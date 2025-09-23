Roma, 23 set. (Adnkronos) - È vergognoso quanto emerso nelle ultime ore sui giornali e le intercettazioni emerse nella trasmissione Lo stato delle cose di Giletti. Le conversazioni tra il giudice Giuseppe Natoli e lex magistrato, oggi senatore del M5S e componente della commissione Antimafia, Roberto Scarpinato, delineano un quadro di enorme conflitto di interessi che non può essere ignorato. Scarpinato, che fino a ieri negava levidenza, si scopre autore di inciuci e accordi su domande da porre allinterno della commissione. Una ricostruzione inquietante che conferma ciò che abbiamo sempre pensato su tali personaggi. Che cosa ha da dire oggi Scarpinato? Per non parlare degli insulti rivolti da Natoli alla famiglia Borsellino, verso la quale esprimiamo la nostra totale solidarietà. Parole imbarazzanti come quelle di Scarpinato, che avrebbe auspicato di seppellire la presidente Colosimo sotto una montagna di documenti". Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato e componente della commissione Antimafia. "A tutto questo -prosegue- si aggiunge la inquietante vicenda immobiliare che coinvolgerebbe lex procuratore Pignatone e la sua famiglia. Un intreccio opaco che potrebbe aver influenzato il lavoro della Procura di Palermo e le indagini di quegli anni. Questi fatti richiedono un immediato chiarimento. I lavori della commissione Antimafia non possono essere condizionati da interessi personali, giochi di potere o dinamiche correntizie interne alla magistratura. Non faremo sconti a nessuno in nome della verità, quella vera, per cui per anni i giusti sono stati processati mentre gli altri sono stati lasciati liberi di agire indisturbati nelle Procure. È arrivato il momento della verità.