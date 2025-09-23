R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ È v e r g o g n o s o q u a n t o e m e r s o n e l l e u l t i m e o r e s u i g i o r n a l i e l e i n t e r c e t t a z i o n i e m e r s e n e l l a t r a s m i s s i o n e ‘ L o s t a t o d e l l e c o s e ’ d i G i l e t t i . L e c o n v e r s a z i o n i t r a i l g i u d i c e G i u s e p p e N a t o l i e l ’ e x m a g i s t r a t o , o g g i s e n a t o r e d e l M 5 S e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a , R o b e r t o S c a r p i n a t o , d e l i n e a n o u n q u a d r o d i e n o r m e c o n f l i t t o d i i n t e r e s s i c h e n o n p u ò e s s e r e i g n o r a t o . S c a r p i n a t o , c h e f i n o a i e r i n e g a v a l ’ e v i d e n z a , s i s c o p r e a u t o r e d i ‘ i n c i u c i ’ e ‘ a c c o r d i ’ s u d o m a n d e d a p o r r e a l l ’ i n t e r n o d e l l a c o m m i s s i o n e . U n a r i c o s t r u z i o n e i n q u i e t a n t e c h e c o n f e r m a c i ò c h e a b b i a m o s e m p r e p e n s a t o s u t a l i p e r s o n a g g i . C h e c o s a h a d a d i r e o g g i S c a r p i n a t o ? P e r n o n p a r l a r e d e g l i i n s u l t i r i v o l t i d a N a t o l i a l l a f a m i g l i a B o r s e l l i n o , v e r s o l a q u a l e e s p r i m i a m o l a n o s t r a t o t a l e s o l i d a r i e t à . P a r o l e i m b a r a z z a n t i c o m e q u e l l e d i S c a r p i n a t o , c h e a v r e b b e a u s p i c a t o d i ‘ s e p p e l l i r e ’ l a p r e s i d e n t e C o l o s i m o s o t t o u n a m o n t a g n a d i d o c u m e n t i " . L o a f f e r m a M a u r i z i o G a s p a r r i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . " A t u t t o q u e s t o - p r o s e g u e - s i a g g i u n g e l a i n q u i e t a n t e v i c e n d a i m m o b i l i a r e c h e c o i n v o l g e r e b b e l ’ e x p r o c u r a t o r e P i g n a t o n e e l a s u a f a m i g l i a . U n i n t r e c c i o o p a c o c h e p o t r e b b e a v e r i n f l u e n z a t o i l l a v o r o d e l l a P r o c u r a d i P a l e r m o e l e i n d a g i n i d i q u e g l i a n n i . Q u e s t i f a t t i r i c h i e d o n o u n i m m e d i a t o c h i a r i m e n t o . I l a v o r i d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a n o n p o s s o n o e s s e r e c o n d i z i o n a t i d a i n t e r e s s i p e r s o n a l i , g i o c h i d i p o t e r e o d i n a m i c h e c o r r e n t i z i e i n t e r n e a l l a m a g i s t r a t u r a . N o n f a r e m o s c o n t i a n e s s u n o i n n o m e d e l l a v e r i t à , q u e l l a v e r a , p e r c u i p e r a n n i i g i u s t i s o n o s t a t i p r o c e s s a t i m e n t r e g l i a l t r i s o n o s t a t i l a s c i a t i l i b e r i d i a g i r e i n d i s t u r b a t i n e l l e P r o c u r e . È a r r i v a t o i l m o m e n t o d e l l a v e r i t à ” .