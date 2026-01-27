R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l 2 0 2 6 f i n d a q u e s t o m e s e d i g e n n a i o s i p r e s e n t a c o m e u n a n n o a n c o r a c o m p l e s s o . E a l t r e t t a n t o v e r o c h e s e s i g u a r d a l ' a n d a m e n t o d e l l e B o r s e e l ' i n t r a p r e d e n z a d e i n o s t r i i m p r e n d i t o r i , e q u i n d i l a l o r o v o l o n t à d i r e a z i o n e , r i t e n i a m o c h e c i s i a n o d e l l e o p p o r t u n i t à e d e l l e p o s s i b i l i t à , v e d i i l M e r c o s u r , p e r p o t e r f a r e d e l l e i n t e r e s s a n t i a z i o n i c h e p o r t e r a n n o n e l l a m a n i f a t t u r a a d u n a u m e n t o d e i f a t t u r a t i e d e l l a p e n e t r a z i o n e d e l p r o d o t t o m a d e i n I t a l y " . C o s ì , i n u n ' i n t e r v i s t a a d A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , R a f f a e l l o N a p o l e o n e , p r e s i d e n t e d i I t - e x , l ' a s s o c i a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a l e f i e r e i t a l i a n e a v a l e n z a i n t e r n a z i o n a l e .