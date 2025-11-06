R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n r a c c o n t o c o r a l e p e r p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l v i s s u t o d e l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n p a t o l o g i e c r o n i c h e e r a r e c o m p l e s s e e s p e s s o p o c o c o n o s c i u t e . E ' i l d o c u f i l m ' I l m i o n u o v o m o n d o ' , p r e s e n t a t o i e r i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e d e i c l i n i c i . R e a l i z z a t o d a T e l o m e r o P r o d u z i o n i c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i C h i e s i I t a l i a , i l d o c u f i l m , s c r i t t o e d i r e t t o d a D o n a t e l l a R o m a n i e R o b e r t o A m a t o , v a l o r i z z a i l r u o l o d e l l ' i n f o r m a z i o n e e d e l l a c o n o s c e n z a n e l c o n t r a s t o a l l o s t i g m a s o c i a l e e d e l p e r c o r s o d i c u r a . ' I l m i o n u o v o m o n d o ' s a r à t r a s m e s s o i n p r i m a v i s i o n e a f i n e n o v e m b r e 2 0 2 5 s u i c a n a l i L a 7 e L a 7 d ( e i n s t r e a m i n g s u R i v e d i L a 7 ) , e d a g e n n a i o 2 0 2 6 s a r à d i s p o n i b i l e s u A m a z o n P r i m e V i d e o . A t t r a v e r s o 6 c a p i t o l i , a c c o m p a g n a t i d a l l a v o c e n a r r a n t e d e l l ' a t t r i c e R o b e r t a G a r z i a - i n f o r m a u n a n o t a - i l d o c u f i l m r a c c o n t a l e s t o r i e d i 3 p e r s o n e c h e v i v o n o c o n e p i d e r m o l i s i b o l l o s a , m a l a t t i a d i F a b r y e b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ( B p c o ) , e d e l l a c a r e g i v e r d i u n a p e r s o n a c o n a s m a g r a v e . I l l o r o c o i n v o l g i m e n t o è s t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i - A i a f A p s , p r e s i d e n t e S t e f a n i a T o b a l d i n i , g u i d a c o n i m p e g n o e p a s s i o n e l a c o m u n i t à d i p a z i e n t i c h e c o n v i v o n o c o n l a m a l a t t i a d i F a b r y ; D e b r a F a m i l y , p r e s i d e n t e A n n a F a c c i n , p a z i e n t e a t t i v a n e l s o s t e g n o a l l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n l ' e p i d e r m o l i s i b o l l o s a ; R e s p i r i a m o i n s i e m e A p s , p r e s i d e n t e S i m o n a B a r b a g l i a , c a r e g i v e r e m a d r e d i u n r a g a z z o a f f e t t o d a a s m a g r a v e - e d a l p a z i e n t e M a r c o , a f f e t t o d a B p c o . I l r a c c o n t o s i a r r i c c h i s c e a n c h e d e l l e v o c i d i 3 c l i n i c i : G i u s e p p e A r g e n z i a n o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a D e r m a t o l o g i c a d e l l ' u n i v e r s i t à d e l l a C a m p a n i a L u i g i V a n v i t e l l i ; G i a n n i C a r r a r o , d i r i g e n t e m e d i c o p r e s s o l ' U o d i N e f r o l o g i a e d i a l i s i , A z i e n d a o s p e d a l i e r a d i P a d o v a , e P a o l a R o g l i a n i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o e d i r e t t o r e d e l l a U o c d i M a l a t t i e d e l l ' a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o , P t v d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a e p r e s i d e n t e e l e t t a d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p n e u m o l o g i a ( S i p ) . I r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l t e r z o s e t t o r e e l e a u t o r i t à c o n v e n u t e h a n n o e s p r e s s o i l l o r o s o s t e g n o a l p r o g e t t o . " I l g r a n d e v a l o r e s o c i a l e e c u l t u r a l e d i q u e s t o p r o g e t t o - h a a f f e r m a t o l ' o n o r e v o l e C r i s t i n a A l m i c i - n a s c e d a l l a v o l o n t à d i p o r r e i l t e m a d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e e r a r e , d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a e d e l l a d i g n i t à d e l l e p e r s o n e c h e v i c o n v i v o n o q u a l e m o t i v o d i r i f l e s s i o n e c o l l e t t i v a e i s t i t u z i o n a l e . D a r e v o c e a l l e s t o r i e t a n t o a u t e n t i c h e q u a n t o a v o l t e d r a m m a t i c h e è u n a t t o d i s e n s i b i l i t à n o n s e m p r e c o m u n e e c o n d i v i s a . I l c o n f r o n t o e l a r i f l e s s i o n e s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l ' i n f o r m a z i o n e , d e l l a c o n o s c e n z a