R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t a i n a u g u r a t a , p r e s s o l ’ A t r i o d ’ O n o r e d i P a l a z z o P i a c e n t i n i , l a m o s t r a “ M u l i n o B i a n c o : 5 0 a n n i d i s t o r i a t r a t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e ” , u n ’ e s p o s i z i o n e c h e r a c c o n t a i l p e r c o r s o e r i v e l a i l f u t u r o d e l l a m a r c a . A l t a g l i o d e l n a s t r o d e l l ’ e s p o s i z i o n e , e v e n t o c h e r i e n t r a t r a l e i n i z i a t i v e d e l M i m i t e C e n t r o m a r c a , e r a n o p r e s e n t i i l m i n i s t r o A d o l f o U r s o , i l s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o F a u s t a B e r g a m o t t o e i l v i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o B a r i l l a , P a o l o B a r i l l a . L a m o s t r a i l l u s t r a l ’ e v o l u z i o n e d i u n ’ a z i e n d a s t o r i c a c o m e M u l i n o B i a n c o , d a l 1 9 7 5 a o g g i , a t t r a v e r s o i m m a g i n i , m a t e r i a l i d ’ a r c h i v i o , i n s t a l l a z i o n i e c i m e l i p r o v e n i e n t i d a l l ’ A r c h i v i o S t o r i c o B a r i l l a , i n s i e m e a i p r o d o t t i p i ù a p p r e z z a t i d a i c o n s u m a t o r i . “ R e n d i a m o o m a g g i o a u n ’ e c c e l l e n z a d e l l a n o s t r a i n d u s t r i a , c o m e M u l i n o B i a n c o , n e l s u o c i n q u a n t e n a r i o : u n c a m p i o n e d i q u e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e c h e è c o l o n n a p o r t a n t e d e l M a d e i n I t a l y , c a p a c e d i r a c c o n t a r e a l m o n d o l a q u a l i t à e l a c r e a t i v i t à i t a l i a n e . M u l i n o B i a n c o n e è u n e s e m p i o e m b l e m a t i c o ” , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o U r s o . " U n ' e c c e l l e n z a d e l M a d e i n I t a l y c o n r a d i c i n e l l a t r a d i z i o n e e n e l l ' i n n o v a z i o n e , c h e c o n t i n u a a e v o l v e r s i r i s p e t t a n d o v a l o r i d i s o s t e n i b i l i t à e q u a l i t à . U n a s t o r i a d i s u c c e s s o i t a l i a n a c h e m e r i t a d i e s s e r e c e l e b r a t a " , h a a f f e r m a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o B e r g a m o t t o . “ R i n g r a z i a m o i l M i m i t p e r a v e r c i d a t o l ’ o p p o r t u n i t à d i r a c c o n t a r e n o n s o l o l a s t o r i a d i M u l i n o B i a n c o , m a d i u n p e r c o r s o c h e d a m e z z o s e c o l o u n i s c e g u s t o , r e s p o n s a b i l i t à e r i s p e t t o p e r l a n a t u r a - h a d i c h i a r a t o i l v i c e p r e s i d e n t e P a o l o B a r i l l a - . O g g i q u e s t o i m p e g n o c o n t i n u a c o n l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l a C a r t a d e l M u l i n o , c h e r e n d e l ’ a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a p a r t e e s s e n z i a l e d e l m o d e l l o p r o d u t t i v o n e l l a f i l i e r a d e l g r a n o t e n e r o . L ’ a t t e n z i o n e c o s t a n t e v e r s o q u a l i t à e s o s t e n i b i l i t à s o n o i v a l o r i c h e c o n t i n u e r a n n o a g u i d a r c i a n c h e n e i p r o s s i m i c i n q u a n t ’ a n n i ” . L ’ e s p o s i z i o n e p r o s e g u i r à f i n o a l 3 0 o t t o b r e e d è v i s i t a b i l e c o n i n g r e s s o l i b e r o , s e n z a n e c e s s i t à d i p r e n o t a z i o n e , c o n a p e r t u r e o g n i p o m e r i g g i o d u r a n t e l a s e t t i m a n a d a l l e o r e 1 7 a l l e 1 9 e n e i f i n e s e t t i m a n a d e l 1 8 - 1 9 e 2 5 - 2 6 o t t o b r e d a l l e 1 0 a l l e 1 8 .