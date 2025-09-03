R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i c o r d o e l ’ e s e m p i o e r o i c o d e l g e n e r a l e C a r l o A l b e r t o D a l l a C h i e s a , u c c i s o 4 3 a n n i f a c o n l a m o g l i e E m a n u e l a S e t t i C a r r a r o e l ’ a g e n t e D o m e n i c o R u s s o , c o n t i n u a n o a e s s e r e g u i d a p e r c h i u n q u e c r e d e n e i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i d i l i b e r t à e d e m o c r a z i a . L a f e r r e a d e t e r m i n a z i o n e d i D a l l a C h i e s a , i l s u o e s s e r e s e r v i t o r e d e l l o S t a t o e s e m p l a r e p e r c o n t r a s t a r e l a m a f i a f a n n o d i l u i u n f a r o c h e a n c o r a o g g i i l l u m i n a i l c a m m i n o d i c h i u n q u e è i m p e g n a t o n e l l e i s t i t u z i o n i . A i f a m i l i a r i , a l l a c a r i s s i m a R i t a e a t u t t a l a f a m i g l i a d e l l ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i l a p i ù c o n v i n t a v i c i n a n z a i n q u e s t a g i o r n a t a c o n s e g n a t a a l l a m e m o r i a c o n d i v i s a d e i s i c i l i a n i o n e s t i " . L o a f f e r m a G i o r g i o M u l è , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a .