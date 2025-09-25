R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n c o r a g g i a r e o g n i c i t t a d i n o a p r e n d e r s i c u r a d e l l a p r o p r i a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e i n f o r m a n d o s i , s o t t o p o n e n d o s i a c o n t r o l l i d i b a s e e a d o t t a n d o c o m p o r t a m e n t i d i p r e v e n z i o n e . E ' l ' o b i e t t i v o d e l l a c a m p a g n a ' I l t u o c u o r e n e l l e t u e m a n i ' , u n ' i n i z i a t i v a i t i n e r a n t e d i p r e v e n z i o n e c a r d i o - c e r e b r o v a s c o l a r e c h e p r e n d e i l v i a a R o m a m a r t e d ì 3 0 s e t t e m b r e c o n u n a p r i m a g i o r n a t a d i s c r e e n i n g g r a t u i t i i n p i a z z a d e l P o p o l o ( d a l l e 1 0 a l l e 1 8 ) . L a c a m p a g n a è p r o m o s s a d a D a i i c h i S a n k y o I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e p e r l e r i c e r c h e c a r d i o v a s c o l a r i ( I n r c ) , c o n i l s u p p o r t o d i R o m a C a p i t a l e e i l p a t r o c i n i o d i A . L . I . C e . I t a l i a O d v , C i t t a d i n a n z a t t i v a , C o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e a s s o c i a z i o n i d e l c u o r e ( C o n a c u o r e O d v ) , F e d e r - A . I . P . A . , F o n d a z i o n e i t a l i a n a p e r i l c u o r e ( F i p c ) e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o . D o p o R o m a , l a c a m p a g n a p r o s e g u i r à c o n t a p p e a T o r i n o e P a l e r m o . L e m a l a t t i e c a r d i o - c e r e b r o v a s c o l a r i ( C v d ) r e s t a n o l a p r i m a c a u s a d i m o r t a l i t à n e l m o n d o - r i c o r d a u n a n o t a - p e r q u e s t o l a c a m p a g n a i n t e n d e r i d u r r e i l r i t a r d o n e l l a r i c h i e s t a d i a s s i s t e n z a , m i g l i o r a r e l a c o n o s c e n z a d e i s i n t o m i ( a n c h e n e l l e l o r o d i f f e r e n z e t r a i s e s s i ) e f a v o r i r e l ' a d e s i o n e a i p e r c o r s i t e r a p e u t i c i e d i f o l l o w - u p . " D a i i c h i S a n k y o è d a a n n i i m p e g n a t a n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e s u p i ù f r o n t i , d a l l a r i c e r c a a l l a p r e v e n z i o n e , f i n o a l s o s t e g n o d e i p a z i e n t i , e s i a m o o r g o g l i o s i d i d a r e i l v i a a q u e s t a i n i z i a t i v a c o l l e t t i v a - d i c h i a r a J o a n n e J e r v i s , M a n a g i n g D i r e c t o r & H e a d o f S p e c i a l t y B u s i n e s s D i v i s i o n , D a i i c h i S a n k y o I t a l i a - U n p r o g e t t o s p e c i a l e c o m e q u e s t o p e r m e t t e d i p o r t a r e i l d i b a t t i t o d i r e t t a m e n t e s u i t e r r i t o r i , r a f f o r z a r e i l r a p p o r t o t r a c i t t a d i n i e i s t i t u z i o n i l o c a l i e d i v u l g a r e l e p r o p o s t e d i p o l i c y e l a b o r a t e c o n i l c o n t r i b u t o d i e s p e r t i e s t a k e h o l d e r . C o n f i d i a m o i n u n a p a r t e c i p a z i o n e a m p i a e a t t i v a s i n d a l l a p r i m a t a p p a r o m a n a " . D u r a n t e l a g i o r n a t a s a r à p o s s i b i l e e f f e t t u a r e g r a t u i t a m e n t e e l e t t r o c a r d i o g r a m m a ( E c g ) , c o n t r o l l o d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a , p r o f i l o l i p i d i c o , c o n t r o l l o d e l l a g l i c e m i a , m i s u r a z i o n e d e l l a c i r c o n f e r e n z a v i t a . O p e