R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R i c o n o s c e r e i s e g n a l i p r e c l i n i c i d e l l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e i n t e s t i n a l i ( M i c i ) , d i a g n o s t i c a r l e p r e c o c e m e n t e c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e g u i d a r e i l t r a t t a m e n t o a t t r a v e r s o s t r u m e n t i p r e d i t t i v i s e m p r e p i ù a c c u r a t i . C o n o l t r e m i l l e s p e c i a l i s t i p r e s e n t i , i l X V I C o n g r e s s o n a z i o n a l e I g - I b d ' A d v a n c e s i n I b d ' s e g n a u n c a m b i o d i p a s s o n e l l a p r e s a i n c a r i c o d e l l e M i c i . L ' a p p u n t a m e n t o , i n c o r s o a R i c c i o n e f i n o a l 2 9 n o v e m b r e , c e l e b r a i l v e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a , m a s o p r a t t u t t o i n a u g u r a u n a n u o v a f a s e d e l l a r i c e r c a c l i n i c a c h e m i r a a t r a s f o r m a r e r a d i c a l m e n t e g l i e s i t i a l u n g o t e r m i n e d i q u e s t e p a t o l o g i e a e l e v a t o i m p a t t o s o c i a l e c h e s o l o i n I t a l i a c o l p i s c o n o c i r c a 2 5 0 m i l a p e r s o n e . " I n q u e s t i v e n t ' a n n i , I g - I b d h a c o n t r i b u i t o i n m o d o d e t e r m i n a n t e a m i g l i o r a r e i l p e r c o r s o d i d i a g n o s i e c u r a d e l l e M i c i i n I t a l i a - a f f e r m a M a s s i m o C l a u d i o F a n t i n i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e I g - I b d - f a v o r e n d o l a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e d e i c l i n i c i e p o n e n d o l e b a s i p e r u n a c c e s s o a l l e c u r e s e m p r e p i ù o m o g e n e o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . O g g i c e l e b r i a m o u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e g u a r d a n d o a l f u t u r o : l a r i c e r c a e v o l v e r a p i d a m e n t e e l ' i n t e g r a z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e e s t r u m e n t i d i g i t a l i , d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a i s i s t e m i d i m o n i t o r a g g i o p i ù a v a n z a t i , s t a t r a s f o r m a n d o l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i . I l n o s t r o o b i e t t i v o è t r a d u r r e q u e s t a i n n o v a z i o n e i n b e n e f i c i c o n c r e t i n e l l a p r a t i c a q u o t i d i a n a " . I d e n t i f i c a r e p r e c o c e m e n t e i s e g n i d e l l ' i n f i a m m a z i o n e e p r e v e d e r e l ' a n d a m e n t o d e l l a m a l a t t i a è c i ò c h e o g g i l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t a a l l ' e n d o s c o p i a c o n s e n t e d i f a r e - i n f o r m a n o g l i e s p e r t i i n u n a n o t a - D u r a n t e u n a c o l o n s c o p i a , i s i s t e m i d i A i a n a l i z z a n o l e i m m a g i n i i n t e m p o r e a l e , i n d i v i d u a n o c i ò c h e p u ò s f u g g i r e a l l ' o c c h i o u m a n o e s u p p o r t a n o i l c l i n i c o i n u n a v a l u t a z i o n e p i ù o g g e t t i v a d e l l ' a t t i v i t à d i m a l a t t i a . M a l ' i n n o v a z i o n e n o n s i f e r m a q u i . L o s t e s s o a p p r o c c i o s t a t r a s f o r m a n d o a n c h e i l m o n i t o r a g g i o d e l l e M i c i n e l t e m p o : r i s o n a n z a m a g n e t i c a e d e c o g r a f i a i n t e s t i n a l e , i n t e g r a t e d a a l g o r i t m i c a p a c i d i e l a b o r a r e i d a t i i n m o d o a u t o m a t i z z a t o , o f f r o n o u n a l e t t u r a p i ù a c c u r a t a d e l l a r i s p o s t a a i t r a t t a m e n t i , r i d u c e n d o l ' i n c e r t e z z a c l i n i c a e f a v o r e n d o d e c i s i o n i t e r a p e u t i c h e p i ù t e m p e s t i v e . A c c a n t o a l l a t e c n o l o g i a , c r e s c e l ' a t t e n z i o n e v e r s o c i ò c h e a c c a d e p r i m a c h e l a m a l a t t i a s i m a n i f e s t i . L e M i c i , i n f a t t i , n o n c o m p a i o n o a l l ' i m p r o v v i s o : p e r m e s i , t a l v o l t a a n n i , l ' i n t e s t i n o i n v i a s e g n a l i s i l e n z i o s i c h e o g g i s i a m o f i n a l m e n t e i n g r a d o d i r i c o n o s c e r e . E ' q u i c h e n a s c e i l c o n c e t t o d i I b d p r e - c l i n i c h e , u n a n u o v a f r o n t i e r a c h e p u n t a a i n t e r c e t t a r e l ' i n f i a m m a z i o n e q u a n d o è a n c o r a ' n a s c o s t a ' m o n i t o r a n d o b i o m a r c a t o r i e m a t i c i e f e c a l i , a l t e r a z i o n i d e l m i c r o b i o t a e c a m b i a m e n t i n e l l e r i s p o s t e i m m u n i t a r i e . N o n s i t r a t t a s o l o d i d i a g n o s i p r e c o c e - p r e c i s a n o g l i e s p e r t i - l ' o b i e t t i v o è a n t i c i p a r e l a s t o r i a c l i n i c a . Q u e s t o p e r m e t t e i n f a t t i d i i m m a g i n a r e u n a m e d i c i n a p r o a t t i v a , c a p a c e d i p r o t e g g e r e l a f u n z i o n e i n t e s t i n a l e , e v i t a r e l e c o m p l i c a n z e e l a d i s a b i l i t à . S i t r a t t a d i u n a r i v o l u z i o n e n e l l a g e s t i o n e d e l l e M i c i c h e p o t r e b b e c a m b i a r e i l d e s t i n o d i m o l t i p a z i e n t i , s u l m o d e l l o d i q u a n t o g i à a c c a d u t o i n a l t r e m a l a t t i e i m m u n o - m e d i a t e . I l c o n g r e s s o p o n e i n o l t r e a l c e n t r o i l v a l o r e d e l l a m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à . L a c o m p l e s s i t à d e l l e M i c i r i c h i e d e u n c o n f r o n t o s t r u t t u r a t o t r a g a s t r o e n t e r o l o g i , r a d i o l o g i , c h i r u r g h i , i m m u n o l o g i e o n c o l o g i , s o p r a t t u t t o n e l l a g e s t i o n e d i c o n d i z i o n i e m e r g e n t i c o m e l e c o l i t i i n d o t t e d a g l i i n i b i t o r i d e i c h e c k p o i n t i m m u n i t a r i o l e c o m o r b i d i t à a u t o i m m u n i . M o d e l l i o r g a n i z z a t i v i i n t e g r a t i p e r m e t t o n o d i r i s p o n d e r e i n m o d o p i ù e f f i c a c e e p e r s o n a l i z z a t o a i b i s o g n i c l i n i c i e a s s i s t e n z i a l i . L a s p i n t a v e r s o i l c a m b i a m e n t o a r r i v a a n c h e d a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i : p e r l ' e d i z i o n e d e l v e n t e n n a l e , I g - I b d s c e g l i e d i d a r v o c e a u n a m p i o p a n e l d i e s p e r t i u n d e r 5 0 , p r o t a g o n i s t i d e l l e s e s s i o n i p i ù a v a n z a t e . " I l f u t u r o d e l l a c u r a s i c o s t r u i s c e o g g i - c o n c l u d e F a n t i n i - I g i o v a n i c l i n i c i p o r t a n o t e c n o l o g i e i n n o v a t i v e , n u o v i a p p r o c c i e u n a v i s i o n e o r i e n t a t a a g l i e s i t i n e l l u n g o p e r i o d o . E ' g r a z i e a l l o r o c o n t r i b u t o , a l l a l o r o s p i n t a v e r s o l ' i n n o v a z i o n e e a l l a c a p a c i t à d i l a v o r a r e i n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r i c h e l a m e d i c i n a d i v e n t a s e m p r e p i ù p r e d i t t i v a , p e r s o n a l i z z a t a e c a p a c e d i d a r e r i s p o s t e r a p i d e e c o n c r e t e a c h i c o n v i v e o g n i g i o r n o c o n l e M i c i " .