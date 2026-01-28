R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l c i b o r a p p r e s e n t a u n a s f i d a q u o t i d i a n a p e r m o l t e p e r s o n e c o n l a S c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( S l a ) . T r e p a z i e n t i s u q u a t t r o c o n v i v o n o i n f a t t i c o n l a d i s f a g i a , l a d i f f i c o l t à a d e g l u t i r e c i b i s o l i d i e l i q u i d i , u n s i n t o m o c h e i n f l u i s c e n o n s o l o s u l l ’ a l i m e n t a z i o n e , m a a n c h e s u l g u s t o e s u l l a d i m e n s i o n e d e l l a c o n v i v i a l i t à . L a v i d e o s e r i e ' A c e n a c o n l a S l a m e t t e a l c e n t r o ' l e s t o r i e f u o r i m e n ù d i M a i s , K a t i a e S t e f a n o . I l r a c c o n t o p a r t e d a l l o r o p i a t t o d e l c u o r e : l a p i z z a p e r M a i s , g l i s p a g h e t t i a l l a c h i t a r r a e a l l e v o n g o l e p e r K a t i a e S t e f a n o . A t t r a v e r s o i l l e g a m e c o n i l c i b o e i l p i a c e r e d e l l o s t a r e i n s i e m e , i t r e p r o t a g o n i s t i c o n d i v i d o n o p a s s i o n i , d i f f i c o l t à e s o g n i c h e v a n n o o l t r e l a S l a , o l t r e l a m a l a t t i a . I n q u e s t o m o d o , i l c i b o s i t r a s f o r m a d a o s t a c o l o i n g o m b r a n t e a s i m b o l o d i c o r a g g i o e r e s i l i e n z a " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e R o s s e l l a B a l s a m o , M e d i c a l A f f a i r s & R e g u l a t o r y d i Z a m b o n I t a l i a e S v i z z e r a c h e i n t e r v i e n e s u l l a v i d e o s e r i e ' A c e n a c o n l a S l a ' – p r o g e t t o p r o m o s s o d a A i s l a e S l a f o o d c o n i l c o n t r i b u t o s c i e n t i f i c o d e i C e n t r i c l i n i c i N e m o e i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i Z a m b o n - d a o g g i d i s p o n i b i l e s u i s i t i d i A i s l a e S l a f o o d . " L ’ i m p e g n o d i Z a m b o n a l f i a n c o d e l l a c o m u n i t à S l a p a s s a p r i m a d i t u t t o a t t r a v e r s o l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , p e r o f f r i r e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e i n g r a d o d i r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e i p a z i e n t i , m a a n c h e a t t r a v e r s o p r o g e t t i d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e , f o n d a m e n t a l i p e r a u m e n t a r e l a c o n o s c e n z a d e l l a m a l a t t i a e i s p i r a r e c h i n e è c o l p i t o " . U n i m p e g n o c h e s i i n s e r i s c e n e l l a v i s i o n e d e l l ’ a z i e n d a – i n n o v a t e , c u r e a n d c a r e t o m a k e p a t i e n t s l i v e b e t t e r – e c h e t r o v a p i e n a e s p r e s s i o n e i n i n i z i a t i v e c o m e ' A c e n a c o n l a S l a ' . " L a v i d e o s e r i e v u o l e f a r c o n o s c e r e l a m a l a t t i a e a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i s u s t o r i e a u t e n t i c h e d i v i t a e d i r e s i s t e n z a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i i s p i r a r e n o n s o l o i p a z i e n t i , m a a n c h e i l o r o f a m i l i a r i " , c o n c l u d e B a l s a m o .