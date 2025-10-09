M i a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O l t r e 6 m i l i o n i d i i t a l i a n i s o f f r o n o d i m a l a t t i e o c u l a r i , u n t e r z o d e i q u a l i p r e s e n t a u n a r i d u z i o n e d e l l a v i s t a i n v a l i d a n t e . O g g i p e r ò , n o n o s t a n t e e s i s t a n o t e c n o l o g i e a v a n z a t e , t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i e s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i p r e c o c i , s o l o l ' 1 % d e l l a s p e s a s a n i t a r i a p u b b l i c a è d e d i c a t o a l l ' o f t a l m o l o g i a . U n s e t t o r e c h e r i s u l t a d u n q u e m a r g i n a l i z z a t o t r a l e p r i o r i t à d e l S s n . Q u e s t o s q u i l i b r i o p r o d u c e r i t a r d i n e l l ' a c c e s s o a l l e c u r e , c a r e n z a d i r i s o r s e e f o r t e p r e s s i o n e s u g l i s p e c i a l i s t i . L o s e g n a l a l ' A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i m a l a t t i e o c u l a r i ( A p m o ) n a t a n e l 2 0 2 2 , c h e i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a v i s t a c h e s i c e l e b r a o g n i s e c o n d o g i o v e d ì d i o t t o b r e h a r i u n i t o a R o m a i s t i t u z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e a z i e n d e p e r i l p r i m o m e e t i n g n a z i o n a l e A p m o . L ' a s s o c i a z i o n e i n v i t a t u t t i i p o r t a t o r i d i i n t e r e s s e a " d i a l o g a r e s u l l e s t r a t e g i e d a m e t t e r e i n a t t o p e r g a r a n t i r e a c c e s s o a i p e r c o r s i d i c u r a , i n n o v a r e i n m a n i e r a s o s t e n i b i l e l a s a l u t e v i s i v a , s o s t e n e r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a l l e p i ù c o m u n i p a t o l o g i e o c u l a r i , c o n u n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l t e r r i t o r i o " . L ' A p m o r i l a n c i a g l i o b i e t t i v i d e l l a C a r t a d e l l a s a l u t e d e l l ' o c c h i o , d o c u m e n t o d i o r i e n t a m e n t o e p r o m o z i o n e d e l l a p r e v e n z i o n e i n a m b i t o o f t a l m o l o g i c o , r e a l i z z a t o n e l l ' a m b i t o d e l l a c a m p a g n a p e r l a p r e v e n z i o n e e i l t r a t t a m e n t o d e i d i s t u r b i e d e l l e p a t o l o g i e o c u l a r i ' L a s a l u t e d e i t u o i o c c h i . N o n p e r d e r l a d i v i s t a ' , p r o m o s s a d a l l ' a s s o c i a z i o n e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S i s o ( S o c i e t à i t a l i a n a d i s c i e n z e o f t a l m o l o g i c h e ) e c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à e d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e P r e v e n z i o n e e c u r a d e l l e m a l a t t i e d e g l i o c c h i , e i n s i n e r g i a c o n a l t r e 1 8 t r a a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e . L e a t t i v i t à d e l p r i m o a n n o d e l l a c a m p a g n a - c h e h a v i s i t a t o 5 r e g i o n i ( L a z i o , L i g u r i a , L o m b a r d i a , P u g l i a e S i c i l i a ) , c o n i n c o n t r i i s t i t u z i o n a l i c h e h a n n o c o i n v o l t o i d e c i s o r i e g l i s p e c i a l i s t i l o c a l i p e r a n a l i z z a r e p u n t i d i f o r z a e c r i t i c i t à d e l l ' a s s i s t e n z a e c u r a i n a m b i t o o f t a l m o l o g i c o s u l t e r r i t o r i o , e c o n a p p u n t a m e n t i i n f o r m a t i v i e d i s c r e e n i n g t e r r i t o r i a l i - h a n n o r e g i s t r a t o o t t i m i r i s u l t a t i , r i f e r i s c o n o i p r o m o t o r i , c o n t r i b u e n d o a d a u m e n t a r e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l e p a t o l o g i e o c u l a r i . G l i i n c o n t r i i n f o r m a t i v i h a n n o c o i n v o l t o o l t r e 4 0 0 p e r s o n e , s o t t o p o s t e a m i n i - s c r e e n i n g p e r l e p i ù c o m u n i p a t o l o g i e o c u l a r i : 1 s u 5 è r i s u l t a t a " d i a g n o s t i c a t a a r i s c h i o " a s e g u i t o d e l c o n t r o l l o . " I l b i l a n c i o d e l l a c a m p a g n a è p i ù c h e p o s i t i v o , c o n s i d e r a n d o c h e A p m o è n a t a d i r e c e n t e e t a n t e s o n o l e p r o b l e m a t i c h e m e s s e i n