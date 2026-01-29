R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a s a l u t e d e l l a c o l o n n a v e r t e b r a l e d e i g i o v a n i h a v i s t o g i o r n i m i g l i o r i . D u r a n t e l ' e t à e v o l u t i v a r a p p r e s e n t a u n s i s t e m a i n c o s t a n t e t r a s f o r m a z i o n e , c h e p u ò d a r e p r o b l e m i . " I n q u e s t o c o n t e s t o , l a s c o l i o s i i d i o p a t i c a e l a l o m b a l g i a e m e r g o n o n o n s o l o c o m e s f i d e c l i n i c h e , m a c o m e f e n o m e n i c o m p l e s s i c h e r i c h i e d o n o u n a c o m p r e n s i o n e p r o f o n d a d e l l e d i n a m i c h e t r i d i m e n s i o n a l i d e l r a c h i d e . S i s t i m a c h e c i r c a i l 2 0 % d e i g i o v a n i a b b i a s o f f e r t o d i m a l d i s c h i e n a i n m o d o p e r s i s t e n t e o r i c o r r e n t e " , s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A n d r e a B e r n e t t i , p r o f e s s o r e d i M e d i c i n a f i s i c a e r i a b i l i t a t i v a d e l l ' u n i v e r s i t à d e l S a l e n t o . " I f a t t o r i d i r i s c h i o i n c l u d o n o , f r a g l i a l t r i : l ' o b e s i t à , l a g e n e t i c a , m a s o p r a t t u t t o l o s t i l e d i v i t a s e d e n t a r i o e i f a t t o r i p s i c o l o g i c i c o m e l o s t r e s s e l ' a n s i a - s o t t o l i n e a B e r n e t t i - U n d a t o a l l a r m a n t e e m e r s o d a l l a r i c e r c a r e c e n t e r i g u a r d a i l l e g a m e t r a ' s c r e e n t i m e ' ( t e m p o t r a s c o r s o d a v a n t i a s c h e r m i d i s m a r t p h o n e , t a b l e t e p c ) e d o l o r e l o m b a r e . U n a m e t a - a n a l i s i d e l 2 0 2 4 h a r i l e v a t o c h e p e r o g n i o r a a d d i z i o n a l e d i u t i l i z z o q u o t i d i a n o d i d i s p o s i t i v i e l e t t r o n i c i , i l r i s c h i o d i l o m b a l g i a n e i b a m b i n i e n e g l i a d o l e s c e n t i a u m e n t a d e l 2 6 % . I l m e c c a n i s m o p a t o g e n e t i c o è l e g a t o n o n s o l o a l l a p o s t u r a f l e s s a p r o l u n g a t a ( s p e s s o d e f i n i t a ' T e x t N e c k ' o ' i - P o s t u r e ' ) , m a a n c h e a l l a r i d u z i o n e d r a s t i c a d e l l ' a t t i v i t à f i s i c a " . B e r n e t t i è p r e s i d e n t e d e l c o n v e g n o ' S c h i e n a i n s a l u t e : p r e v e n z i o n e e t e r a p i a d a l l ' i n f a n z i a a l l ' e t à a d u l t a ' , c h e s i t e r r à a L e c c e i l 3 1 g e n n a i o p r e s s o l ' I s t i t u t o s c o l a s t i c o M a r c e l l i n e d i v i a l e O t r a n t o , 6 7 . L ' e v e n t o - c h e v e d e i l p a t r o c i n i o d e l l ' u n i v e r s i t à d e l S a l e n t o , d e l l a S i m f e r ( S o c i e t à i t a l i a n a d i m e d i c i n a f i s i c a e r i a b i l i t a t i v a ) d i c u i B e r n e t t i è s e g r e t a r i o g e n e r a l e e d e l l ' A s l L e c c e - r a p p r e s e n t a u n ' o c c a s i o n e d i a p p r o f o n d i m e n t o e c o n f r o n t o i n t e m a d i s c o l i o s i e l o m b a l g i a . I n p a r t i c o l a r e , è p r e v i s t a l a l e t t u r a m a g i s t r a l e d i S t e f a n o N e g r i n i , o r d i n a r i o d i M e d i c i n a f i s i c a e r i a b i l i t a t i v a e p r i n c i p a l e r i c e r c a t o r e a l m o n d o s u l l a s c o