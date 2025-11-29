R o m a , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " G l i i n f e r m i e r i r a p p r e s e n t a n o u n a p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l c a p i t a l e u m a n o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e i l l o r o c o n t r i b u t o n o n è a c c e s s o r i o , m a s t r u t t u r a l e " . G l i i n t e r v e n t i s u l l a p r o f e s s i o n e r i s p o n d o n o a " t r e e s i g e n z e d e c i s i v e p e r i l P a e s e : r a f f o r z a r e l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e , a f f r o n t a r e l a s f i d a d e l l a c r o n i c i t à e d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o e r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e d i a c c e s s o " . L o h a d e t t o M a r i e l l a M a i n o l f i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l e P r o f e s s i o n i s a n i t a r i e e d e l l e p o l i t i c h e i n f a v o r e d e l S s n d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , i n t e r v e n e n d o a l p a n e l ' U n n u o v o s i s t e m a s a n i t a r i o . L a r i f o r m a i n c a m m i n o ’ ' d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t d i A r e z z o . S u l t e r r i t o r i o , " l ’ i n f e r m i e r e è p r o t a g o n i s t a d e l l a r i f o r m a d e l P n r r , a n c h e g r a z i e a l l a f i g u r a d e l l ’ i n f e r m i e r e d i f a m i g l i a e c o m u n i t à , i n t r o d o t t a p r i m a a n c o r a d e i n u o v i p e r c o r s i s p e c i a l i s t i c i - h a s p i e g a t o M a i n o l f i - c o n u n a p o p o l a z i o n e c h e i n v e c c h i a c o n b i s o g n i s e m p r e p i ù c o m p l e s s i , l a f i g u r a i n f e r m i e r i s t i c a è c h i a v e n e l l a g e s t i o n e i n t e g r a t a d e l l e f r a g i l i t à . I n o l t r e , p e r c a p i l l a r i t à e p r o s s i m i t à , s o n o i p r o f e s s i o n i s t i p i ù i d o n e i a c o l m a r e l e d i s t a n z e f r a i t e r r i t o r i e r a g g i u n g e r e p e r i f e r i e , a r e e i n t e r n e e f a m i g l i e f r a g i l i " . Q u e s t o p r o f e s s i o n i s t a è q u i n d i " d e t e r m i n a n t e p e r l a c o e s i o n e s o c i a l e " e p e r l a t e n u t a d e l S s n . L e r i s o r s e s t a n z i a t e d a l g o v e r n o " p u n t a n o a r a f f o r z a r e a t t r a t t i v i t à , p e r m a n e n z a e c o n d i z i o n i d i l a v o r o , 3 a s p e t t i d e c i s i v i p e r i l f u t u r o d e l S s n " , h a s o t t o l i n e a t o M a i n o l f i . " N e l l a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 6 v e d i a m o u n o s t a n z i a m e n t o a g g i u n t i v o d i 1 9 5 m i l i o n i c h e p o r t e r à l ’ a u m e n t o m e d i o a c i r c a 7 0 1 e u r o a n n u i , f i n o a 1 . 6 0 0 e u r o c o n s i d e r a n d o a n c h e l ’ i n c r e m e n t o d e l l a p r e c e d e n t e l e g g e d i b i l a n c i o ” . I n o l t r e , l e a s s u n z i o n i s t r a o r d i n a r i e a t e m p o i n d e t e r m i n a t o , i n d e r o g a a i v i n c o l i d i s p e s a , r a p p r e s e n t a n o u n " i n t e r v e n t o a t t e s o e n e c e s s a r i o p e r r a f f o r z a r e i s e t t o r i p i ù c r i t i c i " , a g g i u n g e . S u l f r o n t e f i s c a l e , h a r i c o r d a t o l a d i r i g e n t e , l a t a s s a z i o n e a g e v o l a t a a l 1 5 % s u l l e p r e s t a z i o n i a g g i u n t i v e e s u l t r a t t a m e n t o a c c e s s o r i o , c u m u l a t a p e r g l i i n f e r m i e r i c o n l a d e t a s s a z i o n e a l 5 % d e l l o s t r a o r d i n a r i o . M i s u r e s p e c i f i c h e s o n o r i v o l t e a n c h e a i p r o n t o s o c c o r s o , " c o n m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à n e l l ’ u t i l i z z o d e i f o n d i p e r v a l o r i z z a r e i l p e r s o n a l e . S o n o i n t e r v e n t i e c o n o m i c i , n o n s u f f i c i e n t i d a s o l i - h a o s s e r v a t o - m a i n d i s p e n s a b i l i p e r s o s t e n e r e a t t r a t t i v i t à , r e t e n t i o n e q u a l i t à d e l l a v o r o i n f e r m i e r i s t i c o " . L ’ a s s i s t e n t e i n f e r m i e r e , f i g u r a i n t r o d o t t a " c o n i l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o 2 0 2 2 – 2 0 2 3 , o r a s e r v e g a r a n t i r e c o e r e n z a e q u a l i t à d e l p e r c o r s o f o r m a t i v o " . A t a l e p r o p o s i t o , u n a n o t a i n d i r i z z a t a a b r e v e a t u t t e l e R e g i o n i d a l g o v e r n o , s e c o n d o M a i n o l f i , d o v r e b b e c h i a r i r e c h e " l a f o r m a z i o n e d e v e e s s e r e e r o g a t a e s c l u s i v a m e n t e d a l l a s a n i t à e d a g l i i n f e r m i e r i . N o n d a i c e n t r i r e g i o n a l i d i f o r m a z i o n e " . U n a p r e c i s a z i o n e n e c e s s a r i a d o p o c h e a l c u n e R e g i o n i a v e v a n o a v v i a t o p e r c o r s i n o n a l l i n e a t i . L ’ i n t e r v e n t o s i i n s e r i s c e n e l l a v o r o c o n g i u n t o t r a m i n i s t e r o , F n o p i , A g e n a s e R e g i o n i . " A b b i a m o c o s t r u i t o l i n e e g u i d a c o n d i v i s e - h a c h i a r i t o - p e r g a r a n t i r e u n a m e s s a a t e r r a u n i f o r m e " . P a r a l l e l a m e n t e , h a a s s i c u r a t o l ’ e s p e r t a , p r o s e g u e l a r e v i s i o n e d e l p r o f i l o d e l l ’ O s s e i l p e r c o r s o d e l l e s p e c i a l i z z a z i o n i i n f e r m i e r i s t i c h e , " p i l a s t r i p e r p e r c o r s i d i c a r r i e r a o r i z z o n t a l e e c o m p e t e n z e a v a n z a t e . L i b e r a r e l ’ i n f e r m i e r e d a l l e a t t i v i t à a m a g g i o r e s t a n d a r d i z z a z i o n e - h a c o n c l u s o - s i g n i f i c a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a e s o s t e n e r e l ’ e v o l u z i o n e d e l l a p r o f e s s i o n e " .