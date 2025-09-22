R o m a , 2 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n c a l o r o s o m e s s a g g i o d i v i c i n a n z a a r r i v a d a P a p a L e o n e X I V , c h e i e r i , i n o c c a s i o n e d e l l a A L S W a l k f o r L i f e a C h i c a g o , h a r i v o l t o u n s a l u t o s p e c i a l e a c h i c o n v i v e c o n l a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a i n t u t t o i l m o n d o . I l S a n t o P a d r e h a e s p r e s s o g r a t i t u d i n e e a m m i r a z i o n e p e r s c i e n z i a t i e r i c e r c a t o r i , p r o t a g o n i s t i d i u n l a v o r o c h e “ c o m p l e t a e p e r f e z i o n a ” l a c r e a z i o n e d i D i o , h a r i n g r a z i a t o i c a r e g i v e r , d e f i n i t i “ a n g e l i ” e “ b u o n i S a m a r i t a n i ” , e h a i n c o r a g g i a t o t u t t i a s c o p r i r e n e l l a q u o t i d i a n i t à l a q u a l i t à d e l l a v i t a e l a f o r z a d e l l ’ a m o r e . " I n q u e s t e o r e , l ’ I t a l i a s i m u o v e c o n u n u n i c o c u o r e v e r d e : c e n t i n a i a d i v o l o n t a r i A i s l a s o n o i n p i a z z a c o n b a n c h e t t i , m u s i c a e c i t t a d i n i , a n i m a n d o c i t t à g r a n d i e p i c c o l e - s i l e g g e i n u n a n o t a - . L e i m m a g i n i c h e a r r i v a n o r a c c o n t a n o f a m i g l i e e c o m u n i t à u n i t e i n u n a b b r a c c i o i d e a l e , a d i m o s t r a r e c h e l a s o l i d a r i e t à p u ò d a v v e r o s u p e r a r e q u a l s i a s i b a r r i e r a . " I l m o m e n t o p i ù s u g g e s t i v o s i è v i s s u t o a l l o S t a d i o O l i m p i c o d i R o m a , n e l d e r b y d e l l a C a p i t a l e , c h e h a v i s t o L a z i o e R o m a u n i t e p e r l a X V I I I G i o r n a t a N a z i o n a l e S L A . T i f o s i S L A , b i a n c o c e l e s t i e g i a l l o r o s s i , h a n n o a s s i s t i t o f i a n c o a f i a n c o a l l a p a r t i t a , s i m b o l o p o t e n t e c h e d a v a n t i a l l a m a l a t t i a i c o l o r i s i a n n u l l a n o e l ’ u n i c o c u o r e c h e c o n t a è q u e l l o v i c i n a n z a e d e l s o s t e g n o r e c i p r o c o . A l d i l à d e l r i s u l t a t o s p o r t i v o , l a v i t t o r i a è s t a t a q u e l l a u m a n a : l a S . S . L a z i o e l ’ i n t e r a c o m u n i t à c a l c i s t i c a h a n n o c e l e b r a t o i n s i e m e u n a g i o r n a t a i n c u i c a l c i o , r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e e m e m o r i a c o n d i v i s a s i i n t r e c c i a n o . O g g i l ’ I t a l i a p a r l a c o n u n u n i c o c u o r e - c o n c l u d a l a n o t a d i A i s l a - . L a X V I I I G i o r n a t a N a z i o n a l e S l a s i c o n f e r m a n o n s o l o u n m o m e n t o d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , m a s o p r a t t u t t o u n a p p u n t a m e n t o d i c o m u n i t à e m e m o r i a c o n d i v i s a , i n c u i l ’ i n t e r o P a e s e r i n n o v a i l p a t t o d i s o l i d a r i e t à c h e d a d i c i o t t o a n n i a c c o m p a g n a l a l o t t a c o n t r o l a m a l a t t i a " .