R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a c a m p a g n a # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e p u n t a a f a r c o n o s c e r e l ' a t a s s i a d i F r i e d r e i c h , u n a m a l a t t i a c h e p e r m o l t i è a n c o r a i n v i s i b i l e . L o f a c c i a m o a t t r a v e r s o q u e l l a c h e è l a s u a p r i m a m a n i f e s t a z i o n e : l a p e r d i t a d e l l ' e q u i l i b r i o e d e l l a s t a b i l i t à f i s i c a . Q u e s t a è a n c h e u n a m e t a f o r a d e l l a p e r d i t a d i e q u i l i b r i o p s i c o l o g i c o c h e c a p i t a q u a n d o v i e n e c o m u n i c a t a l a m a l a t t i a e s i i n i z i a i l c a m m i n o p e r a f f r o n t a r l a " . L o h a d e t t o P a t r i z i a C o s t a , H e a d o f R a r e D i s e a s e s U n i t d i B i o g e n , p r e s e n t a n d o # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e , l a n u o v a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p r o m o s s a d a B i o g e n e p r e s e n t a t a u f f i c i a l m e n t e d u r a n t e l ' u l t i m o C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) . L a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p u n t a a d a r r i v a r e a n c h e a i g i o v a n i u s a n d o i l o r o l i n g u a g g i . " A b b i a m o u t i l i z z a t o T i k T o k - s p i e g a C o s t a - p e r c h é q u e s t a p a t o l o g i a f a s p e s s o i l s u o e s o r d i o i n f a s e a d o l e s c e n z i a l e . T i k T o k è u n o d e i c a n a l i s o c i a l p i ù u t i l i z z a t i p r o p r i o d a q u e l t i p o d i p o p o l a z i o n e c h e t a l v o l t a v i e n e c o l p i t a d a q u e s t a g r a v e m a l a t t i a " . C o n l ' o b i e t t i v o d i i n v i t a r e g l i u t e n t i a m e t t e r s i a l l a p r o v a , è s t a t o c r e a t o u n f i l t r o T i k T o k i n t e r a t t i v o , c h i a m a t o p r o p r i o # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e , c h e i n v i t a a c a m m i n a r e s u u n a l i n e a g i a l l a v i r t u a l e . L ' a t a s s i a d i F r i e d r e i c h è u n a m a l a t t i a r a r a c h e " i n t e r e s s a i l s i s t e m a n e r v o s o , i l s i s t e m a c a r d i a c o , i l s i s t e m a m u s c o l o - s c h e l e t r i c o e a n c h e i l s i s t e m a e n d o c r i n o - c h i a r i s c e C o s t a - L a s u a d i a g n o s i è s p e s s o m o l t o c o m p l e s s a e r i c h i e d e a n c h e a n n i . I l m o t i v o s t a n e l f a t t o c h e l a p a t o l o g i a h a d e l l e m a n i f e s t a z i o n i , d e i s e g n i e s i n t o m i c h e s o n o a s p e c i f i c i . T a l v o l t a i l p a z i e n t e p r e s e n t a a l s u o e s o r d i o u n a s c o l i o s i , a v o l t e i l p i e d e c a v o , t a l v o l t a u n d e f i c i t c a r d i a c o , m a s p e s s i s s i m o u n a d e l l e p r i m e m a n i f e s t a z i o n i è p r o p r i o l a p e r d i t a d e l l ' e q u i l i b r i o " . L a c a m p a g n a # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e , c a r a t t e r i z z a t a d a u n a p p r o c c i o o m n i c a n a l e e u n l i n g u a g g i o a c c e s s i b i l e , c o n f e r m a l ' i m p e g n o d i B i o g e n n e l c a m p o d e l l e m a l a t t i e r a r e . " I l n o s t r o c o n c e t t o d i c u r a è p i ù a m p i o e s i a l l a r g a a l l a p r e s a i n c a r i c o e a l l a c u r a a 3 6 0 g r a d i - s o t t o l i n e a C o s t a - A s c o l t i a m o m o l t o i b i s o g n i d e i p a z i e n t i , d e i l o r o c a r e g i v e r e d e i m e d i c i c e r c a n d o d i p r o p o r r e a t t i v i t à c h e p o s s o n o d a r l o r o v i s i b i l i t à " .