R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n r a c c o n t o d e l s a p e r f a r e i t a l i a n o - t r a p r o d o t t i i c o n i c i , c a m p a g n e p u b b l i c i t a r i e c h e h a n n o s e g n a t o l ’ i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o e s c e l t e p i o n i e r i s t i c h e d i s o s t e n i b i l i t à - p e r f e s t e g g i a r e u n a m a r c a c h e h a i n v e n t a t o l a “ c o l a z i o n e a l l ’ i t a l i a n a ” e d a m e z z o s e c o l o a c c o m p a g n a l a q u o t i d i a n i t à d e g l i i t a l i a n i : g r a z i e a d u n a c o n v e n z i o n e t r a C e n t r o m a r c a e i l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , v e n g o n o c e l e b r a t i c o n u n a m o s t r a a R o m a i 5 0 a n n i d i M u l i n o B i a n c o . “ M u l i n o B i a n c o : 5 0 a n n i d i s t o r i a t r a t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e . U n ’ e s p o s i z i o n e c h e r a c c o n t a i l p e r c o r s o e r i v e l a i l f u t u r o d e l l a m a r c a ” : q u e s t o i l n o m e d e l l a m o s t r a c h e s a r à o s p i t a t a a R o m a p r e s s o l ’ a t r i o d e l l a s e d e d e l M i m i t i n P a l a z z o P i a c e n t i n i ( v i a V i t t o r i o V e n e t o 3 3 ) e c h e s a r à v i s i t a b i l e f i n o a l 3 0 o t t o b r e p r e s s o l ’ a t r i o c e n t r a l e d e l M i m i t . L ’ i n g r e s s o è l i b e r o e s e n z a n e c e s s i t à d i p r e n o t a z i o n e , c o n a p e r t u r e o g n i p o m e r i g g i o d u r a n t e l a s e t t i m a n a d a l l e o r e 1 7 a l l e o r e 1 9 e t u t t o i l g i o r n o d a l l e 1 0 a l l e 1 8 n e i w e e k e n d d e l 1 8 - 1 9 e 2 5 - 2 6 o t t o b r e . “ R e n d i a m o o m a g g i o a u n ’ e c c e l l e n z a d e l l a n o s t r a i n d u s t r i a , c o m e M u l i n o B i a n c o , n e l s u o c i n q u a n t e n a r i o : u n c a m p i o n e d i q u e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e c h e è c o l o n n a p o r t a n t e d e l M a d e i n I t a l y , c a p a c e d i r a c c o n t a r e a l m o n d o l a q u a l i t à e l a c r e a t i v i t à i t a l i a n e . M u l i n o B i a n c o n e è u n e s e m p i o e m b l e m a t i c o ” h a d i c h i a r a t o i l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o . “ R i n g r a z i a m o i l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y p e r a v e r c i d a t o l ’ o p p o r t u n i t à d i r a c c o n t a r e n o n s o l o l a s t o r i a d i M u l i n o B i a n c o , m a d i u n p e r c o r s o c h e d a m e z z o s e c o l o u n i s c e g u s t o , r e s p o n s a b i l i t à e r i s p e t t o p e r l a n a t u r a ” – h a d i c h i a r a t o P a o l o B a r i l l a , V i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o B a r i l l a . “ O g g i q u e s t o i m p e g n o c o n t i n u a c o n l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l a C a r t a d e l M u l i n o , c h e r e n d e l ’ a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a p a r t e e s s e n z i a l e d e l m o d e l l o p r o d u t t i v o n e l l a f i l i e r a d e l g r a n o t e n e r o . L ’ a t t e n z i o n e c o s t a n t e v e r s o q u a l i t à e s o s t e n i b i l i t à s o n o i v a l o r i c h e c o n t i n u e r a n n o a g u i d a r c i a n c h e n e i p r o s s i m i c i n q u a n t ’ a n n i ” , h a c o n c l u s o P a o l o B a r i l l a . D i e t r o a l m a r c h i o c ’ è u n a r e a l t à p r o t a g o n i s t a d e l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l P a e s e . M u l i n o B i a n c o p o r t a n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i i n m e d i a 1 2 m i l i o n i d i p a c k a s e t t i m a n a , c o n o l t r e 1 4 0 r e f e r e n z e e u n t o t a l e d i 1 8 0 f o r m a t i , l a m e t à d e i q u a l i d e d i c a t i a l m o m e n t o d e l l a c o l a z i o n e . B i s c o t t i , m e r e n d i n e , c r o i s s a n t e p a n i v e n g o n o s f o r n a t i i n 6 s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v i i n t u t t a I t a l i a ( N o v a r a , C r e m o n a , C a s t i g l i o n e d e l l e S t i v i e r e , R u b b i a n o , A s c o l i , M e l f i ) c h e d a n n o l a v o r o a o l t r e 3 . 