C a s e r t a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a R e g g i a d i C a s e r t a e r a i l s o g n o d i u n a d i n a s t i a , i B o r b o n e , c h e a v e v a n o c o s t r u i t o u n s i s t e m a d i r e s i d e n z e r e a l i f o n d a t o a n c h e s u l l a p r o d u z i o n e e s u l l ’ e c o n o m i a d e l t e r r i t o r i o . È q u e s t a l a n o s t r a i d e n t i t à p i ù p r o f o n d a , e a n c h e o g g i l a n o s t r a m i s s i o n e è s o s t e n e r e l e p r o d u z i o n i d i q u a l i t à , d a l l a m o z z a r e l l a a l v i n o , f i n o a l l a p i z z a : e s p r e s s i o n i a u t e n t i c h e d e l l a c u l t u r a c a m p a n a ” . C o n q u e s t e p a r o l e T i z i a n a M a f f e i , d i r e t t r i c e d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a , è i n t e r v e n u t a n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o ' M o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p - L a s f i d a e u r o p e a ' , c h e s i s t a s v o l g e n d o o g g i n e l l e R e g i e C a v a l l e r i z z e , d o v e v e n g o n o p r e s e n t a t e l e r i c e r c h e d i N o m i s m a e A r c a d i a s u l l a p e r c e z i o n e e l a r e p u t a z i o n e d e l p r o d o t t o s i m b o l o d e l M a d e i n I t a l y i n E u r o p a . M a f f e i h a s o t t o l i n e a t o i l l e g a m e s t o r i c o e i d e a l e t r a l a R e g g i a e i l t e m a d e l l a q u a l i t à p r o d u t t i v a , r i c o r d a n d o c o m e “ l a c u l t u r a n o n è s o l o p a t r i m o n i o a r t i s t i c o , m a a n c h e c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e l e r i s o r s e d i u n t e r r i t o r i o i n e s p e r i e n z a e c o n o s c e n z a ” . “ L a R e g g i a - h a s p i e g a t o - è u n l u o g o c h e r a c c o n t a u n s o g n o d i n a s t i c o , m a o g g i r a p p r e s e n t a a n c h e u n a c o m u n i t à v i v a c h e d i a l o g a c o n l ’ a g r i c o l t u r a , c o n l e f i l i e r e e c o n l ’ e n o g a s t r o n o m i a . N o i a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i c o m u n i c a r e q u a n t a c u l t u r a c ’ è d i e t r o i l c i b o e d i v a l o r i z z a r e l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a , c o m e i l v i n o e l a p i z z a , d e n t r o u n r a c c o n t o d i t e r r i t o r i o ” . I l t u r i s m o , h a a g g i u n t o l a d i r e t t r i c e , “ è u n ’ e s p e r i e n z a c u l t u r a l e d e l c i t t a d i n o c o m u n e , e d e v e t r a s f o r m a r s i i n u n v i a g g i o c o n s a p e v o l e . L a f r u i z i o n e d e i n o s t r i l u o g h i n o n p u ò e s s e r e s u p e r f i c i a l e , m a d e v e e s s e r e u n p e r c o r s o d i c o n o s c e n z a , d i r i c e r c a e d i r i t o r n o . S o l o c o s ì s i c o s t r u i s c e u n t u r i s m o c h e r i s p e t t a e v a l o r i z z a l ’ i d e n t i t à d e l t e r r i t o r i o ” . M a f f e i h a q u i n d i l a n c i a t o u n a p p e l l o a l l a s i n e r g i a t r a c u l t u r a e p r o d u z i o n e : “ I n s e r i r e i l t u r i s m o n e l l a d i m e n s i o n e c u l t u r a l e d e i t e r r i t o r i è f o n d a m e n t a l e , p e r c h é i l p u n t o d i c o n t a t t o è p r o p r i o q u e s t o : l a c o n o s c e n z a p r o f o n d a . C u l t u r a e c i b o n o n s o n o m o n d i s e p a r a t i , m a p a r t i d i u n o s t e s s o l i n g u a g g i o c h e r a c c o n t a c h i s i a m o e d o v e v o g l i a m o a n d a r e ” .