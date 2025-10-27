R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i e c a r d i o m e t a b o l i c h e , i n s i e m e a l l e p a t o l o g i e g i n e c o l o g i c h e e s e n o l o g i c h e , r a p p r e s e n t a n o o g g i a l c u n e t r a l e p r i n c i p a l i s f i d e d i s a l u t e p u b b l i c a i n I t a l i a . S o n o r e s p o n s a b i l i d i g r a n p a r t e d e l l a m o r t a l i t à e d e l l a m o r b i l i t à , c o n u n i m p a t t o c r e s c e n t e n o n s o l t a n t o s u l l a v i t a d e i c i t t a d i n i , m a a n c h e s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . D a q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a n a s c e ' P r e v e n z i o n e è s a l u t e ' , u n a c a m p a g n a n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e e s c r e e n i n g p r o m o s s a d a S u m m e e t e I n r e t e , c o n i l p a t r o c i n i o e l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l e p r i n c i p a l i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e d i r i f e r i m e n t o - A m d , F a d o i , F i m m g , F o f i , I t a c a r e - P , S i c , S i d , S i f e s e M r , S i g o , S i m g , S i o - e d i n u m e r o s e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e a l t r i e n t i t r a c u i a s s o c i a z i o n e A m i c i O b e s i O n l u s , C o n a c u o r e , E u r o p a D o n n a I t a l i a , F a n d , F o n d a z i o n e i t a l i a n a p e r i l c u o r e , L i l t , L o t o O d v . L ' i n i z i a t i v a , p r e s e n t a t a q u e s t a m a t t i n a a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , i n t e n d e p o r t a r e l a p r e v e n z i o n e d i r e t t a m e n t e t r a l e p e r s o n e , n e l l e p i a z z e e n e l l e c o m u n i t à , p r o m u o v e n d o l a c u l t u r a d e l l a s a l u t e a t t r a v e r s o i n f o r m a z i o n e , e d u c a z i o n e e c o n s u l e n z e m e d i c h e g r a t u i t e . P e r f a c i l i t a r e l ' a c c e s s o a l l e a t t i v i t à p r o m o s s e è s t a t a r e a l i z z a t a u n a l a n d i n g p a g e c h e c o n t i e n e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i u t i l i a l c i t t a d i n o . " L a p r e v e n z i o n e r a p p r e s e n t a o g g i l a v e r a f r o n t i e r a d e l l a s a n i t à p u b b l i c a . A g i r e p r e c o c e m e n t e s i g n i f i c a s a l v a r e v i t e , r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e e g a r a n t i r e s o s t e n i b i l i t à a l s i s t e m a . Q u e s t a c a m p a g n a n a s c e p e r r e n d e r e l a p r e v e n z i o n e a c c e s s i b i l e , c o n c r e t a e v i c i n a a i c i t t a d i n i " , a f f e r m a P a s q u a l e P e r r o n e F i l a r d i , d i r e t t o r e d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n M a l a t t i e d e l l ' a p p a r a t o c a r d i o v a s c o l a r e p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p o l i F e d e r i c o I I e p r e s i d e n t e S o c i e t à i t a l i a n a d i c a r d i o l o g i a ( S i c ) , c o o r d i n a t o r e d e l p r o g e t t o p e r l o S t e e r i n g C o m m i t t e e , i n s i e m e a F a b r i z i o O l i v a , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o C a r d i o t o r a c o v a s c o l a r e S t r u t t u r a c o m p l e s s a C a r d i o l o g i a 1 - E m o d i n a m i c a d e l l ' o s p e d a l e N i g u a r d a d i M i l a n o , p a s t p r e s i d e n t A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m e d i c i c a r d i o l o g i o s p e d a l i e r i ( A n m c o ) . " L a p r e v e n