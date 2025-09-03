R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a m e m o r i a c i v i l e d e g l i i t a l i a n i i l 3 s e t t e m b r e r a p p r e s e n t a u n a d i q u e l l e d a t e n e l l a q u a l e s i c o n s u m ò l a s c o n f i t t a d e l l o S t a t o : i l g e n e r a l e D a l l a C h i e s a f u u c c i s o c r i v e l l a t o d a c o l p i d i K a l a s h n i k o v s p a r a t i d a l l a m a f i a . C o n l u i , n e l s a c r i f i c i o s u p r e m o c a d d e r o l a m o g l i e E m a n u e l a S e t t i C a r r a r o e l ' a g e n t e d i s c o r t a D o m e n i c o R u s s o . C o m e p r e f e t t o d i P a l e r m o , i l g e n e r a l e D a l l a C h i e s a a v e v a d a t o u n o s l a n c i o v i g o r o s o a l l a l o t t a a l l a m a f i a , i n a u g u r a n d o m e t o d i d ' i n d a g i n e i n n o v a t i v i . Q u e l g i o r n o l a s u a v i t a f u s t r o n c a t a d a i n e m i c i d e l l a l e g g e , d a c h i v o l e v a c r e a r e l ' a n t i - S t a t o c o n l a f o r z a b r u t a l e d e l l a v i o l e n z a e d e l r i c a t t o . D a q u e l g i o r n o t u t t i g l i i t a l i a n i p e r b e n e s i s e n t i r o n o p i ù s o l i e s o t t o a t t a c c o . S e g u i r o n o u l t e r i o r i t e r r i b i l i a t t e n t a t i . M a f u r o n o ' g l i u l t i m f u o c h i ' d i u n a g u e r r a n e l l a q u a l e s i r i u n i r o n o t u t t e l e f o r z e s a n e d e l l a N a z i o n e , a c o m i n c i a r e d a l l a S i c i l i a , p e r c o n t r a s t a r e i l t e r r o r i s m o m a f i o s o " . L o a f f e r m a F a b i o R a m p e l l i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . " D i q u e s t o t r e n t e n n i o d i s s e m i n a t o d i v i t e s p e z z a t e , r e s t a v i v o l ' e s e m p i o i m p e r i t u r o e l ' o r i z z o n t e e t i c o - a g g i u n g e - v e r s o c u i i n o s t r i o c c h i , e q u e l l o d e l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i , d e v o n o g u a r d a r e , c o n s a p e v o l i c h e i l S u d n o n è a n c o r a l i b e r o d a l l a m a f i a e f a t i c a a p r o g r e d i r e p e r l a s u a c a p a c i t à d i r i g e n e r a r s i c o n n u o v i s t r u m e n t i t e c n o l o g i c i e l a m e d e s i m a l o g i c a o p p r e s s i v a d e l l a s o t t o m i s s i o n e . R i c o r d a r e i l g e n e r a l e D a l l a C h i e s a s i g n i f i c a c o n f e r m a r e l ’ i m p e g n o s o l e n n e a d e b e l l a r e t u t t e l e m a f i e e f a r v i n c e r e l o S t a t o s u o g n i f o r m a d i i l l e g a l i t à " .