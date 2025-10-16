R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l v o l t o d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a è i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e e l e m a f i e c o n t e m p o r a n e e h a n n o a b b r a c c i a t o l ' e r a d i g i t a l e t r a s f o r m a n d o r a d i c a l m e n t e l e p r o p r i e s t r a t e g i e c o m u n i c a t i v e e d i r e c l u t a m e n t o g r a z i e a l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l , c h e s o n o d i v e n t a t e u n t e r r e n o f e r t i l e p e r l a c o s t r u z i o n e d i u n “ i m m a g i n a r i o m a f i o s o " c h e n o n s o l o n o r m a l i z z a , m a t a l v o l t a g i u n g e a g l o r i f i c a r e l a c r i m i n a l i t à , e s e r c i t a n d o u n ' i n f l u e n z a p r e o c c u p a n t e s o p r a t t u t t o s u l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i . P e r q u e s t o m o t i v o l a F o n d a z i o n e M a g n a G r e c i a h a s e n t i t o l ’ u r g e n z a d i p r o s e g u i r e l a s u a i n d a g i n e s c i e n t i f i c a i n q u e s t o c a m p o t r a m i t e u n s e c o n d o s t u d i o c h e , a d u e a n n i d a l p r i m o , p r e v e d e u n f o c u s s p e c i f i c o s u l l ’ u s o d i T i k T o k d a p a r t e d e l l e m a f i e . “ S i a m o c o n v i n t i i n f a t t i c h e l a r i c e r c a r a p p r e s e n t i u n o s t r u m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r c o m p r e n d e r e e c o n t r a s t a r e u n f e n o m e n o c h e m u t a c o n r a p i d i t à , a d a t t a n d o s i a i l i n g u a g g i e a l l e t e c n o l o g i e d e l n o s t r o t e m p o ” , h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e , N i n o F o t i . I l R a p p o r t o è s t a t o c u r a t o d a M a r c e l l o R a v v e d u t o , p r o f e s s o r e d i D i g i t a l P u b l i c H i s t o r y p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d i S a l e r n o e p r e s e n t a t o a l P a l a z z o d i V e t r o d e l l e N a z i o n i U n i t e i l 1 5 o t t o b r e , a l l a p r e s e n z a d e l p r o c u r a t o r e d i N a p o l i , N i c o l a G r a t t e r i , d i A n t o n i o N i c a s o , e s p e r t o d i f e n o m e n i c r i m i n a l i e d o c e n t e a l l a Q u e e n U n i v e r s i t y d e l C a n a d a e d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e a n t i m a f i a , C h i a r a C o l o s i m o . S o n o i n t e r v e n u t i A n t o n e l l o C o l o s i m o , p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d e i c o n t i i n U m b r i a e S a v e r i o R o m a n o , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e p e r l a s e m p l i f i c a z i o n e . L o S t u d i o è u n i c o n e l s u o g e n e r e p e r c h é s c e g l i e d i a d d e n t r a r s i n e i m e a n d r i d i T i k T o k , p i a t t a f o r m a c h e p i ù d i t u t t e h a i n s é u n a g r a n d i s s i m a f o r z a v i r a l e . P u ò c o n t a r e i n f a t t i s u s t r u m e n t i t i p i c i d e l l ’ i n d u s t r i a d e l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o d i g i t a l e : m u s i c a , c o r e o g r a f i e , h a s h t a g , m o n t a g g i a c c a t t i v a n t i c h e t r a s f o r m a n o l a m a f i a i n u n p r o d o t t o m e d i a t i c o s e d u c e n t e , a c c e s s i b i l e , a p p a r e n t e m e n t e p r i v o d i c o n s e g u e n z e . M a a n c h e p e r l a s u a p o r t a t a q u a n t i t a t i v a . S o n o s t a t i a n a l i z z a t i q u a s i 6 . 