z i o n e c a r d i o v a s c o l a r e r i g u a r d a t u t t i e l a s u a i m p o r t a n z a d o v r e b b e e s s e r e i n t r o d o t t a a n c h e n e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e e n e i l u o g h i d i l a v o r o - s o t t o l i n e a O l i v a - P e r q u e s t o i n i z i a t i v e c o m e q u e l l a c h e o g g i p r e s e n t i a m o s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c o n t r a s t a r e l a m o r t a l i t à e i n t e r v e n i r e t e m p e s t i v a m e n t e a g e n d o s u l l ’ i n f o r m a z i o n e e l a c o n o s c e n z a " . I l p r o g e t t o - r i p o r t a u n a n o t a - s i a r t i c o l a s u t r e d i r e t t r i c i p r i n c i p a l i : l a s e n s i b i l i z z a z i o n e , a t t r a v e r s o e v e n t i , c a m p a g n e i n f o r m a t i v e e s t r u m e n t i d e d i c a t i a l l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e ; l ' e d u c a z i o n e , c o n l a p r o m o z i o n e d i s t i l i d i v i t a s a n i e c o m p o r t a m e n t i v i r t u o s i i n g r a d o d i r i d u r r e l ' i n c i d e n z a d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e ; e i n f i n e i c o n t r o l l i e l e c o n s u l e n z e m e d i c h e g r a t u i t e n e g l i a m b i t i c a r d i o v a s c o l a r e , c a r d i o m e t a b o l i c o e s a l u t e f e m m i n i l e . " I l m i n i s t e r o è f o r t e m e n t e i m p e g n a t o n e l p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e c h e f a v o r i s c a n o l a d i a g n o s i p r e c o c e e l a c o n s a p e v o l e z z a d e i f a t t o r i d i r i s c h i o - d i c h i a r a M a r i a R o s a r i a C a m p i t i e l l o , c a p o d e l D i p a r t i m e n t o d e l l a p r e v e n z i o n e , d e l l a r i c e r c a e d e l l e e m e r g e n z e s a n i t a r i e d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e - I l n o s t r o o b i e t t i v o è c o s t r u i r e u n s i s t e m a s a n i t a r i o s e m p r e p i ù p r o a t t i v o , c a p a c e d i i n t e r v e n i r e p r i m a c h e l a m a l a t t i a s i m a n i f e s t i , a t t r a v e r s o p o l i t i c h e i n t e g r a t e c h e p r o m u o v a n o s t i l i d i v i t a s a n i , a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g o n c o l o g i c i e u n a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e a i d e t e r m i n a n t i a m b i e n t a l i e s o c i a l i d e l l a s a l u t e . F o n d a m e n t a l e è a n c h e i l r u o l o d e l l a c o m u n i c a z i o n e : c o m u n i c a r e b e n e s i g n i f i c a c o s t r u i r e c o n s a p e v o l e z z a , f i d u c i a e p a r t e c i p a z i o n e . S e n z a u n a c o m u n i c a z i o n e c h i a r a , a c c e s s i b i l e e f o n d a t a s u l l ' e v i d e n z a s c i e n t i f i c a , n e s s u n p r o g r a m m a d i p r e v e n z i o n e p u ò d a v v e r o r a g g i u n g e r e i c i t t a d i n i " . L a c a m p a g n a s i p r o p o n e d i a u m e n t a r e l a c o n o s c e n z a d e i c i t t a d i n i s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l l e p a t o l o g i e o g g e t t o d e l l ' i n i z i a t i v a , m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a a t t r a v e r s o d i a g n o s i p r e c o c e e a c c e s s o t e m p e s t i v o a c u r e a d e g u a t e , c o n t r i b u i r e a l l a r i d u z i o n e d e l l a p r e s s i o n e s u l S s n e r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e s i s t e m a s a n i t a r i o . " L a p r e v e n z i o n e n o n è u n c o s t o , m a u n i n v e s t i m e n t o - e v i d e n z i a F r a n c e s c o S a v e r i o M e n n i n i , c a p o d e l D i