c a m p o e d a a f f r o n t a r e - d i c h i a r a F r a n c e s c o B a n d e l l o , p r e s i d e n t e A p m o e d i r e t t o r e U n i t à O c u l i s t i c a I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o - S i a m o c o n s a p e v o l i c h e q u e s t i p r i m i r i s u l t a t i h a n n o u n v a l o r e r e l a t i v a m e n t e m o d e s t o r i s p e t t o a l l a p o s s i b i l i t à d i c a m b i a r e c o n c r e t a m e n t e l a r e a l t à i n c u i o p e r i a m o . Q u a l c o s a p e r ò s i m u o v e . S e g u a r d o a l f u t u r o s o n o o t t i m i s t a , a u s p i c a n d o c h e s i r i e s c a a m a n t e n e r e l ' a t t u a l e l i v e l l o d i a t t e n z i o n e , d i s o l l e c i t a z i o n i , d i d i a l o g o , p e r s e v e r a n d o s u g l i s t e s s i o b i e t t i v i : l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e s i p r o p o n e d i r i c o p r i r e , i n q u e s t o s e n s o , u n r u o l o d i p r i m o p i a n o " . A l c o n g r e s s o è i n t e r v e n u t o f r a g l i i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i . L a m a t t i n a t a - s i l e g g e i n u n a n o t a - h a p r e v i s t o e t a v o l e r o t o n d e i n c u i s i s o n o a l t e r n a t i i r a p p r e s e n t a n t i d i i s t i t u z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i e a z i e n d e , o l t r e a i p a z i e n t i e a g l i s p e c i a l i s t i . T e m i c e n t r a l i : l ' a c c e s s o a i p e r c o r s i d i c u r a e l ' i n n o v a z i o n e s o s t e n i b i l e . N e l p o m e r i g g i o l a p r i m a t a v o l a r o t o n d a è d e d i c a t a a l l a C a r t a d e l l a s a l u t e d e l l ' o c c h i o e a l l e p r o b l e m a t i c h e a s s i s t e n z i a l i l e g a t e a l t e r r i t o r i o , l a s e c o n d a a l l e p r i n c i p a l i m a l a t t i e o c u l a r i e a l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , m e n t r e n e l l a t e r z a t a v o l a r o t o n d a a m p i o s p a z i o a l m a x i t e m a r e t i n o p a t i e , m a c u l o p a t i e e m i o p i a g r a v e . " A c c e s s i b i l i t à a l l a d i a g n o s i p r e c o c e , a l l e t e r a p i e p i ù i n n o v a t i v e e d e f f i c a c i , a v e r e l e r i s o r s e p e r l a m i g l i o r e a p p r o p r i a t e z z a t e r a p e u t i c a " : s o n o q u e s t i g l i o b i e t t i v i c h e s i p r o p o n e A p m o e c h e m u o v o n o l ' i m p e g n o d e l l ' a s s o c i a z i o n e v e r s o u n r u o l o d i " p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e p e r i p a z i e n t i c o n m a l a t t i e o c u l a r i " . " A p m p è c r e s c i u t a - r i m a r c a B a n d e l l o - C ' è s t a t a u n ' e v o l u z i o n e d o v u t a a d u e f a t t o r i : d a u n a p a r t e l ' a s c o l t o d e i p a z i e n t i , d e i b i s o g n i , d e l l e e s i g e n z e , d e i p r o b l e m i , p e r c a p i r e c o m e a i u t a r l i e d a r e r i s p o s t e p e r o f f r i r e s o l u z i o n i ; d a l l ' a l t r a l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m o n d o d e l l e i s t i t u z i o n i , p e r c h é a q u e s t i i n t e r l o c u t o r i d o b b i a m o p o r t a r e i p r o b l e m i d e i p a z i e n t i e c e r c a r e i n s i e m e d i a f f r o n t a r l i s e c o n d o l e m o d a l i t à e l e a s p e t t a t i v e d i m a g g i o r e i n t e r e s s e p e r i c i t t a d i n i . Q u e s t e d u e a n i m e p r o p r i o a l l ' i n t e r n o d e l c o n g r e s s o s i i n c o n t r a n o e d i a l o g a n o . I n p r o s p e t t i v a , i l n o s t r o o b i e t t i v o è d i v e n t a r e s e m p r e p i ù n u m e r o s i e c r e d i b i l i e m i g l i o r a r e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l e d i v e r s e s e d i r e g i o n a l i A p m o . A b b i a m o b i s o g n o d i e s s e r e a i u t a t i d a l l e i s t i t u z i o n i , p e r c h é i n o s t r i p a z i e n t i n o n m u o i o n o a c a u s a d i u n a m a l a t t i a o c u l a r e , m a l a p e r d i t a d e l l a v i s t a t e r r o r i z z a l e p e r s o n e p i ù d e l l a m o r t e e c o m p o r t a g r a v i s s i m e d i s a b i l i t à ; n o n c u r a r e - a m m o n i s c e l o s p e c i a l i s t a - s i t r a d u c e i n u n a u m e n t o e s p o n e n z i a l e d i c o s t i p e r i l c i t t a d i n o e i l s e r v i z i o p u b b l i c o " .