3 0 0 t r a p r o f i l i u t e n t e ( 1 . 4 8 9 ) , v i d e o ( 1 . 4 5 5 ) , c o m m e n t i ( 1 . 3 8 5 ) , e m o j i ( 1 . 0 5 3 ) , t r a c c e m u s i c a l i ( 6 9 5 ) , b r a n d ( 1 3 0 ) e h a s h t a g ( 7 6 ) e d è s t a t o f a t t o u n r a f f r o n t o – p e r l a p r i m a v o l t a – c o n l e m a f i e i n t e r n a z i o n a l i . U n R a p p o r t o q u a n t o m a i n e c e s s a r i o d u n q u e s e s i p e n s a c h e “ o g g i l a m a f i a u s a i l l i n g u a g g i o d i u n b r a n d e , a l p a r i d i u n b r a n d , s i f a p u b b l i c i t à e s i v e n d e . E l o f a e v o c a n d o i l p o t e r e n o n t a n t o e n o n p i ù c o n l a v i o l e n z a , q u a n t o p i u t t o s t o s e c o n d o l e l o g i c h e p o p o l a r i d e l m e r c a t o ” , h a s p i e g a t o M a r c e l l o R a v v e d u t o . S i è b r a n d i z z a t a i n s o m m a , c r e a n d o u n n u o v o s p a z i o d i c o m u n i c a z i o n e , c h e v i e n e d e f i n i t o “ m a f i o s f e r a ” , i n c u i h a a c q u i s i t o l a c a p a c i t à d i s u g g e s t i o n a r e u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù a m p i o . “ N e l l a m a f i o s f e r a i n f a t t i t u t t o s i t r a s f o r m a i n i n t r a t t e n i m e n t o e l a m e n t a l i t à m a f i o s a a c c e d e a u n a v e t r i n i z z a z i o n e c h e l a n o r m a l i z z a , l a p r i v a d e l l a v i o l e n z a e l a r e n d e s e m p r e p i ù f a m i l i a r e a l g r a n d e p u b b l i c o ” . S e m p r e p i ù “ p o p ” . I n q u e s t o c o n t e s t o a s s u m e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e l a f i g u r a d e l “ m a f i o f i l o ” , c h e - a v o l t e i n m o d o c o n s a p e v o l e , a l t r e m e n o – “ v e s t e ” i l p r o d o t t o “ m a f i a ” c o n c o d i c i v i s i v i e s o n o r i d i s t i n t i v i ( m u s i c a n e o m e l o d i c a e t r a p , i m m a g i n i d i l u s s o o s t e n t a t o , a b i t i g r i f f a t i ) i n c u i l a g r a v i t à m o r a l e d e l l e s t o r i e n a r r a t e s i d i s s o l v e a f a v o r e d e l l a s p e t t a c o l a r i z z a z i o n e e l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i , f a c e n d o p e r d e r e d i v i s t a i l c o n f i n e t r a c i ò c h e è l e c i t o e c i ò c h e n o n l o è , r a c c o n t a n o d i u n s u c c e s s o f a c i l e , t r a s g r e s s i v o e a l l a p o r t a t a d i t u t t i . D i v e n t a n o p e r f o r m a t i v e e a t t r a t t i v e s o p r a t t u t t o p e r i g i o v a n i . “ L e m a f i e o r m a i n o n s o n o p i ù s o l t a n t o d e n a r o , t r a m e e v i o l e n z a : o g g i s i m u o v o n o t r a s e r v e r , b l o c k c h a i n , s o c i a l m e d i a e f l u s s i d i g i t a l i . E c h i v u o l e c o m b a t t e r l e d e v e d i v e n t a r e u n c a c c i a t o r e d i f l u s s i , l e t t o r e d i s e q u e n z e n a s c o s t e , i n t e r p r e t e d e i m o n d i d i g i t a l i v i s i b i l i e i n v i s i b i l i ” , h a d e t t o A n t o n i o N i c a s o , a c u i è s t a t a l a p r e f a z i o n e d e l l o S t u d i o . E h a l a n c i a t o u n a