e d e l l a s o l i d a r i e t à è u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r c o m b a t t e r e l o s t i g m a s o c i a l e e f a v o r i r e u n a s o c i e t à p i ù i n c l u s i v a e c o n s a p e v o l e . C o m e r a p p r e s e n t a n t e d e l l e i s t i t u z i o n i , e s p r i m o v i v o a p p r e z z a m e n t o p e r q u e s t o p r o g e t t o c h e u n i s c e l a f o r z a d e l l e t e s t i m o n i a n z e e i l l i n g u a g g i o d e l l ' a r t e , c o n t r i b u e n d o i n q u e s t o m o d o a d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a c u r a , d e l r i s p e t t o e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e , v a l o r i z z a n d o i l r u o l o d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e d e l m o n d o s a n i t a r i o c o m e p i l a s t r i d i u n a r e t e d i s o s t e g n o c o n c r e t a e u m a n a " . H a a g g i u n t o i l s e n a t o r e A l b e r t o B a r a c h i n i , s o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i : " R a c c o n t a r e l e s t o r i e d i c h i s o f f r e d i u n a m a l a t t i a c r o n i c a e r a r a s i g n i f i c a a c c e n d e r e l a l u c e s u c i ò c h e è v i s i b i l e e s u c i ò c h e è i n v i s i b i l e . Q u e s t o d o c u f i l m r a c c o n t a i l v i a g g i o c o m e u n p e r c o r s o d i c o n o s c e n z a d i u n m o n d o a n c o r a t r o p p o p o c o c o n o s c i u t o . C o m e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , a b b i a m o i l d o v e r e d i e s s e r e v i c i n i a q u e s t e p e r s o n e , p e r c h é l a m a l a t t i a c o i n v o l g e a n c h e c h i s t a l o r o a c c a n t o . L ' o b i e t t i v o è m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i m a l a t i , r e s t i t u e n d o l o r o s p a z i e d i g n i t à . S i a m o g r a t i a l l a r i c e r c a , c h e p u ò o f f r i r e r i s p o s t e a l l e m a l a t t i e r a r e e v o g l i a m o e s p r i m e r e l a n o s t r a r i c o n o s c e n z a a c h i l a v o r a o g n i g i o r n o i n q u e s t i a m b i t i " . " C o n q u e s t o p r o g e t t o , C h i e s i I t a l i a r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a c o n s a p e v o l e z z a e d e l l ' a s c o l t o , d a n d o v a l o r e a l l ' e s p e r i e n z a d i c h i c o n v i v e o g n i g i o r n o c o n l a r e a l t à d e l l a m a l a t t i a - d i c h i a r a R a f f a e l l o I n n o c e n t i , C e o & M a n a g i n g D i r e c t o r d i C h i e s i I t a l i a - L ' i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o v e r s o u n a c u l t u r a d e l l a c u r a p i ù i n c l u s i v a e c o n d i v i s a , i n l i n e a c o n i n o s t r i p r i n c i p i d i S o c i e t à B e n e f i t e a z i e n d a c e r t i f i c a t a B C o r p " . ' I l m i o n u o v o m o n d o ' , p e r i r a p p r e s e n t a n t i d e l t e r z o s e t t o r e - A i a f , D e b r a F a m i l y e R e s p i r i a m o i n s i e m e A p s - è " u n ' o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r f a r e m e r g e r e l e s t o r i e d i c h i v i v e o g n i g i o r n o c o n u n a m a l a t t i a . C o n s e n t e d i f a r c a p i r e c h e d i e t r o o g n i d i a g n o s i c ' è u n a p e r s o n a , u n a f a m i g l i a , u n a q u o t i d i a n i t à f a t t a d i s f i d e m a a n c h e d i c o n q u i s t e . R a c c o n t a r e s i g n i f i c a d a r e d i g n i t à , c r e a r e c o n s a p e v o l e z z a e c o n t r a s t a r e l o s t i g m a : u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o u n a s o c i e t à p i ù i n c l u s i v a e i n f o r m a t a " . G l i s p e c i a l i s t i A r g e n z i a n o , C a r r a r o e R o g l i a n i s o t t o l i n e a n o : " O g n i g i o r n o i n c o n t r i a m o p a z i e n t i c h e , g r a z i e a l l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a , r i e s c o n o a c o n d u r r e u n a v i t a p i e n a e a t t i v a . Q u e s t o p r o g e t t o e v i d e n z i a i l v a l o r e d e l l a r e l a z i o n e t r a m e d i c o e p a z i e n t e , e l e m e n t o c e n t r a l e i n o g n i p e r c o r s o d i c u r a . L a n a r r a z i o n e c o n d i v i s a c o n t r i b u i s c e a p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d e l v i s s u t o d e l l e p e r s o n e c o n p a t o l o g i e c o m p l e s s e , f a v o r e n d o u n a p p r o c c i o c l i n i c o s e m p r e p i ù a t t e n t o a g l i a s p e t t i u m a n i , o l t r e c h e s c i e n t i f i c i " .