R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A p o c h i m e s i d a l l ' a p p u n t a m e n t o d e l l u g l i o s c o r s o i n c u i i s t i t u z i o n i , c l i n i c i e d e s p e r t i s i e r a n o r i u n i t i a R o m a p e r a f f r o n t a r e i l t e m a d e l l a t r a n s i z i o n e d a l l ' e t à p e d i a t r i c a a l l ' e t à a d u l t a n e l l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e r a r e , s i è t e n u t o l ' i n c o n t r o ' R e g i o n e L a z i o . C o n t i n u i t à d i c u r a n e l l e m a l a t t i e r a r e : i l L a z i o c o s t r u i s c e i l m o d e l l o d i t r a n s i z i o n e ' d e d i c a t o a l l e e n c e f a l o p a t i e d e l l o s v i l u p p o e d e p i l e t t i c h e ( D E E s ) e a i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i p r e v i s t i d a l P i a n o n a z i o n a l e m a l a t t i e r a r e 2 0 2 3 - 2 0 2 6 , o r g a n i z z a t o d a E d r a S p a c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a t o d i U c b P h a r m a . L ' e v e n t o s i i n s e r i s c e n e l s o l c o t r a c c i a t o d a l l ' a p p u n t a m e n t o i s t i t u z i o n a l e d e l l a s c o r s a e s t a t e , d u r a n t e i l q u a l e e r a s t a t o p r e s e n t a t o i l d o c u m e n t o ' D E E s t r a t e g y ' , m o d e l l o o p e r a t i v o p r o m o s s o d a U c b i n c o l l a b o r a z i o n e c o n E d r a , v o l t o a g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e i n t e g r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e n e i p e r c o r s i d i c u r a d e i p a z i e n t i c o n D E E s . I l L a z i o - s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a o g g i u n c o n t e s t o p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o : l a p r e s e n z a d i n u m e r o s i p o l i c l i n i c i e I r c c s , u n i t a a u n a o r o g e o g r a f i a d i s o m o g e n e a , m e t t e i n e v i d e n z a i n m o d o m a r c a t o l e c r i t i c i t à d e l l a t r a n s i z i o n e p e d i a t r i c o - a d u l t a , m a a l l o s t e s s o t e m p o o f f r e u n t e r r e n o i d e a l e p e r s p e r i m e n t a r e s o l u z i o n i c o n c r e t e e r e p l i c a b i l i . I l n u o v o i n c o n t r o h a v o l u t o p r e s e n t a r e a g l i s t a k e h o l d e r r e g i o n a l i i l m o d e l l o D E E s t r a t e g y c o m e s t r u m e n t o o p e r a t i v o g i à p r o n t o a l l ' i m p l e m e n t a z i o n e , p r o m u o v e r e u n c o n f r o n t o s u l l e p o l i t i c h e r e g i o n a l i e s u l l e p o s s i b i l i a z i o n i d i m i g l i o r a m e n t o , r a c c o g l i e r e p r o p o s t e p e r p r o t o c o l l i r e g i o n a l i d i t r a n s i z i o n e , a t t i v a z i o n e d i c a s e m a n a g e r d e d i c a t i , d e f i n i z i o n e d i K p i ( K e y P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r s ) p e r m o n i t o r a r e q u a l i t à e d e f f i c a c i a d e i p e r c o r s i . " L a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l a c u r a - h a a f f e r m a t o F e d e r i c o V i g e v a n o d e l S a n R a f f a e l e d i R o m a , t r a g l i a u t o r i d e l d o c u m e n t o D E E S t r a t e g y - p a s s a i n n a n z i t u t t o d a u n a d e f i n i z i o n e p r e c i s a d e l l a m a l a t t i a e d e l l e s u e c o m o r b i d i t à . S o l o p a r t e n d o d a u n a d i a g n o s i a c c u r a t a p o s s i a m o v a l u t a r e i n m o d o a t t e n d i b i l e g l i e f f e t t i d e l l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e e r i a b i l i t a t i v e . S t r u m e n t i o p e r a t i v i c o m e l ' A c u t e S e i z u r e A c t i o n P l a n c o n s e n t o n o d i g a r a n t i r e c o n t i n u i t à t e r a p e u t i c a a n c h e n e l l e s i t u a z i o n i d i e m e r g e n z a , s o p r a t t u t t o p e r q u e i p a z i e n t i c h e v i v o n o l o n t a n o d a