M i l a n o , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' O p e r a z i o n e s o l l i e v o s i i n c a r d i n a n e l l a v o r o d e l n o s t r o C e n t r o d i A s c o l t o e h a c o m e s c o p o p r o p r i o q u e l l o d i d a r e s o l l i e v o a f a m i g l i e p a r t i c o l a r m e n t e f r a g i l i d i p e r s o n e c o n S l a d o p o a v e r a n a l i z z a t o i l o r o b i s o g n i . A l c u n i e s e m p i s o n o i l n o l e g g i o d i u n c o m u n i c a t o r e s e l ' A s l d i a p p a r t e n e n z a è i n r i t a r d o , v a c a n z e a c c e s s i b i l i , t r a s p o r t i , c o n s u l e n z e a n c h e a d o m i c i l i o . C e r c h i a m o d a v v e r o d i s p a z i a r e i l p i ù p o s s i b i l e , p e r i n t e r v e n i r e d o v e q u e l l a d e t e r m i n a t a f a m i g l i a h a b i s o g n o " . S o n o l e p a r o l e d i S t e f a n i a B a s t i a n e l l o , d i r e t t o r e t e c n i c o d i A i s l a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , d u r a n t e l ' i n c o n t r o o r g a n i z z a t o n e l l e s e d e m i l a n e s e d e l l ' a s s o c i a z i o n e d e d i c a t o a p a z i e n t i , c a r e g i v e r e c i t t a d i n i c h e h a n n o p o t u t o i n c o n t r a r e g l i e s p e r t i d e l C e n t r o d i A s c o l t o . " N e l 2 0 2 4 a b b i a m o g e s t i t o o l t r e 1 4 . 0 0 0 a z i o n i e s e g u i t o 2 . 1 4 5 p e r s o n e c o n S l a e l e l o r o f a m i g l i e . I l C e n t r o d i a s c o l t o è c o m p o s t o d a 1 9 p r o f e s s i o n i s t i , e s p r e s s i o n e s i a d e l l ' a r e a s a n i t a r i a - q u i n d i m e d i c i , i n f e r m i e r i , p n e u m o l o g i e m o l t i a l t r i - m a a n c h e d i a r e a n o n s a n i t a r i a c o m e c o n s u l e n t e l e g a l e , p r e v i d e n z i a l e , a s s i s t e n t e s o c i a l e . Q u e s t o p e r c h é r i u s c i a m o a g e s t i r e i b i s o g n i d e l l a p e r s o n a c o n S l a a t u t t o t o n d o e s i t r a t t a d i b i s o g n i e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s i " , c o n c l u d e B a s t i a n e l l o .