r a t o r i s a n i t a r i e v o l o n t a r i s a r a n n o p r e s e n t i p e r f o r n i r e c o n s u l e n z e , m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o s e m p l i f i c a t o e i n d i c a z i o n i s u c o m e r i v o l g e r s i a i s e r v i z i s a n i t a r i t e r r i t o r i a l i . L a c a m p a g n a n o n s i l i m i t a a i c o n t r o l l i : v u o l e a n c h e s e n s i b i l i z z a r e s u i s e g n a l i m e n o n o t i e s u l l e d i f f e r e n z e d i g e n e r e n e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i . " L a p r e v e n z i o n e è l a c h i a v e p e r r i d u r r e l ' i m p a t t o d e l l e m a l a t t i e c a r d i o - c e r e b r o v a s c o l a r i - a f f e r m a F r a n c e s c o F e d e l e , p r e s i d e n t e d e l l ' I n r c - Q u e s t a i n i z i a t i v a , c h e o f f r e c o n t r o l l i i m m e d i a t i e g r a t u i t i , m e t t e a l c e n t r o l ' i n f o r m a z i o n e c h i a r a e p r o m u o v e p e r c o r s i d i c u r a e p o l i t i c h e c o n d i v i s e : è f o n d a m e n t a l e r a g g i u n g e r e c i t t a d i n i d i t u t t e l e e t à e s e n s i b i l i z z a r e s o p r a t t u t t o s u l l e d i f f e r e n z e d i g e n e r e n e l l a p r e s e n t a z i o n e c l i n i c a , p e r c h é l a c o n o s c e n z a s a l v a v i t e " . L a c a m p a g n a s i f o n d a a n c h e s u i r i s u l t a t i d i u n a s u r v e y e u r o p e a r e a l i z z a t a d a D a i i c h i S a n k y o E u r o p e , ' T h e 2 0 2 5 E u r o p e a n h e a r t h e a l t h s u r v e y - P u b l i c p e r c e p t i o n s o n c a r d i o v a s c u l a r c a r e ' , c o n d o t t a o n l i n e t r a i l 2 5 m a r z o e i l 1 4 a p r i l e i n A u s t r i a , B e l g i o , G e r m a n i a , I t a l i a , P o r t o g a l l o e S p a g n a . H a n n o p a r t e c i p a t o c o m p l e s s i v a m e n t e 3 . 6 7 4 p a z i e n t i e 4 . 9 0 6 c i t t a d i n i . S o n o e m e r s i - r i p o r t a l a n o t a - r i s u l t a t i s i g n i f i c a t i v i c h e m o t i v a n o l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e p r e v e n z i o n e e i n f o r m a z i o n e s u l p u b b l i c o . I n p a r t i c o l a r e : u n t e r z o d e i p a z i e n t i d i c h i a r a d i a v e r v i s s u t o u n e v e n t o c a r d i a c o o d i e s s e r e s t a t o c l a s s i f i c a t o a d a l t o r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e ; t r a i l p u b b l i c o g e n e r a l e , i f a t t o r i l e g a t i a l l o s t i l e d i v i t a ( a t t i v i t à f i s i c a e a l i m e n t a z i o n e ) s o n o p e r c e p i t i c o m e l a p r i n c i p a l e b a r r i e r a a l l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e ; l e d o n n e r i s u l t a n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e p i ù p r o p e n s e d e g l i u o m i n i a c o n s i d e r a r e l o s t r e s s c o m e o s t a c o l o a l m a n t e n i m e n t o d e l l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e . N o n s o l o : i l 5 3 % d e i p a z i e n t i n o n c o n o s c e l e d i f f e r e n z e d i s i n t o m a t o l o g i a t r a u o m i n i e d o n n e . L a c o n s a p e v o l e z z a c a l a d r a s t i c a m e n t e c o n l ' e t à ( d a l 4 6 % t r a i m i n o r i d i 2 5 a n n i a l 1 5 % t r a g l i o v e r 6 5 ) . Q u a s i i l 5 0 % d e l p u b b l i c o g e n e r a l e n o n r i c o n o s c e d i f f e r e n z e d i g e n e r e n e i s i n t o m i , e l a m a g g i o r a n z a ( 5 3 % d e g l i u o m i n i e 4 4 % d e l l e d o n n e ) r i t i e n e c h e n o n e s i s t a n o . A n c