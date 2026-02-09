R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n t i n u a n o a c r e s c e r e i d a t i s u l l ' i m p a t t o d e l l a " d i e t a , a n c h e i n c o m b i n a z i o n e c o n l e t e r a p i e b i o l o g i c h e , a l f i n e d i m a n t e n e r e o a n c h e d i i n d u r r e l a r e m i s s i o n e d e l l a m a l a t t i a d i C r o h n . C i s o n o d e l l e d i e t e d e d i c a t e c h e f u n z i o n a n o a l l a p a r i d e i b i o l o g i c i . D i s i c u r o i d a t i s u l l ' a n s i a e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e l p a z i e n t e s o n o f o n d a m e n t a l i a n c h e i n r e l a z i o n e a l l a d i e t a . U n a s u r v e y f a t t a s u 2 2 0 i t a l i a n i c o n m a l a t t i a d i C r o h n d i m o s t r a c h e s o l t a n t o u n t e r z o d e i p a z i e n t i v e n g o n o r i f e r i t i a l d i e t i s t a e d è f o n d a m e n t a l e c h e q u e s t o a s p e t t o s i a p r e s o p r o f o n d a m e n t e i n c o n s i d e r a z i o n e " . C o s ì S i l v i o D a n e s e , d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à d i G a s t r o e n t e r o l o g i a e d E n d o s c o p i a d i g e s t i v a d e l l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o , s p i e g a l ' i m p o r t a n z a d e l l a c a m p a g n a ' P i ù C r o h n s a p e v o l i - P e r u n a n u t r i z i o n e c o n s a p e v o l e ' p r o m o s s a d a M o d u l e n - a l i m e n t o a f i n i m e d i c i s p e c i a l i d i N e s t l é H e a l t h S c i e n c e - c h e p r e v e d e l a r e a l i z z a z i o n e i n p i ù r e g i o n i d i c o r s i r i s e r v a t i a i g a s t r o e n t e r o l o g i c o i n v o l t i n e l l a g e s t i o n e e p r e s a i n c a r i c o d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e i n t e s t i n a l i ( M i c i ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I g - I b d ( I t a l i a n G r o u p f o r t h e s t u d y o f I n f l a m m a t o r y B o w e l D i s e a s e ) , c o n l o s c o p o d i s e n s i b i l i z z a r e i p a z i e n t i s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l a n u t r i z i o n e c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a t e r a p i a p e r m i g l i o r a r e g l i o u t c o m e e l a q u a l i t à d i v i t a . " E ' u n a s p e t t o c h i a v e - a g g i u n g e D a n e s e - e d è l a d o m a n d a p i ù f r e q u e n t e c h e i n o s t r i p a z i e n t i c i f a n n o i n a m b u l a t o r i o : ' C o s a d e v o , c o s a n o n d e v o m a n g i a r e ? L a d i e t a è p a r t e d e l l a t e r a p i a ? ' E ' m o l t o i m p o r t a n t e p e r i p a z i e n t i a f f e t t i d a m a l a t t i a d i C r o h n r i f e r i r e a d e i d i e t i s t i d e d i c a t i e s e n s i b i l i z z a t i a q u e s t a p a t o l o g i a " .