7 0 0 d i p e n d e n t i ( i l 3 2 % s o n o d o n n e ) e s o n o s t a t i o g g e t t o d i i n v e s t i m e n t i d a 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i p e r r e n d e r l i p i ù e f f i c i e n t i , s i c u r i e s o s t e n i b i l i . C o n u n a l l e s t i m e n t o c h e r i c h i a m a l o s t o r i c o m u l i n o , l a m o s t r a r i p e r c o r r e i l v i a g g i o d i M u l i n o B i a n c o d a l 1 9 7 5 a d o g g i a t t r a v e r s o i m m a g i n i , m a t e r i a l i d ’ a r c h i v i o , i n s t a l l a z i o n i e c i m e l i s t o r i c i p r o v e n i e n t i d a l l ’ A r c h i v i o S t o r i c o B a r i l l a . R i v i v e r e l a s t o r i a d i M u l i n o B i a n c o s i g n i f i c a i n f a t t i f a r e u n v i a g g i o n e l l a s t o r i a d e l l a c o l a z i o n e : f i n o a i p r i m i a n n i S e t t a n t a , l a c o l a z i o n e d o l c e e r a c o n s i d e r a t a u n p a s t o p e r i b a m b i n i . M a a g l i i n i z i d e g l i a n n i O t t a n t a , q u a s i i l 7 0 % d e i b i s c o t t i v e n i v a c o n s u m a t o a l m a t t i n o , c o n s o l i d a n d o c o s ì i l r i t o d e l l a c o l a z i o n e a l l ’ i t a l i a n a ( F o n t e : A r c h i v i o s t o r i c o B a r i l l a ) . S a r à p o s s i b i l e a m m i r a r e i p r i m i g r a n d i p r o t a g o n i s t i d e l l a s t o r i a d i M u l i n o B i a n c o : T a r a l l u c c i , M a c i n e , G a l l e t t i , C a m p a g n o l e e P a l e , l a n c i a t i s u l m e r c a t o n e l 1 9 7 5 . P r o d o t t i c h e n a s c o n o d a u n ’ i d e a s e m p l i c e m a r i v o l u z i o n a r i a p e r l ’ e p o c a : m e t t e r e a l c e n t r o l a g e n u i n i t à d e l l e m a t e r i e p r i m e . N e g l i a n n i a r r i v a n o l e F e t t e B i s c o t t a t e e p r o d o t t i c o m e C r o s t a t i n e , T e g o l i n i e S o l d i n o , f i n o a i P l u m c a k e e a i F l a u t i c h e t r a s f o r m a n o l a m e r e n d a d a s e m p l i c e i n t e r v a l l o a p i c c o l o r i t o d i f e l i c i t à . E a n c o r a , P a n B a u l e t t o e P a n C a r r é c h e c a m b i a n o l e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i d e g l i i t a l i a n i , p o r t a n d o i n t a v o l a l a f r e s c h e z z a d i u n p a n e c h e d u r a p i ù a l u n g o s e n z a p e r d e r e p r o f u m o e m o r b i d e z z a . A c c a n t o a i p r o d o t t i , s a r a n n o e s p o s t i m a t e r i a l i p r o v e n i e n t i d a l l ’ A r c h i v i o S t o r i c o B a r i l l a , c h e r a c c o n t a n o l e c a m p a g n e p u b b l i c i t a r i e p i ù c e l e b r i , l e i l l u s t r a z i o n i d e l P i c c o l o M u g n a i o B i a n c o e g l i o g g e t t i d e l l e r a c c o l t e p u n t i , a p a r t i r e d a l m i t i c o “ C o c c i o ” , i l t a z z o n e p e r l a z u p p a d i l a t t e i s p i r a t o a l l a t r a d i z i o n e c o n t a d i n a , c h e n e l ' 7 8 h a s p i n t o o l t r e 2 0 m i l i o n i d i i t a l i a n i a c o l l e z i o n a r e 6 0 0 m i l i o n i d i " s p i g h e " p e r r i c e v e r e i l p r e m i o , c h e a l l a f i n e e n t r a n e l l e c a s e d i b e n 6 m i l i o n i d i c o n s u m a t o r i , a p r e n d o l a s t r a d a a d a l t r i o g g e t t i i c o n i c i c o m e l a “ M u l i n o S v e g l i a ” . N o n m a n c h e r a n n o l e S o r p r e s i n e , d i v e n t a t e u n ’ i c o n a d e g l i a n n i ’ 8 0 e ’ 9 0 , e g l i o g g e t t i p i ù c o l l e z i o n a t i e s c a m b i a t i d a i b a m b i n i d i q u e l l ’ e p o c a . N e l p e r c o r s o d e l l a m o s t r a s a r à p o s s i b i l e o s s e r v a r e a l c u n i d e i 6 5 0 p e z z i i d e a t i e d i v e n t a t i v e r i e p r o p r i o g