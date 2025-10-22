C a s e r t a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L e i m p r e s e p o s s o n o c o n t r i b u i r e i n m o d o d e c i s i v o a c r e a r e u n e c o s i s t e m a f o r t e , c a p a c e d i o f f r i r e s e r v i z i r e a l i e u n ’ o f f e r t a c o n c r e t a p e r i l m e r c a t o . M a s e r v e u n g i o c o d i s q u a d r a c o n g i u n t o t r a C o n s o r z i o d e l l a m o z z a r e l l a , p o l i c y m a k e r , s t a k e h o l d e r e a z i e n d e p e r c o s t r u i r e u n a s i n e r g i a v e r a , c o m u n i c a b i l e e c o m p e t i t i v a a l l ’ e s t e r n o " . C o s ì D i e g o M a t r i c a n o , d o c e n t e d i I n n o v a z i o n e e S t a r t u p D i p a r t i m e n t o d i E c o n o m i a d e l l ’ U n i v e r s i t à V a n v i t e l l i , è i n t e r v e n u t o n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o ' M o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p , l a s f i d a e u r o p e a ' , s v o l t o s i o g g i a l l a R e g g i a d i C a s e r t a , n e l l a s e d e d e l C o n s o r z i o d i T u t e l a , d o v e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l l e r i c e r c h e d i N o m i s m a e A r c a d i a s u p e r c e z i o n e e c o m u n i c a z i o n e d e l l a D o p i n E u r o p a . M a t r i c a n o h a e v i d e n z i a t o c o m e l a c o s t r u z i o n e d i u n m o d e l l o d i s u c c e s s o p e r i l t e r r i t o r i o p a s s i d a l l a c a p a c i t à d i l e g g e r e i l m e r c a t o e l e s u e t r a s f o r m a z i o n i , i n t e r c e t t a n d o i b i s o g n i r e a l i d e i c o n s u m a t o r i e t r a d u c e n d o l i i n p r o p o s t e c o n c r e t e . “ B i s o g n a p a r t i r e - h a s p i e g a t o - d a c i ò c h e i l m e r c a t o c h i e d e e p o i l a v o r a r e i n u n ’ o t t i c a s i n e r g i c a , c o m b i n a n d o c o m p e t e n z e e r i s o r s e d i v e r s e . N o n t u t t i i p l a y e r p o s s i e d o n o l e s t e s s e c a p a c i t à o c o n o s c e n z e , m a è p r o p r i o l a l o r o i n t e g r a z i o n e a g e n e r a r e u n ’ o f f e r t a s i s t e m i c a d i v a l o r e ” . I n q u e s t o q u a d r o , i l r u o l o d e l m o n d o a c c a d e m i c o d i v e n t a c r u c i a l e . “ L ’ u n i v e r s i t à - h a a g g i u n t o - p u ò d a r e u n c o n t r i b u t o m o l t o r i l e v a n t e p e r c h é è f a t t a d i g i o v a n i , e d u n q u e e s p r i m e i b i s o g n i f u t u r i d e l m e r c a t o , i t r e n d a n c o r a n a s c o s t i . I n o l t r e , i l l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o i n c u i o p e r a c o n s e n t e d i c o s t r u i r e r e l a z i o n i f o r t i , c a p a c i d i g e n e r a r e v a l o r e a g g i u n t o e c o m p l e t a r e l ’ o f f e r t a i n m a n i e r a p i ù e f f i c a c e ” . M a t r i c a n o h a p o i r i c o r d a t o c o m e a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A t e n e o s i a n o g i à a t t i v i n u m e r o s i p r o g e t t i d i r i c e r c a l e g a t i a l l a f i l i e r a d e l l a b u f a l a c a m p a n a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l p r o d o t t o , o t t i m i z z a r e l a d i s t r i b u z i o n e e r a f f o r z a r e i l b r a n d n e l m e r c a t o g l o b a l e . “ S i t r a t t a d i i n i z i a t i v e a n c o r a i n f a s e e m b r i o n a l e - h a c o n c l u s o - m a c h e r a p p r e s e n t a n o l a d i r e z i o n e g i u s t a p e r c o n t r i b u i r e c o n c r e t a m e n t e a l s u c c e s s o d i u n a d e l l e e c c e l l e n z e s i m b o l o d e l M a d e i n I t a l y , p u n t o d i f o r z a d e l l a C a m p a n i a e v o l a n o d i a t t r a t t i v i t à p e r i l t e r r i t o r i o ” .