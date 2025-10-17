R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ’ d i s p o n i b i l e a l p u b b l i c o d a l 9 o t t o b r e s u l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e a u d i o ( S p o t i f y , A p p l e P o d c a s t e Y o u T u b e M u s i c ) l a p r i m a s e r i e d i p o d c a s t c h e d à v o c e a l l ’ A t a s s i a d i F r i e d r e i c h , m a l a t t i a n e u r o m u s c o l a r e r a r a , g e n e t i c a , d e b i l i t a n t e e d e g e n e r a t i v a c o n a s p e t t a t i v a d i v i t a a n c o r a l i m i t a t a . I l p r o g e t t o d i B i o g e n – p r e s e n t a t o o g g i a l g r a n d e p u b b l i c o e a g l i s p e c i a l i s t i c o n u n e v e n t o a M i l a n o – n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i d a r e v i s i b i l i t à a q u e s t a p a t o l o g i a a n c o r a p o c o c o n o s c i u t a e a l l o s t e s s o t e m p o s i p r o p o n e d i o f f r i r e u n ’ o c c a s i o n e p e r e n t r a r e i n c o n t a t t o d i r e t t o c o n l e e m o z i o n i , l e d i f f i c o l t à e l a f o r z a d e l l e p e r s o n e c h e l a a f f r o n t a n o q u o t i d i a n a m e n t e . A t t r a v e r s o l ’ e s p e r i e n z a d i a l c u n i p a z i e n t i e c a r e g i v e r e l ’ a p p r o f o n d i m e n t o s c i e n t i f i c o d i n e u r o l o g i e s p e c i a l i s t i c o i n v o l t i n e l l ’ i n i z i a t i v a , i n o l t r e , i p o d c a s t s i r i v e l a n o u n o s t r u m e n t o p e r r i c o n o s c e r e p r e c o c e m e n t e u n a m a l a t t i a c h e p u ò a v e r e u n t e m p o d i d i a g n o s i l u n g o . R e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C h o r a M e d i a , c o n i l p a t r o c i n i o d i A i s a ( A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a p e r l a l o t t a a l l e S i n d r o m i A t a s s i c h e ) e S i n ( S o c i e t à I t a l i a n a d i N e u r o l o g i a ) , l a s e r i e r a c c o g l i e i n 4 e p i s o d i l e t e s t i m o n i a n z e a u t e n t i c h e d i c h i v i v e c o n q u e s t a p a t o l o g i a , d i c h i s i n e p r e n d e c u r a e d i c h i l ’ a f f r o n t a p r o f e s s i o n a l m e n t e T r a i p a r t e c i p a n t i a i p o d c a s t c ’ è a n c h e M a r i a L i t a n i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i s a , c h e h a s u b i t o c r e d u t o n e l l ' i n i z i a t i v a , c o m e s p i e g a l e i s t e s s a : “ R a c c o n t a r e s i g n i f i c a r e s i s t e r e : c o n d i v i d e r e l a n o s t r a e s p e r i e n z a è u n a t t o d i c o n s a p e v o l e z z a e c o r a g g i o . L a d i a g n o s i d i A t a s s i a d i F r i e d r e i c h c a m b i a l a v i t a , c o m e h o s p e r i m e n t a t o c o n i m i e i f i g l i . C o n q u e s t a s e r i e p o d c a s t v o g l i a m o f a r s e n t i r e c h e n o n s i a m o s o l i e c h e l e n o s t r e s t o r i e m e r i t a n o d i e s s e r e a s c o l t a t e o l t r e a f o r n i r e u n o s t r u m e n t o d i a i u t o c o n c r e t o p e r d i a g n o s t i c a r e l a m a l a t t i a ” . L ' A t a s s i a d i F r i e d r e i c h è u n d i s t u r b o m u l t i s i s t e m i c o c h e c o l p i s c e p r i n c i p a l m e n t e i l s i s t e m a n e r v o s o , m a a n c h e i l s i s t e m a m u s c o l o - s c h e l e t r i c o , q u e l l o c a r d i a c o e d e n d o c r i n o . I p r i m i s i n t o m i c o m p a i o n o g e n e r a l m e n t e d u r a n t e l ' i n f a n z i a e c o m p r e n d o n o l a p r o g r e s s i v a p e r d i t a d i c o o r d i n a z i o n e d e i m o v i m e n t i , l ’ a n d a t u r a a t a s s i c a , l a d e b o l e z z a m u s c o l a r e e l ' a f f a t i c a m e n t o . C o n i l p r o g r e d i r e d e l l a m a l a t t i a , p o s s o n o i n s o r g e r e a n c h e p r o b l e m i a l l a v i s t a , a l l ' u d i t o , d i f f i c o l t à n e l l ’ a r t i c o l a z i o n e v e r b a l e e n e l l a d e g l u t i z i o n e , d i a b e t e , s c o l i o s i e p a t o l o g i e c a r d i a c h e g r a v i . M o l t e p e r s o n e c o n A t a s s i a d i F r i e d r e i c h n e c e s s i t a n o d i a u