p o s s i b i l e n u o v a s t r a t e g i a n e l c o n t r a s t o a l l e m a f i e c h e s o n o s e m p r e p i ù i b r i d e e a l g o r i t m i c h e : “ f o l l o w t h e f l o w ” , s e g u i i f l u s s i . “ N o n s i t r a t t a p i ù d i a f f r o n t a r e s t r u t t u r e r i g i d a m e n t e g e r a r c h i c h e e t e r r i t o r i a l m e n t e c i r c o s c r i t t e , m a d i c o m p r e n d e r e f e n o m e n i c o m p l e s s i i n c u i l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , l a c i r c o l a z i o n e g l o b a l e d e l l e i n f o r m a z i o n i e l a f l u i d i t à d e l l e r e t i s o c i a l i m o d i f i c a n o r a d i c a l m e n t e i l m o d o i n c u i i l c r i m i n e o r g a n i z z a t o s i s t r u t t u r a , c o m u n i c a e r i p r o d u c e s é s t e s s o , ” h a c o n c l u s o . E c c o p e r c h é “ p e r c o n t r a s t a r e l e m a f i e n e l d o m i n i o d i g i t a l e è f o n d a m e n t a l e s v e c c h i a r e i p r o t o c o l l i d ’ i n d a g i n e , a g g i o r n a n d o l i a l l e n u o v e s f i d e t e c n o l o g i c h e e c r i m i n a l i , e d o t a r s i d i p e r s o n a l e a l t a m e n t e q u a l i f i c a t o d a l p u n t o d i v i s t a i n f o r m a t i v o ” , h a c o m m e n t a t o N i c o l a G r a t t e r i . “ S o l o a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o p r o f e s s i o n a l e e c o m p e t e n t e è p o s s i b i l e r a c c o g l i e r e , a n a l i z z a r e e u t i l i z z a r e i d a t i i n m a n i e r a e f f i c a c e . P a r a l l e l a m e n t e , è n e c e s s a r i o o m o l o g a r e l a s t r a t e g i a n o r m a t i v a , g a r a n t e n d o c o e r e n z a e c o n t i n u i t à n e l l ’ a z i o n e d i c o n t r a s t o , e v i t a n d o d i s c o n t i n u i t à c h e p o s s a n o i n d e b o l i r e l a c a p a c i t à d e l l o S t a t o d i f r o n t e g g i a r e q u e s t o t i p o d i m i n a c c e ” P e r i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e a n t i m a f i a , C h i a r a C o l o s i m o , “ L a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a h a s e m p r e d i m o s t r a t o d i s t a r e a l p a s s o c o n i t e m p i , e n o i d o b b i a m o a v e r e l a p r o n t e z z a d i r i s p o n d e r e a l l e n u o v e f o r m e d i c o m u n i c a z i o n e . L a m a f i a , l a ’ n d r a n g h e t a e l a c a m o r r a v e i c o l a n o a t t r a v e r s o i s o c i a l m e d i a u n m e s s a g g i o d e v i a n t e e d i s t r u t t i v o , s o p r a t t u t t o p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i , c h e v a c o n t r a s t a t o e c o m b a t t u t o u t i l i z z a n d o t u t t i g l i s t r u m e n t i d i g i t a l i a n o s t r a d i s p o s i z i o n e . B i s o g n a a s s o l u t a m e n t e e v i t a r e l ’ e f f e t t o f a s c i n a z i o n e . P r o p r i o p e r q u e s t o – h a c o n c l u s o - l a C o m m i s s i o n e a n t i m a f i a d a m e p r e s i e d u t a h a v o l u t o l a n c i a r e u n s e g n a l e f o r t e e c o n c r e t o s u q u e s t a t e m a t i c a f i r m a n d o u n p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a c o n T i k T o k p e r c h é l a l o t t a a l l e m a f i e p a s s a a n c h e a t t r a v e r s o i c a n a l i d i g i t a l i e r i c h i e d e l a c o l l a b o r a z i o n e d i t u t t i , i s t i t u z i o n i