i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o e s i r i v o l g o n o a s t r u t t u r e s a n i t a r i e d i p r i m o l i v e l l o " . N e l c o r s o d e l l a p r e c e d e n t e c o n f e r e n z a , i l d o c u m e n t o D E E s t r a t e g y a v e v a i n d i v i d u a t o 4 a m b i t i p r i o r i t a r i s u c u i a g i r e a l i v e l l o n a z i o n a l e e r e g i o n a l e : g e s t i o n e s t r u t t u r a t a d e l l a t r a n s i z i o n e p e d i a t r i c o - a d u l t a ; r a f f o r z a m e n t o d e l l ' a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e ; p o t e n z i a m e n t o d e l l a r e t e s o c i o a s s i s t e n z i a l e ; s v i l u p p o d e l l a t e l e m e d i c i n a p e r r i d u r r e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i e m i g l i o r a r e l ' a c c e s s o a l l e c u r e . Q u e s t i s t e s s i t e m i s o n o s t a t i a l c e n t r o d e l l ' i n c o n t r o r e g i o n a l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i t r a d u r r e l e l i n e e g u i d a n a z i o n a l i i n a z i o n i c o n c r e t e p e r i l t e r r i t o r i o l a z i a l e . " C o m e C o n s i g l i o r e g i o n a l e n o n f a r e m o m a i m a n c a r e i l n o s t r o s u p p o r t o a i n i z i a t i v e d i c o n f r o n t o s e r i o , p a c a t o e c o s t r u t t i v o , f i n a l i z z a t e a m i g l i o r a r e i m o d e l l i d i p r e s a i n c a r i c o e l a t r a n s i z i o n e d e l l e c u r e , a s s i c u r a n d o c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e m a g g i o r e o m o g e n e i t à s u l t e r r i t o r i o - h a d i c h i a r a t o A n t o n e l l o A u r i g e m m a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o - L ' i n t e g r a z i o n e t r a o s p e d a l i , c e n t r i d i r i f e r i m e n t o e s e r v i z i t e r r i t o r i a l i r a p p r e s e n t a u n a d e l l e s f i d e c e n t r a l i p e r i l f u t u r o d e l l a s a n i t à . E ' s u q u e s t o t e r r e n o c h e d o b b i a m o c o n t i n u a r e a l a v o r a r e p e r r i s p o n d e r e i n m o d o e f f i c a c e a l l e c o m p l e s s i t à d e l l e m a l a t t i e r a r e " . P o c h i g i o r n i p r i m a d e l l ' i n c o n t r o d i R o m a - r i f e r i s c o n o i p r o m o t o r i - s i s o n o s v o l t i e v e n t i r e g i o n a l i a F i r e n z e e P a l e r m o , c o n l ' o b i e t t i v o d i p r e s e n t a r e i l m o d e l l o D E E s t r a t e g y a g l i s t a k e h o l d e r l o c a l i e s t i m o l a r e i l d i b a t t i t o s u l l e p o l i t i c h e r e g i o n a l i i n a m b i t o d i m a l a t t i e r a r e . Q u e s t i a p p u n t a m e n t i h a n n o r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r r a c c o g l i e r e p r o p o s t e c o n c r e t e e a t t u a b i l i , c o n u n f o c u s p a r t i c o l a r e s u l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e r e a l t à l o c a l i , p e r p r o p o r r e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e n o n s o l o p e r l e D E E s , m a a n c h e p e r a l t r e p a t o l o g i e r a r e e p e r a l t r e R e g i o n i , c r e a n d o c o s ì l e b a s i p e r u n p e r c o r s o s t r u t t u r a t o c h e f a v o r i s c a u n a t r a n s i z i o n e p i ù f l u i d a e o m o g e n e a t r a i s e r v i z i p e d i a t r i c i e q u e l l i p e r a d u l t i . L a R e g i o n e L a z i o h a a v v i a t o n e g l i u l t i m i a n n i u n p e r c o r s o c o n d i v i s o c o n i l C o o r d i n a m e n t o m a l a t t i e r a r e p e r a p p l i c a r e e m o n i t o r a r e l e l i n e e d i i n d i r i z z o s u l l a t r a n s i z i o n e . T u t t a v i a , r e s t a f o n d a m e n t a l e r a f f o r z a r e t a l i l i n e e e c o o r d i n a r e i n m o d o p i ù e f f i c a c e c e n t r i d i r i f e r i m e n t o , s e r v i z i t e r r i t o r i a l i , d i r e z i o n i a z i e n d a l i