r e t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e e d i u n g r u p p o a l l a r g a t o d i e s p e r t i , r a p p r e s e n t a n t i r e g i o n a l i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i . L e D e e s s o n o c o n d i z i o n i r a r e c a r a t t e r i z z a t e d a c o m p r o m i s s i o n e d e l l o s v i l u p p o n e u r o l o g i c o a s s o c i a t a a e p i l e s s i e g r a v i e f a r m a c o r e s i s t e n t i . T r a l e p i ù r a p p r e s e n t a t i v e : S i n d r o m e d i L e n n o x - G a s t a u t ( L g s ) , S i n d r o m e d i D r a v e t ( S d ) , S i n d r o m e d a D e f i c i e n z a d i C d k l 5 ( C d d ) , c i a s c u n a c o n q u a d r i c l i n i c i s p e c i f i c i m a a c c o m u n a t e d a e l e v a t a c o m p l e s s i t à a s s i s t e n z i a l e . T r a l e c a r a t t e r i s t i c h e c l i n i c h e p r i n c i p a l i c i s o n o : l ’ e p i l e s s i a f a r m a c o r e s i s t e n t e , c o n c r i s i f r e q u e n t i e d i f f i c i l i d a c o n t r o l l a r e ; i l r i t a r d o c o g n i t i v o e p s i c o m o t o r i o , t a l v o l t a c o n r e g r e s s i o n e d e l l e a b i l i t à a c q u i s i t e ; l e d i s a b i l i t à p e r m a n e n t i m o t o r i e , c o g n i t i v e e c o m p o r t a m e n t a l i d i g r a d o v a r i a b i l e . Q u e s t i e l e m e n t i r e n d o n o n e c e s s a r i a u n a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e c o n t i n u a t i v a , c h e a b b r a c c i t u t t o l ’ a r c o d e l l a v i t a . " O l t r e a d a f f r o n t a r e i l p r o b l e m a d e l l e c r i s i , p e r i s o g g e t t i c o n e n c e f a l o p a t i e e p i l e t t i c h e e d e l l o s v i l u p p o - s p i e g a R e n z o G u e r r i n i , p r o f e s s o r e d i N e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e A o u M e y e r - I r c c s , F i r e n z e - l e s f i d e q u o t i d i a n e e a l u n g o t e r m i n e i m p l i c a n o a n c h e l a c o s t r u z i o n e e l a r e a l i z z a z i o n e d i u n p r o g e t t o d i v i t a c h e i n t e g r i s a l u t e , s c u o l a , l a v o r o e i n c l u s i o n e s o c i a l e . S o l o a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o c l i n i c o a m p i o c h e v a l o r i z z i i l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e p o s s i a m o g a r a n t i r e q u e l l a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e n e c e s s a r i a a m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a " . I l P n m r 2 0 2 3 – 2 0 2 6 - r i f e r i s c e l a n o t a - r a p p r e s e n t a u n r i f e r i m e n t o s t r a t e g i c o p e r s t a n d a r d i z z a r e l a p r e s a i n c a r i c o d i t u t t e l e m a l a t t i e r a r e . L e D e e s s o n o u n m o d e l l o p a r a d i g m a t i c o d e l l a c o m p l e s s i t à g e s t i o n a l e d e s c r i t t a d a l p i a n o n a z i o n a l e . D a l l ’ a n a l i s i d e i g r u p p i d i l a v o r o , i l p r o g e t t o i n d i v i d u a 4 p r i o r i t à o p e r a t i v e , p i e n a m e n t e a d e r e n t i a l P n m r : c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e t r a n s i z i o n e c o n p r o t o c o l l i s t r u t t u r a t i , c a s e m a n a g e r d e d i c a t i , u s o a v a n z a t o d e l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o e f o r m a z i o n e m i r a t a d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i ; u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e ; s e r v i z i s o c i o a s s i s t e n z i a l i a v e n t i u n f o c u s s u l p o t e n z i a m e n t o d e l l ’ a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e , l ’ i n c l u s i o n e s c o l a s t i c a e l a v o r a t i v a ( i n l i n e a c o n L e g g e 6 8 / 1 9 9 9 ) e i l s u p p o r t o c o s t a n t e a i c a r e g i v e r . I n f i n e , l a t e l e m e d i c i n a c o m e s t r u m e n t o c h i a v e p e r i l m o n i t o r a g g i o r e m o t o , l a r i d u z i o n e d e g l i s p o s t a m e n t i , l a m a g g i o r e a c c e s s i b i l i t à a i c e n t r i s p e c i a l i s t i c i , l a c r e a z i o n e d i r e t i d i t e l e c o n s u l t o t r a o s p e d a l i e t e r r i t o r i o e l ’ u t i l i z z o d e l F s e p e r c o n d i v i s i o n e i m m e d i a t a d e i d a t i c l i n i c i . " L a p r i o r i t à d e l l a r e t e r e g i o n a l e è s u p e r a r e l e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i , g a r a n t e n d o u n a p r e s a i n c a r i c o i n t e g r a t a e u n i f o r m e p e r i p a z i e n t i c o n D e e s , a t t r a v e r s o m o d e l l i r e p l i c a b i l i e m o n i t o r a g g i o c o n i n d i c a t o r i d i s a l u t e O n e H e a l t h e d i p r o c e s s o - a f f e r m a C r i s t i n a S c a l e t t i , r e s p o n s a b i l e c l i n i c o , R e t e m a l a t t i e r a r e R e g i o n e T o s c a n a - L a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , c e n t r i d i r i f e r i m e n t o e a s s o c i a z i o n i è l a c h i a v e p e r a c c e l e r a r e