g e t t i d a c o l l e z i o n e , a l p u n t o c h e 1 I t a l i a n o s u 2 h a a n c o r a o g g i u n a s o r p r e s i n a a c a s a . O l t r e a i p r o d o t t i e a g l i o g g e t t i d a c o l l e z i o n e , l a m o s t r a p r o p o n e s u g l i s c h e r m i l e c a m p a g n e p u b b l i c i t a r i e c o n l e q u a l i M u l i n o B i a n c o h a c o s t r u i t o l ’ i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o d e l P a e s e . D a i p r i m i C a r o s e l l i i n b i a n c o e n e r o d e d i c a t i a f i l a s t r o c c h e d e l l a t r a d i z i o n e c o n t a d i n a , a l l e a v v e n t u r e d e l P i c c o l o M u g n a i o e C l e m e n t i n a , f i n o a l l a s e r i e “ d a O s c a r ” ( d i r e t t a d a G i u s e p p e T o r n a t o r e e m u s i c a t a d a E n n i o M o r r i c o n e ) d e l l a f a m i g l i a d e l M u l i n o , c h e s c e g l i e u n a v i t a a c o n t a t t o c o n l a n a t u r a e d è d i v e n t a t a u n a r c h e t i p o i d e a l i z z a t o d e l l a f e l i c i t à a l l ’ i t a l i a n a . L ’ a t t e n z i o n e d i M u l i n o B i a n c o p e r l a s o s t e n i b i l i t à r i g u a r d a c i a s c u n e l e m e n t o d e l l a f i l i e r a , d a l c a m p o a l l a t a v o l a . P e r q u e s t o , i l 1 0 0 % d e l l e c o n f e z i o n i d i M u l i n o B i a n c o è p r o g e t t a t o p e r e s s e r e r i c i c l a t o , g i à d a l 2 0 2 0 . I l b r a n d h a i n o l t r e s c e l t o d i u t i l i z z a r e e s c l u s i v a m e n t e e n e r g i a p u l i t a : t u t t i i p r o d o t t i a m a r c h i o M u l i n o B i a n c o s o n o r e a l i z z a t i c o n e n e r g i a e l e t t r i c a d a f o n t e r i n n o v a b i l e , c o m e i n d i c a t o d a l l o s p e c i f i c o l o g o p r e s e n t e s u l l a c o n f e z i o n e . M a s o s t e n i b i l i t à p e r M u l i n o B i a n c o n o n è s o l o c u r a e r i s p e t t o p e r l ’ a m b i e n t e , è a n c h e q u a l i t à d e i p r o d o t t i : c o n u n a m e d i a d i 4 a n a l i s i a l m i n u t o s u m a t e r i e p r i m e , p r o d o t t i e i m b a l l a g g i i l c o n t r o l l o d e l l a f i l i e r a è u n a p r i o r i t à , c o n l ’ o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e q u a l i t à e s i c u r e z z a . U n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l l a m o s t r a è d e d i c a t a a l l a C a r t a d e l M u l i n o , i l d i s c i p l i n a r e d i M u l i n o B i a n c o , r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n W W F I t a l i a , U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , U n i v e r s i t à d e l l a T u s c i a , C n r - I b e e O p e n F i e l d s , c h e h a d e f i n i t o n u o v i s t a n d a r d p e r l a c o l t i v a z i o n e s o s t e n i b i l e d e l g r a n o t e n e r o . L a C a r t a d e l M u l i n o è c o s t i t u i t a d a 1 0 r e g o l e c h e u n i s c o n o q u a l i t à n e i p r o d o t t i , s u p p o r t o a l l a v o r o d e l l e c o m u n i t à d i a g r i c o l t o r i e r e s t i t u i s c o n o s p a z i o a l l a n a t u r a n e g l i a g r o e c o s i s t e m i , f a v o r e n d o l a b i o d i v e r s i t à , r i d u c e n d o l ’ u s o d e l l e s o s t a n z e c h i m i c h e e s a l v a g u a r d a n d o g l i i n s e t t i i m p o l l i n a t o r i . O g g i l a C a r t a d e l M u l i n o e l e s u e b u o n e p r a t i c h e a g r o n o m i c h e c o n t i n u a n o a g u i d a r e i l c a m b i a m e n t o p u n t a n d o s u l l ’ a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a : u n a p p r o c c i o c h e n o n s o l o r i d u c e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l l ’ a t t i v i t à a g r i c o l a i n t e r m i n i d i C O 2 e q , m a r e s t i t u i s c e n u o v a v i t a l i t à a l l a t e r r a . L ’ a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a è u n a p p r o c c i o c h e m e t t e a l c e n t r o l a s a l u t e d e l s u o l o e d e g l i a g r o e c o s