l i o s i , o l t r e a l l ' i n t e r v e n t o d e l l o s t e s s o B e r n e t t i s u l l ' i n q u a d r a m e n t o d i a g n o s t i c o t e r a p e u t i c o d e l l a l o m b a l g i a . " L ' o b i e t t i v o - r a c c o n t a B e r n e t t i - è a n c h e q u e l l o d i s c a r d i n a r e f a l s i m i t i c o m e a d e s e m p i o q u e l l o c h e i l n u o t o s i a i n d i c a t o p e r l a s c o l i o s i , q u a n d o i n v e c e i n d a g i n i c o n d o t t e d a r i c e r c a t o r i i n t e r n a z i o n a l i h a n n o d i m o s t r a t o c h e i l n u o t o n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o u n a t e r a p i a p e r l a s c o l i o s i e , i n d e t e r m i n a t e c o n d i z i o n i , p u ò p e r s i n o r i s u l t a r e c o n t r o i n d i c a t o . P a r a l l e l a m e n t e a l m i t o d e l n u o t o , p e r m a n g o n o p r e o c c u p a z i o n i d i f f u s e r i g u a r d o a l l ' u s o d e g l i z a i n i s c o l a s t i c i e a l l a p r a t i c a d i s p o r t c o n s i d e r a t i ' p e r i c o l o s i ' c o m e i l t e n n i s o l a s c h e r m a . T u t t a v i a - p r e c i s a l ' e s p e r t o - l ' i d e a c h e u n o z a i n o t r o p p o p e s a n t e p o s s a e s s e r e l a c a u s a s c a t e n a n t e d e l l a s c o l i o s i è s t a t a s m e n t i t a d a n u m e r o s i s t u d i . U n o z a i n o d a l p e s o e c c e s s i v o p u ò c a u s a r e a f f a t i c a m e n t o m u s c o l a r e , c a t t i v a p o s t u r a t e m p o r a n e a o l o m b a l g i a , m a n o n m o d i f i c a l a s t r u t t u r a o s s e a d e l l e v e r t e b r e i n m o d o t a l e d a g e n e r a r e u n a d e f o r m i t à s c o l i o t i c a , a n c h e s e s i c u r a m e n t e è u n f a t t o r e d i r i s c h i o p e r l o s v i l u p p o d i c o n d i z i o n i d o l o r o s e d e l r a c h i d e . L a r a c c o m a n d a z i o n e s c i e n t i f i c a a t t u a l e n o n è q u e l l a d i e l i m i n a r e l o z a i n o , m a d i r i d u r r e i l p e s o e c c e s s i v o e a l c o n t e m p o f a v o r i r e u n o s t i l e d i v i t a a t t i v o c h e r e n d a l a s c h i e n a c a p a c e d i s o p p o r t a r e i c a r i c h i q u o t i d i a n i " . " U n a l t r o t a b ù d e l p a s s a t o r i g u a r d a v a g l i s p o r t a s i m m e t r i c i . I n p a s s a t o , s i t e m e v a c h e l ' u s o p r e v a l e n t e d i u n l a t o d e l c o r p o , c o m e n e l t e n n i s o n e l l a s c h e r m a , p o t e s s e p e g g i o r a r e l a c u r v a s c o l i o t i c a . L a r i c e r c a m o d e r n a - p r e c i s a i l m e d i c o - f i s i a t r a - n o n h a t r o v a t o a l c u n a p r o v a d i q u e s t a c o r r e l a z i o n e . I n r e a l t à , p e r u n r a g a z z o a f f e t t o d a s c o l i o s i , l a p r a t i c a d i q u a l s i a s i s p o r t s c e l t o p e r p a s s i o n e è p r e f e r i b i l e a l l a s e d e n t a r i e t à . L o s p o r t c o n t r i b u i s c e a l b e n e s s e r e g l o b a l e , a l t o n o m u s c o l a r e e a l l ' a u t o s t i m a , f a t t o r i c r u c i a l i p e r l ' a d e r e n z a a l u n g h i t r a t t a m e n t i r i a b i l i t a t i v i o o r t o p e d i c i . G l i s p o r t ' i n c a r i c o ' ( p a l l a v o l o , b a s k e t , c a l c i o , t e n n i s , a t l e t i c a ) s o n o o g g i c o n s i d e r a t i b e n e f i c i p e r c h é c o s t r i n g o n o i l s i s t e m a p o s t u r a l e a