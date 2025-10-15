Roma, 15 ott. (Adnkronos) - È stata inaugurata, presso lAtrio dOnore di Palazzo Piacentini, la mostra Mulino Bianco: 50 anni di storia tra tradizione e innovazione, unesposizione che racconta il percorso e rivela il futuro della marca. Al taglio del nastro dellesposizione, evento che rientra tra le iniziative del Mimit e Centromarca, erano presenti il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto e il vicepresidente del Gruppo Barilla, Paolo Barilla. La mostra illustra levoluzione di unazienda storica come Mulino Bianco, dal 1975 a oggi, attraverso immagini, materiali darchivio, installazioni e cimeli provenienti dallArchivio Storico Barilla, insieme ai prodotti più apprezzati dai consumatori. Rendiamo omaggio a uneccellenza della nostra industria, come Mulino Bianco, nel suo cinquantenario: un campione di quel settore agroalimentare che è colonna portante del Made in Italy, capace di raccontare al mondo la qualità e la creatività italiane. Mulino Bianco ne è un esempio emblematico, ha dichiarato il ministro Urso. "Un'eccellenza del Made in Italy con radici nella tradizione e nell'innovazione, che continua a evolversi rispettando valori di sostenibilità e qualità. Una storia di successo italiana che merita di essere celebrata", ha affermato il sottosegretario Bergamotto. Ringraziamo il Mimit per averci dato lopportunità di raccontare non solo la storia di Mulino Bianco, ma di un percorso che da mezzo secolo unisce gusto, responsabilità e rispetto per la natura - ha dichiarato il vicepresidente Paolo Barilla -. Oggi questo impegno continua con ledizione 2025 della Carta del Mulino, che rende lagricoltura rigenerativa parte essenziale del modello produttivo nella filiera del grano tenero. Lattenzione costante verso qualità e sostenibilità sono i valori che continueranno a guidarci anche nei prossimi cinquantanni. Lesposizione proseguirà fino al 30 ottobre ed è visitabile con ingresso libero, senza necessità di prenotazione, con aperture ogni pomeriggio durante la settimana dalle ore 17 alle 19 e nei fine settimana del 18-19 e 25-26 ottobre dalle 10 alle 18.