i s t e m i a t t r a v e r s o p r a t i c h e m i r a t e c o m e l e r o t a z i o n i c o l t u r a l i , l a c o p e r t u r a v e g e t a l e d u r a n t e i p e r i o d i d i r i p o s o c o l t u r a l e , l a c r e a z i o n e d i a r e e f i o r i t e d e d i c a t e a d i n s e t t i u t i l i , l a r i d u z i o n e d i f i t o f a r m a c i e f e r t i l i z z a n t i e l ’ u s o d i t e c n o l o g i e d i g i t a l i p e r m o n i t o r a r e g l i i m p a t t i . S i m b o l o d i q u e s t o m i g l i o r a m e n t o c o n t i n u o è B u o n g r a n o . I l p r i m o p r o d o t t o M u l i n o B i a n c o a d e s s e r e r e a l i z z a t o s e c o n d o i d e t t a m i d e l l a C a r t a d e l M u l i n o n e l 2 0 1 8 o g g i t o r n a n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i c o n u n a n u o v a v e s t e : è i l p r i m o b i s c o t t o c o n 1 0 0 % f a r i n a d i g r a n o t e n e r o d a a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a , i l f r u t t o t a n g i b i l e d i u n n u o v o a p p r o c c i o r e s p o n s a b i l e . B u o n g r a n o r a p p r e s e n t a i n o l t r e u n ’ i m p o r t a n t e p r o m e s s a d i M u l i n o B i a n c o : e s t e n d e r e p r o g r e s s i v a m e n t e q u e s t o m o d e l l o a t u t t a l a p r o d u z i o n e . E n t r o i l 2 0 3 0 , i n f a t t i , t u t t e l e g a m m e M u l i n o B i a n c o s a r a n n o r e a l i z z a t e c o n f a r i n a d i g r a n o t e n e r o p r o v e n i e n t e d a a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a . " D a c i n q u a n t ’ a n n i M u l i n o B i a n c o è p r e s e n t e n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i c o n p r o d o t t i c h e h a n n o a c c o m p a g n a t o e p o c h e e g e n e r a z i o n i , e v o l v e n d o s i c o n i l o r o g u s t i e b i s o g n i . O g g i c o n t i n u i a m o q u e l p e r c o r s o c o n l o s t e s s o i m p e g n o : o f f r i r e p r o d o t t i b u o n i e r e s p o n s a b i l i , r e a l i z z a t i c o n i n g r e d i e n t i d i q u a l i t à e n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l ’ a m b i e n t e . D a g l i A b b r a c c i a l l e M a c i n e , f i n o a i P a n G o c c i o l i e a i F l a u t i , o g n i c r e a z i o n e r a c c o n t a u n a s t o r i a d i b o n t à , c u r a e t r a d i z i o n e , t r a s f o r m a n d o i g e s t i q u o t i d i a n i i n m o m e n t i d i p i a c e r e c o n d i v i s o " h a d i c h i a r a t o C a r o l i n a D i t t e r l i z z i , M a r k e t i n g V i c e P r e s i d e n t M u l i n o B i a n c o . “ W w f I t a l i a , p a r t n e r d e l p e r c o r s o d e l l a C a r t a d e l M u l i n o , r i c o n o s c e l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a c o m e r i s p o s t a c o n c r e t a a l l a c r i s i c l i m a t i c a e a l l a p e r d i t a d i b i o d i v e r s i t à e c r e d e i n u n m o d e l l o d i c o l l a b o r a z i o n e m u l t i - s t a k e h o l d e r c h e v e d e c o i n v o l t i , i n s i e m e a l l ’ a z i e n d a e a l W w f , t u t t i g l i a t t o r i d e l l a f i l i e r a , l e u n i v e r s i t à e i c e n t r i d i r i c e r c a " , h a d i c h i a r a t o A l e s s a n d r a P r a m p o l i n i , D i r e t t r i c e G e n e r a l e d i W w f I t a l i a . “ I l p r o g e t t o , a v v i a t o n e l 2 0 1 8 , d i m o s t r a c h e è p o s s i b i l e c o n c i l i a r e p r o d u z i o n e a l i m e n t a r e d i q u a l i t à c o n i l r i p r i s t i n o e l a t u t e l a d e g l i a g r o e c o s i s t e m i , a p a r t i r e d a l s u o l o . C o n l e s u e 1 0 r e g o l e , l a C a r t a d e l M u l i n o h a g i à m o s t r a t o e f f e t t i p o s i t i v i s u i t e r r e n i a g r i c o l i e , p r o s e g u e n d o n e l l a s u a e v o l u z i o n e , c o n t i n u e r à a c o n t r i b u i r e a t t i v a m e n t e a l l a s a l u t e d e g l i e c o s i s t e m i e a l l ' i n c r e m e n t o d e l l a b i o d i v e r s i t à " .