o r a : o l t r e u n q u a r t o d e i p a z i e n t i a f f e r m a d i n o n a v e r m a i c o n t a t t a t o u n p r o f e s s i o n i s t a s a n i t a r i o n o n o s t a n t e l a c o m p a r s a d i s i n t o m i c a r d i o v a s c o l a r i ; t r a l e p a z i e n t i d i s e s s o f e m m i n i l e , q u a s i i l 4 0 % a t t e n d e o l t r e 6 s e t t i m a n e d a l l ' i n s o r g e n z a d e i s i n t o m i p r i m a d i r i v o l g e r s i a u n m e d i c o ; i l 1 7 % d e i p a z i e n t i d i c h i a r a d i e s s e r e " p o c o f a m i l i a r e " c o n i s i n t o m i d e l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , i n d i c a n d o l a n e c e s s i t à d i m a g g i o r e i n f o r m a z i o n e e d e d u c a z i o n e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , s i c o n f e r m a c h e o l t r e i l 2 0 % d e i p a z i e n t i i t a l i a n i n o n s i r e p u t a p a r t i c o l a r m e n t e i n f o r m a t o s u i s i n t o m i c a r d i o v a s c o l a r i . I p i ù r i c o n o s c i u t i s o n o : d o l o r e t o r a c i c o ( 7 9 % ) , a f f a t i c a m e n t o ( 7 3 % ) e d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i e ( 7 2 % ) , m e n t r e d o l o r e l o c a l i z z a t o ( 3 1 % ) e n a u s e a / v o m i t o ( 2 9 % ) s o n o m e n o n o t i . S o l o i l 1 7 % h a c e r c a t o a s s i s t e n z a m e d i c a i m m e d i a t a m e n t e d o p o l ' i n s o r g e n z a d e i s i n t o m i ; i l g r u p p o p i ù n u m e r o s o ( 2 6 % ) h a a t t e s o a l c u n i g i o r n i ; i l 2 4 % h a d i c h i a r a t o d i n o n a v e r m a i c o n s u l t a t o u n m e d i c o p e r s i n t o m i c a r d i o v a s c o l a r i . I l p e s o c o r p o r e o ( 8 0 % ) è p e r c e p i t o c o m e i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o , s e g u i t o d a l l ' e t à ( 6 6 % ) . I l 6 0 % d e i p a z i e n t i r i t i e n e c h e u n a c o m u n i c a z i o n e p i ù e f f i c a c e d a p a r t e d e l m e d i c o a i u t e r e b b e m a g g i o r m e n t e , e i l 5 3 % i n d i c a l a n e c e s s i t à d i i n f o r m a z i o n i p i ù s e m p l i c i e c h i a r e . L a c a m p a g n a s e g u e l a p u b b l i c a z i o n e d e l P o l i c y A c t ' S a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e : u n i m p e g n o c o m u n e p e r m i g l i o r a r e l a p r e v e n z i o n e e l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a ' , r e a l i z z a t o g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i D a i i c h i S a n k y o I t a l i a e r e d a t t o d a u n g r u p p o d i l a v o r o m i s t o c o m p o s t o d a i s t i t u z i o n i , e s p e r t i s a n i t a r i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i c i v i c h e , f o n d a z i o n i e o r g a n i z z a z i o n i d i p a z i e n t i . S o l o n e l 2 0 2 1 - c o n c l u d e l a n o t a - l e m a l a t t i e d e l s i s t e m a c i r c o l a t o r i o h a n n o c a u s a t o o l t r e 2 1 7 m i l a d e c e s s i i n I t a l i a ( p a r i a l 3 0 , 8 % d e l t o t a l e ) , c o n f e r m a n d o s i l a p r i m a c a u s a d i m o r t e n e l P a e s e . L a s c a r s a a d e r e n z a t e r a p e u t i c a g r a v a s u l S s n p e r c i r c a 2 m i l i a r d i d i e u r o l ' a n n o : m i g l i o r a r l a a n c h e s o l o d e l 1 5 % p o t r e b b e r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l r i s c h i o d i i n f a r t o , i c t u s e m o r t a l i t à c a r d i o v a s c o l a r e , c o n u n r i s p a r m i o p o t e n z i a l e d i o l t r e 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o l ' a n n o .