v i n c e r e l a f o r z a d i g r a v i t à , r i n f o r z a n d o l a m u s c o l a t u r a a n t i g r a v i t a r i a . A n c h e s p o r t u n t e m p o s c o n s i g l i a t i p o s s o n o e s s e r e p r a t i c a t i , a p a t t o d i a f f i a n c a r l i a p r o g r a m m i d i e s e r c i z i p o s t u r a l i s p e c i f i c i " . L ' e p i d e m i o l o g i a d e l l a s c o l i o s i i d i o p a t i c a m o s t r a u n a p r e v a l e n z a v a r i a b i l e t r a i l 3 % e i l 1 2 % , a s e c o n d a d e l l a l a t i t u d i n e e d e i c r i t e r i d i s c r e e n i n g a d o t t a t i . " S e b b e n e l a c a u s a e s a t t a r i m a n g a i g n o t a ( i d i o p a t i c a n e l 7 0 - 8 0 % d e i c a s i ) - i l l u s t r a B e r n e t t i - l a r i c e r c a s u g g e r i s c e u n a n a t u r a g e n e t i c a m u l t i f a t t o r i a l e c o m p l e s s a , c o n u n a c h i a r a f a m i l i a r i t à s p e s s o r i s c o n t r a b i l e n e l l ' a n a m n e s i d e l p a z i e n t e . L ' i n c i d e n z a d e l l a p a t o l o g i a e i l s u o r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e s o n o s t r e t t a m e n t e l e g a t i a l g e n e r e e a l l a m a t u r a z i o n e o s s e a . N e l l e f a s i i n i z i a l i e p e r c u r v e d i l i e v e e n t i t à , i l r a p p o r t o t r a m a s c h i e f e m m i n e è p r e s s o c h é p a r i t a r i o , m a t e n d e a s b i l a n c i a r s i d r a s t i c a m e n t e a f a v o r e d e l s e s s o f e m m i n i l e m a n m a n o c h e l a g r a v i t à d e l l a c u r v a a u m e n t a . I l p e r i o d o d i m a s s i m o r i s c h i o p e r l a p r o g r e s s i o n e d e l l a s c o l i o s i c o i n c i d e c o n i l p i c c o d i c r e s c i t a p u b e r a l e , o v v e r o l a f a s e i n c u i l o s c h e l e t r o a s s i a l e s u b i s c e l ' a l l u n g a m e n t o p i ù r a p i d o " . " L a d i a g n o s i p r e c o c e - r i m a r c a l ' e s p e r t o - è l ' e l e m e n t o d e t e r m i n a n t e p e r i l s u c c e s s o d e l t r a t t a m e n t o d e l l a s c o l i o s i e d e l l e p a t o l o g i e v e r t e b r a l i . P o i c h é l a s c o l i o s i è g e n e r a l m e n t e a s i n t o m a t i c a ( n o n p r o v o c a d o l o r e n e l l e f a s i i n i z i a l i ) , p u ò p r o g r e d i r e s i l e n z i o s a m e n t e f i n o a d i v e n t a r e e v i d e n t e s o l o q u a n d o h a r a g g i u n t o g r a d i e l e v a t i . L e i n d a g i n i d i s c r e e n i n g , s t o r i c a m e n t e c o n d o t t e n e l l e s c u o l e , h a n n o l o s c o p o d i i n d i v i d u a r e i g i o v a n i n e l p e r i o d o d i m a s s i m o r i s c h i o ( 1 0 - 1 4 a n n i ) . A n c h e a c a s a i g e n i t o r i p o s s o n o p r e s t a r e a t t e n z i o n e a d a l c u n i s e g n i r i v e l a t o r i d i u n ' a l t e r a z i o n e p o s t u r a l e : a s i m m e t r i a d e l l e s p a l l e ( u n a s p a l l a p i ù a l t a d e l l ' a l t r a ) ; s c a p o l e a s i m m e t r i c h e ( u n a p i ù s p o r g e n t e o p i ù a l t a ) ; v a r i a z i o n e d e l p r o f i l o d e i f i a n c h i ( u n o p i ù d r i t t o , u n o p i ù c u r v o ) . B i s o g n a p o i r i f e r i r s i a m e d i c i s p e c i a l i z z a t i - r a c c o m a n d a B e r n e t t i - n e l l a d i a g n o s i e n e l l a g e s t i o n i d i q u e s t e c o n d i z i o n i c l i n i c h e t r o p p o s p e s s o b a n a l i z z a t e " .