C a s e r t a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S i a m o u n p r o d o t t o t r a d i z i o n a l e , m a d o b b i a m o s t a r e a t t e n t i a n o n d i v e n t a r e u n p r o d o t t o v e c c h i o , p e r c h é i l c o n f i n e è s o t t i l e . L ’ I t a l i a , e i n p a r t i c o l a r e i l s u o a g r o a l i m e n t a r e , h a s e m p r e f a t t o d e l l ’ i n n o v a z i o n e l a p r o p r i a t r a d i z i o n e . P u ò s e m b r a r e u n c o n c e t t o i n c o n t r a d d i z i o n e , m a è p r o p r i o i n n o v a n d o c h e s i a m o r i u s c i t i a r e s t a r e c o m p e t i t i v i s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i " . L o h a d i c h i a r a t o P i e r M a r i a S a c c a n i , d i r e t t o r e d e l C o n s o r z i o d i t u t e l a d e l l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p , n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o ' M o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p – L a s f i d a e u r o p e a ' , a l l e R e g i e C a v a l l e r i z z e d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a , a l l a p r e s e n z a d i i s t i t u z i o n i , r a p p r e s e n t a n t i d e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e , r i c e r c a t o r i e c o m u n i c a t o r i . N e l s u o i n t e r v e n t o , S a c c a n i h a p o s t o l ’ a c c e n t o s u l v a l o r e s t r a t e g i c o d e l l a q u a l i t à c o m e l e v a d i c o m p e t i t i v i t à i n u n m e r c a t o g l o b a l e s e m p r e p i ù a f f o l l a t o . “ I l n o s t r o p r o d o t t o d e v e m a n t e n e r e s t a n d a r d q u a l i t a t i v i e c c e l l e n t i , p e r c h é s o l o l a q u a l i t à p u ò g a r a n t i r c i u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t i s u i m e r c a t i . N o n p o t r e m o m a i c o m p e t e r e s u l l a q u a n t i t à , e p e r q u e s t o d o b b i a m o e s s e r e r i g o r o s i : l a q u a l i t à è l a n o s t r a v e r a f o r z a , c i ò c h e c i d i s t i n g u e e c i r e n d e r i c o n o s c i b i l i n e l m o n d o " , h a d e t t o . I l d i r e t t o r e h a a n c h e c o m m e n t a t o i d a t i d e l l e r i c e r c h e p r e s e n t a t e n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o , e v i d e n z i a n d o c o m e i l p e r c e p i t o d e i c o n s u m a t o r i s i a f o r t e m e n t e l e g a t o a l l a q u a l i t à e a l l ’ o r i g i n e g e o g r a f i c a d e l p r o d o t t o . “ L e a n a l i s i m o s t r a n o c h e i l c o n s u m a t o r e a s s o c i a l a M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p a l l a q u a l i t à e a l l a p r o v e n i e n z a t e r r i t o r i a l e . L ’ i n d i c a z i o n e g e o g r a f i c a è u n v a l o r e a g g i u n t o : r a p p r e s e n t i a m o u n a p a r t e a u t e n t i c a d e l l a c u l t u r a e d e l l a b e l l e z z a d i q u e s t o t e r r i t o r i o , e n o n è u n c a s o c h e l a n o s t r a s e d e s i a o s p i t a t a n e l l a R e g g i a d i C a s e r t a . È u n s i m b o l o d e l l e g a m e p r o f o n d o t r a l a n o s t r a f i l i e r a e l a s u a t e r r a d ’ o r i g i n e " , h a c o n t i n u a t o . S a c c a n i h a p o i r i c o r d a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l e g a m e v i s i v o e d e m o t i v o c h e u n i s c e i l p r o d o t t o a i l u o g h i i c o n i c i d e l l a C a m p a n i a . “ Q u a n d o s i p e n s a a l V e s u v i o , a l l a C o s t i e r a A m a l f i t a n a , a P a e s t u m o a l l a R e g g i a d i C a s e r t a – h a d e t t o – s i p e n s a a n c h e a l l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p . S o n o e l e m e n t i c h e s i i n t r e c c i a n o e c o s t r u i s c o n o u n r a c c o n t o u n i c o f a t t o d i g u s t o , s t o r i a , t u r i s m o e i d e n t i t à . È s u q u e s t a c o n n e s s i o n e c h e d o b b i a m o c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e p e r r a f f o r z a r e l a n o s t r a p r e s e n z a i n t e r n a z i o n a l e e a u m e n t a r e l e q u o t e d i m e r c a t o " . G u a r d a n d o a l f u t u r o , S a c c a n i h a r i b a d i t o l a n e c e s s i t à d i c o n i u g a r e r a d i c i e i n n o v a z i o n e . “ L a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p d e v e r i m a n e r e f e d e l e a l l a p r o p r i a t r a d i z i o n e , m a d e v e a n c h e s a p e r e v o l v e r e . I n n o v a r e n o n s i g n i f i c a s n a t u r a r e , m a t r o v a r e n u o v i s t r u m e n t i , t e c n o l o g i e e l i n g u a g g i p e r r a c c o n t a r e a l m o n d o l a n o s t r a e c c e l l e n z a . S o l o c o s ì p o t r e m o c r e s c e r e e r e s t a r e s i m b o l o d i u n ’ I t a l i a c h e s a c u s t o d i r e i l p a s s a t o e a f f r o n t a r e i l f u t u r o c o n v i s i o n e e c o m p e t e n z a " , h a c o n c l u s o .