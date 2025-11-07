R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n r i c o n o s c i m e n t o c h e c e l e b r a n o n s o l o u n a s t r a o r d i n a r i a s t i l i s t a , m a u n a d o n n a c h e c o n i l s u o t a l e n t o , l a s u a e l e g a n z a e l a s u a v i s i o n e h a r e s o g r a n d e n e l m o n d o i l M a d e i n I t a l y , i n c a r n a n d o p e r f e t t a m e n t e l ’ a n i m a d e l l a n o s t r a c u l t u r a d e l s a p e r f a r e : c r e a t i v i t à , p a s s i o n e , c o m p e t e n z a e c o r a g g i o i m p r e n d i t o r i a l e . D e s i d e r o r i v o l g e r e l e m i e p i ù s i n c e r e c o n g r a t u l a z i o n i – a n c h e c o n l ’ a f f e t t o d e l l ’ a m i c i z i a c h e c i l e g a – a d A l b e r t a F e r r e t t i p e r q u e s t o m e r i t a t o t r a g u a r d o , c h e c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a i l v a l o r e d i u n p e r c o r s o u n i c o e p r o f o n d a m e n t e i s p i r a n t e p e r t a n t e g e n e r a z i o n i d i d o n n e e d i c r e a t i v i " . C o s ì i l S o t t o s e g r e t a r i o a l l a C u l t u r a L u c i a B o r g o n z o n i i n o c c a s i o n e d e l c o n f e r i m e n t o d e l l a l a u r e a m a g i s t r a l e h o n o r i s c a u s a i n ' C o m u n i c a z i o n e D i g i t a l e e M a r k e t i n g ' a d A l b e r t a F e r r e t t i , C a v a l i e r e d e l L a v o r o e i m p r e n d i t r i c e d e l l a m o d a i t a l i a n a , a v v e n u t o d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ A n n o A c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 d e l l ’ U n i v e r s i t a s M e r c a t o r u m , c h e s i è s v o l t a q u e s t a m a t t i n a a l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a E n n i o M o r r i c o n e d i R o m a .