s i l i p e r l a d e a m b u l a z i o n e e s p e s s o s o n o c o s t r e t t e a l l ’ u t i l i z z o d i u n a s e d i a a r o t e l l e e n t r o 1 0 - 2 0 a n n i d a l l a d i a g n o s i . P u r t r o p p o , l e c o m p l i c a z i o n i l e g a t e a l l ' A t a s s i a d i F r i e d r e i c h , c h e è l a f o r m a p i ù c o m u n e d i a t a s s i a e r e d i t a r i a , c o n t r i b u i s c o n o a r i d u r r e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a m e d i a a 4 0 a n n i . P u r e s s e n d o u n a p a t o l o g i a r a r a , l a s u a i n c i d e n z a e i l s u o i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i l a r e n d o n o u n a s f i d a i m p o r t a n t e s u l p i a n o m e d i c o , s o c i a l e e c u l t u r a l e . “ L a m i a p a r t e c i p a z i o n e a q u e s t o p r o g e t t o n a s c e d a l l a v o l o n t à d i c o n t r i b u i r e a t t i v a m e n t e a d i n c r e m e n t a r e l a c o n o s c e n z a d e i s e g n i e s i n t o m i d i u n a m a l a t t i a m o l t o r a r a e a n c o r a p o c o c o n o s c i u t a c o m e l ’ A t a s s i a d i F r i e d r e i c h , f a v o r e n d o c o s ì u n ’ a c c e l e r a z i o n e d e l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o ” , a f f e r m a F r a n c e s c o S a c c à , P r o f e s s o r e d i N e u r o l o g i a p r e s s o l ' U n i v e r s i t à F e d e r i c o I I d i N a p o l i , c o i n v o l t o n e l l a s e r i e n e l s u o r u o l o d i c l i n i c o . “ L a v o c e d e i p a z i e n t i e d e i c a r e g i v e r è u n o s t r u m e n t o u t i l i s s i m o p e r a v e r e u n a v i s i o n e p i ù c o m p l e t a d e l l a m a l a t t i a e l e s t o r i e c h e a s c o l t i a m o i n q u e s t o p o d c a s t c i r i c o r d a n o q u a n t o l ’ a s p e t t o u m a n o s i a s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l a g e s t i o n e d e l l e p a t o l o g i e r a r e . E q u a n t o s i a n o i m p o r t a n t i l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e e l a s i n e r g i a t r a l e v a r i e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i . R i t e n g o f o n d a m e n t a l e p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e c o m e q u e s t a c h e v a n n o o l t r e l ’ a m b i t o t e r a p e u t i c o e o f f r o n o u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r s u p p o r t a r e l a c o m u n i t à d e i p a z i e n t i e d e i c a r e g i v e r ” . “ D a s e m p r e i l n o s t r o i m p e g n o v a o l t r e l ’ a s p e t t o t e r a p e u t i c o , a t t r a v e r s o l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i e i n i z i a t i v e v o l t e a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e e a s u p p o r t a r e l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a d e l l e p a t o l o g i e d i c u i c i o c c u p i a m o . P u n t i a m o a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , o f f r e n d o u n s u p p o r t o c o n c r e t o l u n g o i l p e r c o r s o d i c o n v i v e n z a c o n l a m a l a t t i a . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a , l a n c i a t a p r o p r i o i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l ' A t a s s i a , v o g l i a m o s o s t e n e r e l e c o m u n i t à d i p e r s o n e c h e v i v o n o c o n l ’ a t a s s i a d i F r i e d r e i c h a n c h e a t t r a v e r s o s t r u m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e c a p a c i d i c r e a r e c o n s a p e v o l e z z a e i n c l u s i o n e ” , d i c h i a r a G i u s e p p e B a n f i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i B i o g e n I t a l i a , a z i e n d a g l o b a l e i m p e g n a t a d a o l t r e 4 0 a n n i n e l l a r i c e r c a e n e l l o s v i l u p p o d i t e r a p i e i n n o v a t i v e p e r m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e e r a r e . “ U n p r o g e t t o d i a s c o l t o e s e n s i b i l i z z a z i o n e p e r c o n t r i b u i r e a r e n d e r e v i s i b i l i l e s t o r i e i n v i s i b i l i , v a l o r i z z a n d o i l p u n t o d i v i s t a d e l l e p e r s o n e c h e a f f r o n t a n o o g n i g i o r n o u n a c o n d i z i o n e c o m p l e s s a e p o c o r a c c o n t a t a .