p a r t i m e n t o P r o g r a m m a z i o n e d e i d i s p o s i t i v i m e d i c i d e l f a r m a c o e d e l l e p o l i t i c h e i n f a v o r e d e l S s n d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e - O g n i e u r o s p e s o i n p r e v e n z i o n e r e s t i t u i s c e v a l o r e e c o n o m i c o e s o c i a l e . O c c o r r e r a f f o r z a r e p o l i t i c h e b a s a t e s u l l ' e v i d e n z a e s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d e i c i t t a d i n i . P r o p r i o i n q u e s t a o t t i c a , d i i n v e s t i m e n t o e n o n c o s t o , i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e h a d e s t i n a t o r i s o r s e a g g i u n t i v e p e r l a p r e v e n z i o n e p a r i a c i r c a 5 0 0 m i l i o n i p e r i l 2 0 2 6 " . E p r e v e n z i o n e è l a p a r o l a d ' o r d i n e a n c h e p e r l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e p e r g l i a l t r i e n t i c h e h a n n o a d e r i t o a l p r o g e t t o . " L e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a p a t o l o g i a o n c o l o g i c a c o n o s c o n o l ' i m p o r t a n z a d e l l a d i a g n o s i p r e c o c e , c h e p u ò i n c i d e r e i n m o d o d e t e r m i n a n t e s u l p e r c o r s o d i c u r a e s u l l a p r o g n o s i . E ' q u i n d i e s s e n z i a l e c h e l ' a d e s i o n e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g d i v e n t i u n a p r a s s i c o n s o l i d a t a p e r t u t t i . I n i z i a t i v e c o m e q u e s t a r a p p r e s e n t a n o u n c o n t r i b u t o s i g n i f i c a t i v o a l l a d i f f u s i o n e d e l l a c o n o s c e n z a , d e l l a c o n s a p e v o l e z z a e d i u n a s o l i d a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e " , r i m a r c a R o s a n n a D ' A n t o n a p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a . " L a p r e v e n z i o n e r e s t a l ' a r m a p i ù e f f i c a c e p e r v i n c e r e i t u m o r i , m a p e r s i s t e u n a f o r t e d i s o m o g e n e i t à a l i v e l l o r e g i o n a l e - o s s e r v a G i o r g i o D e T o m a , m e m b r o d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l l a L i l t , L e g a i t a l i a n a p e r l a l o t t a c o n t r o i t u m o r i - S e r v e u n p i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a e u n a m a g g i o r e i n f o r m a z i o n e s u i c o r r e t t i s t i l i d i v i t a " . D a n o v e m b r e 2 0 2 5 a g i u g n o 2 0 2 6 ' P r e v e n z i o n e è s a l u t e ' f a r à t a p p a n e l l e p r i n c i p a l i p i a z z e i t a l i a n e c o n s t a n d d e d i c a t i e a t t i v i t à d i s c r e e n i n g g r a t u i t e , t r a c u i m i s u r a z i o n i c l i n i c h e d i b a s e ( p r e s s i o n e , g l i c e m i a , c o l e s t e r o l o , B m i ) e c o n s u l e n z e s p e c i a l i s t i c h e . I d a t i r a c c o l t i i n f o r m a a n o n i m a c o n t r i b u i r a n n o a l m o n i t o r a g g i o e p i d e m i o l o g i c o , o f f r e n d o u n a f o t o g r a f i a a g g i o r n a t a d e l l o s t a t o d e l l a p r e v e n z i o n e i n I t a l i a . I r i s u l t a t i s a r a n n o p r e s e n t a t i a l l e i s t i t u z i o n i e a g l i s t a k e h o l d e r i n o c c a s i o n e d i u n e v e n t o p u b b l i c o c o n c l u s i v o . A l p r o g e t t o - c o n c l u d e l a n o t a - h a n n o a d e r i t o i n q u a l i t à d i s p o n s o r c o n u n c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e L i l l y , M e d i c a i r G r o u p , M e n a r i n i G r o u p e M e n a r i n i S t e m l i n e , P i a m F a r m a c e u t i c i e R e c o r d a t i .