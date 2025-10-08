R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - È s t a t a p u b b l i c a z i o n e i n G a z z e t t a u f f i c i a l e , d a p a r t e d e l l ’ A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) , l a r i m b o r s a b i l i t à d i e x a g a m g l o g e n e a u t o t e m c e l ( e x a - c e l ) , l a p r i m a e u n i c a t e r a p i a d i e d i t i n g g e n e t i c o a p p r o v a t a i n E u r o p a p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i c o n b e t a - t a l a s s e m i a t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t e ( T d t ) e a n e m i a f a l c i f o r m e s e v e r a ( S c d ) . L o a n n u n c i a i n u n a n o t a V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s I n c o r p o r a t e d c h e h a s v i l u p p a t o i l t r a t t a m e n t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C r i s p r T h e r a p e u t i c s . I n I t a l i a , s i s t i m a c h e c i r c a 5 m i l a p e r s o n e d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 1 2 a n n i c o n v i v a n o c o n l a T d t – l a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i p i ù a m p i a i n E u r o p a – e c i r c a 2 . 3 0 0 c o n l a S c d . L ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i e x a - c e l - c o m m e n t a l a f a r m a c e u t i c a - " r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e p a s s o a v a n t i n e l l ’ a c c e s s o a u n a t e r a p i a i n n o v a t i v a c h e p u ò t r a s f o r m a r e l a v i t a " d e l l e p e r s o n e c o l p i t e d a q u e s t e d u e e m o g l o b i n o p a t i e . " L ’ e d i t i n g d e l g e n o m a b a s a t o s u l l a t e c n o l o g i a C r i s p r / C a s 9 r a p p r e s e n t a u n a s v o l t a f o n d a m e n t a l e p e r l e p e r s o n e a f f e t t e d a m a l a t t i e g e n e t i c h e d e l s a n g u e , c o m e l ’ a n e m i a f a l c i f o r m e e l a b e t a - t a l a s s e m i a d i p e n d e n t e d a t r a s f u s i o n e " , a f f e r m a F r a n c o L o c a t e l l i , P h d s p e r i m e n t a t o r e p r i n c i p a l e d e g l i s t u d i C l i m b - 1 1 1 e C l i m b - 1 2 1 , p r o f e s s o r e d i P e d i a t r i a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e d i R o m a e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i E m a t o l o g i a e o n c o l o g i a p e d i a t r i c a d e l l ’ O s p e d a l e P e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù . " G l i s t u d i c l i n i c i - p r e c i s a - h a n n o e v i d e n z i a t o r i s u l t a t i m o l t o p o s i t i v i e o g g i s i a m o l i e t i c h e q u e s t a i n n o v a z i o n e v e n g a a e s s e r e d i s p o n i b i l e a n c h e i n I t a l i a p e r i p a z i e n t i e l e g g i b i l i a l t r a t t a m e n t o . S i t r a t t a d i u n a t a p p a p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e , c h e p u ò m i g l i o r a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e o f f r i r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a b i s o g n i d i c u r a f i n o a o g g i i n s o d d i s f a t t i " . " L ’ a c c e s s o a d e x a - c e l r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o d i g r a n d e r i l i e v o p e r l e p e r s o n e i n I t a l i a c h e c o n v i v o n o c o n l a b e t a - t a l a s s e m i a t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t e e l ’ a n e m i a f a l c i f o r m e , p a t o l o g i e p e r l e q u a l i l e p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c h e s o n o r i m a s t e a l u n g o l i m i t a t e – s o t t o l i n e a F e d e r i c o V i g a n ò , C o u n t r y M a n a g e r p e r l ’ I t a l i a e l a G r e c i a d i V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s – G r a z i e a l l a p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e a u t o r i t à s a n i t a r i e i t a l i a n e , è s t a t o r a g g i u n t o u n a c c o r d o c h e r i c o n o s c e i l v a l o r e d i u n a t e r a p i a i n n o v a t i v a , s o m m i n i s t r a t a u n a s o l a v o l t a , i n g r a d o d i g e n e r a r e u n i m p a t t o p r o f o n d o n o n s o l o p e r i p a z i e n t i , m a a n c h e p e r l e l o r o f a m i g l i e e p e r l ’ i n t e r o S i s t e m a P a e s e . C o n q u e s t o i m p o r t a n t e p a s s o - a g g i u n g e - l ’ I t a l i a s i c o n f e r m a a l l ’ a v a n g u a r d i a n e l g a r a n t i r e l ’ a c c e s s o p u b b l i c o a t r a t t a m e n t i c h e p o s s o n o c a m b i a r e l a v i t a " . A s e g u i t o d e l l a r e v i s i o n e d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a p e r i m e d i c i n a l i c h e h a c o n f e r m a t o l ’ e f f i c a c i a d e l l a t e r a p i a n e l l ’ e l i m i n a r e o r i d u r r e l e t r a s f u s i o n i e g l i e p i s o d i d i c r i s i v a s o - o c c l u s i v e n e i p a z i e n t i e l e g g i b i l i c o n T d t e S c d , r i s p e t t i v a m e n t e , n e l f e b b r a i o 2 0 2 4 , e x a - c e l a v e v a o t t e n u t o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a l ’ a u t o r i z z a z i o n e a l l ’ i m m i s s i o n e i n c o m m e r c i o c o n d i z i o n a t a .