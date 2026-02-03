R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A v e t e l e t t o i n q u e s t i g i o r n i a u t o r e v o l i v o c i c h e h a n n o s o l l e v a t o , a n c h e n e l c o n t r a s t o a l l e m a f i e , l ’ i m p o r t a n z a d i s a l v a g u a r d a r e , d i g a r a n t i r e i n p i e n o l ’ i n d i p e n d e n z a e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a . E a l c o n t e m p o n o n d i m e n t i c a r e c h e i l c o n t r a s t o a l l e m a f i e p a s s a a n c h e d a u n g r a n d e l a v o r o s o c i a l e e c u l t u r a l e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l c o n v e g n o s u i 5 0 a n n i d e l l a r e l a z i o n e d i m i n o r a n z a i n A n t i m a f i a f i r m a t a d a P i o L a t o r r e e d a C e s a r e T e r r a n o v a .