e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i . " L e i s t a n z e p o r t a t e d a l l e f a m i g l i e e d a l l e a s s o c i a z i o n i - h a s o t t o l i n e a t o R o b e r t o P o s c i a , r e s p o n s a b i l e d e l C e n t r o i n t e r d i p a r t i m e n t a l e m a l a t t i e r a r e ( C i m r ) d e l P o l i c l i n i c o U m b e r t o I - s o n o a s s o l u t a m e n t e f o n d a t e : i l v e r o o b i e t t i v o d e v e e s s e r e q u e l l o d i n o n p e r d e r e t e m p o e d i n o n d a r e m a i a l p a z i e n t e l a p e r c e z i o n e d i e s s e r e l a s c i a t o s o l o . L a p r e s a i n c a r i c o d e v e e s s e r e c o n t i n u a , s t r u t t u r a t a e r i c o n o s c i b i l e l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i c u r a . R a f f o r z a r e i l r u o l o d e i c a s e m a n a g e r e l ' i n t e g r a z i o n e t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o s i g n i f i c a s e m p l i f i c a r e c o n c r e t a m e n t e l a v i t a d e l l e f a m i g l i e e , a l l o s t e s s o t e m p o , r e n d e r e i l s i s t e m a p i ù e f f i c i e n t e . P e r c o r s i c h i a r i e b e n o r g a n i z z a t i n o n m i g l i o r a n o s o l o g l i o u t c o m e c l i n i c i , m a c o n s e n t o n o a n c h e u n a g e s t i o n e p i ù s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o " . L e D E E s , c h e c o m p r e n d o n o p a t o l o g i e c o m p l e s s e c o m e l e s i n d r o m i d i D r a v e t , d i L e n n o x - G a s t a u t , d i A n g e l m a n e l a s i n d r o m e d a d e f i c i t d i C d k l 5 - s i l e g g e i n u n a n o t a - r i c h i e d o n o u n ' a s s i s t e n z a c o n t i n u a l u n g o t u t t o l ' a r c o d i v i t a , c o n i n t e r v e n t i s a n i t a r i , s o c i a l i , e d u c a t i v i e d o m i c i l i a r i i n t e g r a t i . L ' e v e n t o d i l u g l i o a v e v a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i u t i l i z z a r e l a l e v a d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e , d e l l e r e t i H u b & S p o k e e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p e d i a t r i , n e u r o l o g i , n e u r o p s i c h i a t r i i n f a n t i l i e s e r v i z i t e r r i t o r i a l i p e r s u p e r a r e l e d i s u g u a g l i a n z e a n c o r a p r e s e n t i t r a r e g i o n i e a l l ' i n t e r n o d e l l e s t e s s e r e g i o n i . L ' a p p u n t a m e n t o a p p e n a c o n c l u s o h a r a p p r e s e n t a t o u n p a s s o u l t e r i o r e p e r t r a d u r r e i n p r a t i c a q u e s t i o b i e t t i v i , a l l i n e a n d o i l L a z i o a l l e i n d i c a z i o n i d e l P i a n o n a z i o n a l e m a l a t t i e r a r e 2 0 2 3 - 2 0 2 6 e p r o m u o v e n d o u n a p r e s a i n c a r i c o o m o g e n e a , m u l t i d i s c i p l i n a r e e c e n t r a t a s u i b i s o g n i d i p a z i e n t i e f a m i g l i e . " P e r i p a z i e n t i e l e f a m i g l i e i l t e m a c e n t r a l e n o n è l a t r a n s i z i o n e i n s e n s o a m m i n i s t r a t i v o , m a l a c o n t i n u i t à d i c u r a - h a e v i d e n z i a t o K a t i a S a n t o r o , p r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e f a m i g l i e L g s I t a l i a - E ' q u e s t o l ' e l e m e n t o c h e d e v e e s s e r e g a r a n t i t o l u n g o t u t t o l ' a r c o d e l l a v i t a , s e n z a f r a t t u r e t r a e t à p e d i a t r i c a , a d u l t a e g e r i a t r i c a . N e l p a s s a g g i o a l l ' e t à a d u l t a , s p e s s o v e n g o n o m e n o i t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r i c h e a v e v a n o a c c o m p a g n a t o i l p a z i e n t e i n e t à p e d i a t r i c a . Q u e s t o l a s c i a l e f a m i g l i e s o l e a d a f f r o n t a r e u n a g e s t i o n e c o m p l e s s a , c h e c o i n v o l g e a s p e t t i c l i n i c i , s o c i a l i e a s s i s t e n z i a l i " .