l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l l e s t r a t e g i e e r e n d e r e l a n o s t r a r e g i o n e u n m o d e l l o n a z i o n a l e . D E E s t r a t e g y r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r t r a s f o r m a r e l e n o r m a t i v e i n a t t i o p e r a t i v i , a c c o m p a g n a n d o l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l l a p r e s a i n c a r i c o a t t r a v e r s o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e d i c h i , n e g l i a n n i , h a l a v o r a t o a s t r e t t o c o n t a t t o c o n i p a z i e n t i p e r r i s p o n d e r e a i l o r o b i s o g n i " . A g g i u n g e i l d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o d e l l e S p e c i a l i s t i c h e m e d i c h e d e l l ’ A z i e n d a U s l T o s c a n a C e n t r o , P a s q u a l e P a l u m b o : " I l p a z i e n t e , p e d i a t r i c o e a d u l t o c o n e p i l e s s i a p r e s e n t a u n a s e r i e d i p e c u l i a r i t à c h e r i c h i e d o n o l ' i n t e r v e n t o d i p i ù d i s c i p l i n e , p r o f e s s i o n i e s e t t o r i d e l m o n d o s a n i t a r i o . D a q u i l a n e c e s s i t à d i c o s t r u i r e p r o t o c o l l i e p r o c e d u r e s t a n d a r d i z z a t e c h e g a r a n t i s c a n o i n t e r v e n t i c e n t r a t i s u l p a z i e n t e e i n g r a d o d i r i s p o n d e r e a i r e q u i s i t i d i q u a l i t à e o t t i m i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e " . N e i d i v e r s i c o n t e s t i t e r r i t o r i a l i , " i l t e m a d e l l a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e - o s s e r v a P a l u m b o - d e v e t r o v a r e m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i c o n c r e t i c h e n e g a r a n t i s c a n o l ' i m p l e m e n t a z i o n e n e i p r o c e s s i c h e c o n n e t t o n o i v a r i a t t o r i e s e r v i z i . L a t r a n s i z i o n e c l i n i c a e a s s i s t e n z i a l e i n e p i l e s s i a , d a l l ' e t à g i o v a n i l e a l l ' e t à a d u l t a , l a s t i a m o r e a l i z z a n d o a t t r a v e r s o a m b u l a t o r i c o n g i u n t i t r a n e u r o p s i c h i a t r i i n f a n t i l i e n e u r o l o g i d e l l ' a d u l t o . N e i c a s i p i ù c o m p l e s s i c ’ è u n a p r e s e n z a c o n g i u n t a , n e i p a z i e n t i c o n p r o b l e m a t i c h e m i n o r i i n v e c e u n o s c a m b i o d i i n f o r m a z i o n i e u n p a s s a g g i o d i c o n s e g n e " . L a d i a g n o s i r a p p r e s e n t a s p e s s o u n v e r o e p r o p r i o ‘ d r a m m a e s i s t e n z i a l e ’ p e r l e f a m i g l i e , c o n i m p a t t o p r o f o n d o s u l l a v i t a p e r s o n a l e , r e l a z i o n a l e e s o c i a l e . I l c a r i c o a s s o c i a t o a l l e D E E s è e s t r e m a m e n t e e l e v a t o : s t r e s s e m o t i v o e p s i c o l o g i c o d e i c a r e g i v e r ; r i l e v a n t i c o s t i d i r e t t i e i n d i r e t t i ; p e r d i t a o r i d u z i o n e d e l l ’ a t t i v i t à l a v o r a t i v a d e i f a m i l i a r i ; f o r t i d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i n e l l ’ a c c e s s o a i s e r v i z i , c h e a m p l i a n o l e d i f f i c o l t à q u o t i d i a n e . L e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i s v o l g o n o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e p e r p o r t a r e a l l a l u c e q u e s t i b i s o g n i e c o l m a r e i l d i v a r i o t r a s a l u t e e s e r v i z i s o c i a l i , c o m e e v i d e n z i a G a b r i e l e S e g a l i n i , p r e s i d e n t e G r u p p o F a m i g l i e D r a v e t A p s : " L e f a m i g l i e c h e v i v o n o c o n u n a m a l a t t i a r a r a , e d i n p a r t i c o l a r e c o n u n ’ e n c e f a l o p a t i a e p i l e t t i c a d i s v i l u p p o , h a n n o b i s o g n i a n c o r a n o n s o d d i s f a t t i e l e a s s o c i a z i o n i s p e s s o f a n n o d a p o n t e t r a a s s i s t e n z a s a n i t a r i a e s u p p o r t o s o c i a l e . I l c o i n v o l g i m e n t o a t t i v o d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i d e v e a v v e n i r e f i n d a l l ' i n i z i o d e l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e e d è f o n d a m e n t a l e p e r t r a s f o r m a r e l e s t r a t e g i e r e g i o n a l i i n s o l u z i o n i o p e r a t i v e c o n c r e t e e r e p l i c a b i l i . I n o l t r e , l e a s s o c i a z i o n i d o v r e b b e r o a v e r e i l r u o l o d i m o n i t o r a r e l ' a t t u a z i o n e d e l l e n o r m a t i v e a p p l i c a t e e l a r i c a d u t a s u i p a z i e n t i . S o l o a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , o p e r a t o r i s a n i t a r i e a s s o c i a z i o n i - c o n c l u d e - p o s s i a m o s u p e r a r e l e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i e g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o i n t e g r a t a e u n i f o r m e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " .