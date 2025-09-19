R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ G r a z i e a u n ' i m p o r t a n t e d o n a z i o n e o g g i , G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a , s i a m o a C a r p e n e d o l o a l l ’ i n t e r n o d e l n u c l e o r e s i d e n z i a l e p e r p e r s o n e c o n S l a . U n a s t r u t t u r a c h e n a s c e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i e s p e r i e n z e d i v e r s e . L ’ e s p e r i e n z a d e i C e n t r i c l i n i c i N e m o , l ’ a s s i s t e n z a c h e n o i d i A i s l a f o r n i a m o a l l e f a m i g l i e , l e i s t i t u z i o n i c o m e R e g i o n e L o m b a r d i a e A t s . T u t t i h a n n o c o l l a b o r a t o p e r f a r s ì c h e q u e s t o c e n t r o p o s s a e s s e r e l a s t r u t t u r a i d e a l e p e r a c c o g l i e r e l e p e r s o n e c o n S l a . O f f r i a m o q u e l l a c h e c h i a m i a m o ' o p e r a z i o n e s o l l i e v o ' o s p i t a n d o l e p e r s o n e c o n S l a i n a t t e s a c h e a n c h e l e f a m i g l i e s i a n o p r o n t e a d a c c o g l i e r l e i n c a s a " . S o n o l e p a r o l e d i A l e s s a n d r a C o l l i c e l l i , p r e s i d e n t e d i A i s l a B r e s c i a d u r a n t e l ’ o p e n d a y d e l p r i m o n u c l e o r e s i d e n z i a l e i n I t a l i a d e d i c a t o a l l e p e r s o n e c o n S l a , v o l u t o d a R e g i o n e L o m b a r d i a e A t s B r e s c i a , e n a t o d a l l ’ e s p e r i e n z a d e i C e n t r i C l i n i c i N e m o e d a l s o s t e g n o d i A i s l a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a . L a s t r u t t u r a d i C a r p e n e d o l o è s t a t a p r o g e t t a t a d a l l a F o n d a z i o n e S a n t a M a r i a d e l C a s t e l l o p e r c o n i u g a r e a s s i s t e n z a c l i n i c a e d i m e n s i o n e d o m e s t i c a , g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à t r a o s p e d a l e e c a s a . " L a G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a , c h e c a d e i l 1 8 s e t t e m b r e – p r o s e g u e C o l l i c e l l i – c i p e r m e t t e d i r a c c o g l i e r e f o n d i p r o p r i o p e r l ’ o p e r a z i o n e s o l l i e v o . I p r i m i 3 0 m i l a e u r o c h e v e r r a n n o r a c c o l t i d a l l e d o n a z i o n i d u r a n t e i b a n c h e t t i e l e i n i z i a t i v e p r o g r a m m a t e , v e r r a n n o d o n a t i a l N u c l e o S l a d i C a r p e n e d o l o " . L ’ i m p e g n o d i A i s l a B r e s c i a , i n f i n e , n o n e s c l u d e g l i a s p e t t i p s i c o l o g i c i c h e u n a m a l a t t i a c o m e l a S l a c o m p o r t a n o : " A B r e s c i a r i u s c i a m o a d a s s i s t e r e l e f a m i g l i e a n c h e a l i v e l l o p s i c o l o g i c o g r a z i e a d u e p s i c o l o g h e c h e a c c o l g o n o p e r s o n e c o n s l a e f a m i l i a r i . S e m p r e a B r e s c i a s i a m o a n c h e r i u s c i t i a d a c q u i s t a r e d u e m e z z i a t t r e z z a t i c h e d i a m o a d i s p o s i z i o n e g r a t u i t a a l l e f a m i g l i e d i p e r s o n e c o n S l a " c o n c l u d e .