e a z i e n d e c o m p r e s e . A n t o n e l l o C o l o s i m o h a e v i d e n z i a t o l a “ f o r t e v e r s a t i l i t à r a g g i u n t a d a l l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i n e l r e n d e r s i d u t t i l i , u t i l i z z a n d o p r o p r i o l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i , l a c u i f a c i l i t à d i u t i l i z z o e l a d i f f u s i o n e p r e s s o c c h é u n i v e r s a l e o f f r e l o r o m e r c a t i e b a c i n i d i u t e n z a n o n i m m a g i n a t i ” . M a i l R a p p o r t o d i m o s t r a c h e , o l t r e c h e i n v e s t i r e s u s t r u m e n t i n o r m a t i v i e t e c n o l o g i c i , u r g e s v i l u p p a r e a n c h e u n n u o v o p a r a d i g m a i n t e r p r e t a t i v o . I n u n ’ e p o c a i n c u i l a c r i m i n a l i t à m u t a f o r m a , l i n g u a g g i o e s t r a t e g i e c o m u n i c a t i v e , “ c o m p r e n d e r e e d e f i n i r e l a m a f i o s f e r a d i v e n t a u n c o m p i t o u r g e n t e p e r l e s c i e n z e d e l l a c o m u n i c a z i o n e , c h i a m a t e n o n s o l o a d a n a l i z z a r e m a a n c h e a i n t e r v e n i r e c r i t i c a m e n t e n e l l o s p a z i o s i m b o l i c o c h e c o s t i t u i s c e o g g i u n o d e i t e r r e n i p r i n c i p a l i d e l l o s c o n t r o t r a m a f i e e a n t i m a f i a ” , h a d e t t o R a v v e d u t o . Q u e s t a u r g e n z a n o n r i g u a r d a s o l a m e n t e l ' I t a l i a e l ' E u r o p a , m a t u t t e l e r e a l t à n a z i o n a l i e c o n t i n e n t a l i c h e d e v o n o a p p l i c a r e p a r a d i g m i i n n o v a t i v i p e r l ' i n t e r p r e t a z i o n e d i f e n o m e n i m a f i o s i e s i m i l a r i . D e l l o s t e s s o p a r e r e i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M a g n a G r e c i a F o t i s e c o n d o c u i “ c o n o s c e r e c o m e i c l a n c r i m i n a l i s f r u t t i n o s t r u m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e g l o b a l e s i g n i f i c a o f f r i r e a l l e i s t i t u z i o n i , a l l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e , m a a n c h e a l m o n d o d e l l a s c u o l a e a l l a s o c i e t à c i v i l e , s t r u m e n t i i n t e r p r e t a t i v i e c r i t i c i p e r p r o m u o v e r e u n ’ a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a : s e l e m a f i e h a n n o i m p a r a t o a u s a r e l a t e c n o l o g i a p e r d i f f o n d e r e f a s c i n a z i o n e e c o n s e n s o , n o i d o b b i a m o u s a r l a p e r c o s t r u i r e l i b e r t à , l e g a l i t à e f i d u c i a ” . L a F o n d a z i o n e c o n t i n u e r à p e r t a n t o a i n v e s t i r e i n q u e s t o i m p e g n o , c o n v i n t a c h e l a c o n o s c e n z a n o n s i a s o l t a n t o l a p r i m a f o r m a d i d i f e s a , m a a n c h e l o s t r u m e n t o a t t r a v e r s o c u i s v i l u p p a r e s e n s o c r i t i c o , c o l t i v a r e p e n s i e r o c r e a t i v o e d e m a n c i p a r s i d a i d e e p r e c o s t i t u i t e . S o l o c o s ì s a r à p o s s i b i l e c o n t r a s t a r e l ’ i g n o r a n z a e l a v i o l e n z a , e c o s t r u i r e u n a s o c i e t à c a p a c e d i l e g g e r e i s e g n i d e l p r e s e n t e p e r a p r i r s i a u n f u t u r o p i ù g i u s t o e c o n s a p e v o l e .