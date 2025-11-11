R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n I t a l i a n o n m a n c a n o i m e d i c i , s e m m a i m a n c a n o i m e d i c i s p e c i a l i s t i . I l p r o b l e m a p i ù u r g e n t e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e è l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e , i n p a r t i c o l a r e d i s p e c i a l i s t i e i n f e r m i e r i . C o m e s i n d a c a t o d e i m e d i c i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i c h i e d i a m o a l l a p o l i t i c a d i i n t e r v e n i r e c o n d e c i s i o n e , p e r c h é s e n z a q u e s t e f i g u r e n o n s i p o s s o n o p r e n d e r e i n c a r i c o i p a z i e n t i c r o n i c i , n é r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a . R i c o r d o c h e l e l i s t e d ' a t t e s a r i g u a r d a n o q u a s i e s c l u s i v a m e n t e l e p r e s t a z i o n i s p e c i a l i s t i c h e : n o n c i s o n o c o d e p e r a n d a r e d a l m e d i c o d i b a s e , m a p e r v i s i t e , e s a m i e d i a g n o s i c h e s o l o g l i s p e c i a l i s t i p o s s o n o e s e g u i r e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A n t o n i o M a g i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e S u m a i - A s s o p r o f , a l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i S u m a i - A s s o p r o f , ' D o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a ' , d a l 9 a l 1 3 n o v e m b r e a l N h o w R o m a H o t e l ( c o r s o d ' I t a l i a 1 ) . " S e q u e s t i p r o f e s s i o n i s t i c o n t i n u a n o a d i m i n u i r e - a v v e r t e M a g i - i c i t t a d i n i n o n t r o v e r a n n o p i ù r i s p o s t e s u l t e r r i t o r i o e s a r a n n o c o s t r e t t i a r i v o l g e r s i a l p r o n t o s o c c o r s o o a r i n u n c i a r e a l l e c u r e " . I n q u a l i a m b i t i s i s e n t e d i p i ù l a m a n c a n z a d i s p e c i a l i s t i ? " P u r t r o p p o u n p o ' i n t u t t i - r i l e v a i l v e r t i c e S u m a i - G l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i o p e r a n o n e i s e r v i z i t e r r i t o r i a l i : n e l l a m e d i c i n a l e g a l e , n e i d i p a r t i m e n t i d i s a l u t e m e n t a l e , n e l l e c a r c e r i e i n m o l t e a l t r e s t r u t t u r e . I n t u t t i q u e s t i a m b i t i s i r e g i s t r a u n a c a r e n z a c r e s c e n t e " . Q u a n d o u n p a z i e n t e v i e n e p r e s o i n c a r i c o " s e r v e u n l a v o r o d i s q u a d r a : e n t r a n o i n g i o c o c a r d i o l o g o , i n t e r n i s t a , o c u l i s t a , r a d i o l o g o . S e a n c h e s o l o u n o d i q u e s t i a n e l l i m a n c a - p r e c i s a M a g i - l a p r e s a i n c a r i c o n o n è c o m p l e t a . A b b i a m o i n v e s t i t o m o l t o , a n c h e c o n i l P n r r , p e r c r e a r e l e C a s e d i c o m u n i t à , m a s e n z a g l i s p e c i a l i s t i r i s c h i a n o d i d i v e n t a r e ' c a t t e d r a l i n e l d e s e r t o ' : s t r u t t u r e n u o v e , c o s t o s e , m a v u o t e " . P e r M a g i i n v e r t i r e l a r o t t a s i p u ò , m a " s e r v o n o p i ù r i s o r s e e u n u s o p i ù i n t e l l i g e n t e d i q u e l l e d i s p o n i b i l i - c h i a r i s c e - C h i e d i a m o p r o v v e d i m e n t i c h e r e n d a n o d i n u o v o a t t r a t t i v o i l S s n p e r m e d i c i e i n f e r m i e r i . O g g i m o l t i s c e l g o n o l a l i b e r a p r o f e s s i o n e o v a n n o a l a v o r a r e a l l ' e s t e r o : d o b b i a m o r i p o r t a r l i n e l p u b b l i c o " . A l t r o n o d o è a t t r a r r e i g i o v a n i m e d i c i , m a c o m e ? " I g i o v a n i h a n n o u n a m e n t a l i t à d i v e r s a : c e r c a n o r e t r i b u z i o n i d i g n i t o s e , m a a n c h e l i b e r t à p r o f e s s i o n a l e e p o s s i b i l i t à d i c r e s c i t a - o s s e r v a i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e S u m a i - A s s o p r o f - V o g l i o n o s e n t i r s i v a l o r i z z a t i . O g g i i l s i s t e m a n o n o f f r e n é l ' u n a n é l ' a l t r a c o s a , e d è p e r q u e s t o c h e m o l t i l a s c i a n o i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " .