R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S e b b e n e i l 7 3 % d e i p a z i e n t i r i c o n o s c a l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e n e l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a d i C r o h n , s o l o i l 3 2 % r i c e v e i n d i c a z i o n i n u t r i z i o n a l i d a u n p r o f e s s i o n i s t a , m e n t r e o l t r e i l 6 0 % è c o s t r e t t o a r i v o l g e r s i p r i v a t a m e n t e a u n n u t r i z i o n i s t a . I n o l t r e s o l o l ' 1 1 , 7 % d e i p a z i e n t i c o n o s c e l a C d e d ( C r o h n ' s d i s e a s e e x c l u s i o n d i e t ) , l ' u n i c a s t r a t e g i a n u t r i z i o n a l e s u p p o r t a t a d a l l a l e t t e r a t u r a s c i e n t i f i c a . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n a n u o v a i n d a g i n e c o n d o t t a d a S i l v i o D a n e s e e F e r d i n a n d o D ' A m i c o , r i s p e t t i v a m e n t e d i r e t t o r e e m e d i c o g a s t r o e n t e r o l o g o d e l l ' U n i t à d i G a s t r o e n t e r o l o g i a e d E n d o s c o p i a d i g e s t i v a d e l l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o . L a r i c e r c a , s v i l u p p a t a c o n i l s u p p o r t o d i N e s t l é H e a l t h S c i e n c e n e l l ' a m b i t o d e l l a c a m p a g n a ' P i ù C r o h n s a p e v o l i - P e r u n a n u t r i z i o n e c o n s a p e v o l e ' , r i v e l a u n s i g n i f i c a t i v o d i v a r i o t r a l a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a d e l r u o l o t e r a p e u t i c o d e l l a n u t r i z i o n e e l ' e f f e t t i v o a c c e s s o d e i p a z i e n t i a u n s u p p o r t o s p e c i a l i s t i c o . L o s t u d i o , c h e h a c o i n v o l t o 2 2 2 p a z i e n t i i t a l i a n i , e v i d e n z i a a n c h e c h e l ' 8 0 % p r e s e n t a u n a l o c a l i z z a z i o n e i l e a l e , s e d e i n c u i l a n u t r i z i o n e h a u n i m p a t t o d i r e t t o s u l l ' a s s o r b i m e n t o d e i n u t r i e n t i ; s u l p i a n o t e r a p e u t i c o , i l 7 6 % d e i p a z i e n t i è i n t r a t t a m e n t o c o n t e r a p i e b i o l o g i c h e . " P e r i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a d i C r o h n - a f f e r m a D a n e s e - è f o n d a m e n t a l e p o t e r a c c e d e r e a d i e t i s t i d e d i c a t i e f o r m a t i s u q u e s t a p a t o l o g i a : è u n a d e l l e r i c h i e s t e p i ù f r e q u e n t i c h e r i c e v i a m o i n a m b u l a t o r i o , p e r c h é i p a z i e n t i v o g l i o n o s a p e r e c o n c r e t a m e n t e c o s a p o s s o n o e c o s a n o n p o s s o n o m a n g i a r e . O g g i a b b i a m o e v i d e n z e s e m p r e p i ù s o l i d e c h e l a d i e t a , a n c h e i n c o m b i n a z i o n e c o n l e t e r a p i e b i o l o g i c h e , p u ò c o n t r i b u i r e a i n d u r r e e m a n t e n e r e l a r e m i s s i o n e . E p p u r e , d a l l a n o s t r a i n d a g i n e e m e r g e c h e s o l o u n t e r z o d e i p a z i e n t i v i e n e i n v i a t o a u n o s p e c i a l i s t a d e l l a n u t r i z i o n e . E ' p r o p r i o p e r c o l m a r e q u e s t o d i v a r i o c h e i n i z i a t i v e c o m e l a c a m p a g n a P i ù C r o h n s a p e v o l i s o n o f o n d a m e n t a l i : p e r a i u t a r e i p a z i e n t i a c a p i r e c h e l ' a p p r o c c i o n u t r i z i o n a l e è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a t e r a p i a e p u ò m i g l i o r a r e i n m o d o c o n c r e t o g l i o u t c o m e e l a q u a l i t à d i v i t a " . L a r i c e r c a f o t o g r a f a a n c h e l a d i m e n s i o n e e m o t i v a e s o c i a l e d e l l a m a l a t t i a : i l 7 1 % d e i p a z i e n t i d i c h i a r a d i d o v e r r i n u n c i a r e a c e n e , u s c i t e c o n a m i c i o m o m e n t i d i c o n v i v i a l i t à , u n a p e r c e n t u a l e c h e s a l e a l u l t e r i o r m e n t e d u r a n t e l e r i a c u t i z z a z i o n i . I l p e s o p s i c o l o g i c o è a l t r e t t a n t o s i g n i f i c a t i v o : i p a z i e n t i l a m e n t a n o a n s i a , f r u s t r a z i o n e , i m b a r a z z o n e l l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a d e l l a m a l a t t i a . " I r i s u l t a t i d e l l a n o s t r a i n d a g i n e - c o m m e n t a D ' A m i c o - m o s t r a n o c h i a r a m e n t e c o m e , n o n o s t a n t e u n a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e a l r u o l o d e l l a n u t r i z i o n e , e s i s t a a n c o r a u n d i v a r i o i m p o r t a n t e t r a i b i s o g n i d e i p a z i e n t i e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i p e r c o r s i d i c u r a . L a f a t i g u e , o v v e r o l a s t a n c h e z z a p e r s i s t e n t e , e m e r g e c o m e u n o d e i s i n t o m i p i ù f r e q u e n t i e i n v a l i d a n t i a n c h e i n r e m i s s i o n e e d è s p e s s o l e g a t a a c a r e n z e n u t r i z i o n a l i e a u n o s t a t o i n f i a m m a t o r i o p e r s i s t e n t e . Q u e s t o s i n t o m o è a s s o c i a t o a l l a p r e s e n z a d i i n f i a m m a z i o n e c r o n i c a , c h e p u ò c o m p r o m e t t e r e l a f u n z i o n e i n t e s t i n a l e . I l n o s t r o s t u d i o a v e v a p r o p r i o l ' o b i e t t i v o d i i n d a g a r e l ' i m p a t t o d e l l ' a l i m e n t a z i o n e n e l l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i c o n C r o h n e d i i d e n t i f i c a r e i p r i n c i p a l i b i s o g n i a n c o r a n o n s o d d i s f a t t i n e l l o r o p e r c o r s o d i c u r a " . A l l a l u c e d i q u e s t i d a t i - r i p o r t a u n n o t a - a p p a r e e v i d e n t e l a n e c e s s i t à d i u n a g e s t i o n e p i ù s t r u t t u r a t a e m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l l a m a l a t t i a d i C r o h n , c h e u n i s c a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a , s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e e s o s t e g n o p s i c o l o g i c o i n u n p e r c o r s o c o n t i n u a t i v o e a c c e s s i b i l e . E ' p r o p r i o i n q u e s t a d i r e z i o n e c h e s i i n s e r i s c e l ' i m p e g n o d i N e s t l é H e a l t h S c i e n c e , c h e c o n l a c a m p a g n a ' P i ù C r o h n s a p e v o l i - P e r u n a n u t r i z i o n e c o n s a p e v o l e ' s o s t i e n e l a d i f f u s i o n e d i u n a m a g g i o r e c u l t u r a n u t r i z i o n a l e e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a c l i n i c i , i s t i t u z i o n i e p a z i e n t i p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e a f f e t t e d a M i c i .