R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o n t i n u a i l v i a g g i o d i B a r i l l a A l B r o n z o n e l m o n d o d e l f i n e d i n i n g g r a z i e a l p r o g e t t o A r t i s t i d i A l B r o n z o , c h e p o r t a t u t t a l a q u a l i t à , l a c o n s i s t e n z a r u v i d a e l ’ e c c e l l e n t e t e n u t a d e l s u g o d i q u e s t a p a s t a , n e i m e n ù d e i r i s t o r a n t i g o u r m e t . L a p a s t a è u n p i a t t o i n d i s c u s s o d e l l a t r a d i z i o n e c u l i n a r i a i t a l i a n a , s a d i c a s a e n o n p u ò m a n c a r e n e m m e n o t r a l e p r o p o s t e d e l l ’ a l t a c u c i n a . L a v e r s a t i l i t à d e l l a p a s t a d i s e m o l a d i g r a n o d u r o , i n f a t t i , p e r m e t t e a g l i c h e f d i d a r e s f o g o a l l a p r o p r i a c r e a t i v i t à r e i n t e r p r e t a n d o l a t r a d i z i o n e . E ’ c o s ì c h e n a s c e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a B a r i l l a A l B r o n z o e l a c o m m u n i t y d i c h e f d i A r t i s t i A l B r o n z o , c h e v u o l e o f f r i r e a l l a p r o p r i a c l i e n t e l a u n ’ e s p e r i e n z a d i p a s t a d i q u a l i t à , e p e r q u e s t o h a n n o d e c i s o d i i n s e r i r l a a l l ’ i n t e r n o d e i p r o p r i m e n ù g o u r m e t . L o s p e c i a l e m e t o d o d i l a v o r a z i o n e g r e z z a d i s e g n a s u l l a s u p e r f i c i e d e l l a p a s t a u n a ‘ r e t e d i m i c r o i n c i s i o n i ’ , p e r u n a c o n s i s t e n z a r u v i d a d i s t i n t i v a , i d e a l e p e r t r a t t e n e r e p e r f e t t a m e n t e i l c o n d i m e n t o . P e r u n ’ e s p e r i e n z a d i p i a c e r e i n t e n s a , a n c h e p e r l e o c c a s i o n i s p e c i a l i e p e r i c o n t e s t i f i n e d i n i n g , a c a s a c o m e a l r i s t o r a n t e . N a s c e c o s ì A r t i s t i d i A l B r o n z o , u n p r o g e t t o s p e c i a l e r i v o l t o a l l ’ a l t a r i s t o r a z i o n e c h e h a g i à c o i n v o l t o 1 0 0 r i s t o r a n t i g o u r m e t i n t u t t a I t a l i a . G r a z i e a q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e , g l i c h e f p r o p o n g o n o l a p a s t a B a r i l l a A l B r o n z o i n a l c u n i p i a t t i s p e c i a l i d e i p r o p r i m e n u . L ’ u n i c i t à e l a c o r p o s i t à d i B a r i l l a A l B r o n z o , c o n i s u o i f o r m a t i p r o g e t t a t i p e r m a s s i m i z z a r e l a t e n u t a d e l s u g o , d i v e n t a n o , q u i n d i , p r o t a g o n i s t i d e l f i n e d i n i n g . M a A r t i s t i d i A l B r o n z o è m o l t o d i p i ù : u n a v e r a e p r o p r i a c o m m u n i t y d i c h e f , u n n e t w o r k a t t r a v e r s o i l q u a l e g l i c h e f c h e a d e r i s c o n o p o s s o n o c o n d i v i d e r e i s p i r a z i o n i , e s p e r i e n z e e s u g g e s t i o n i . L ’ o b i e t t i v o è f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a g l i c h e f , p e r r i c r e a r e o c c a s i o n i d i f o r m a z i o n e e c o n f r o n t o , f a r e s i s t e m a e c r e s c e r e i n s i e m e i n u n c o n t e s t o - q u e l l o d e l f i n e d i n i n g - i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , c o n t i n u a n d o a p r o p o r r e s o l u z i o n i n u o v e e c r e a t i v e . C e n t r o n e v r a l g i c o d i A r t i s t i d i A l B r o n z o e d e g l i i n c o n t r i t r a g l i c h e f è A c a d e m i a B a r i l l a a P a r m a . Q u i , c h e f e F o o d E x p e r t s i i n c o n t r a n o c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e l a p a s t a , d i s t i n g u e n d o l e d i v e r s e t e c n i c h e d i l a v o r a z i o n e e s c o p r e n d o l e s u e i n f i n i t e p o s s i b i l i t à d i r i c e t t a z i o n e , p e r s e r v i r l a a d a r t e e a b b i n a r l a i n m a n i e r a s e m p r e o r i g i n a l e e i n n o v a t i v a . L a p a s t a è u n i n g r e d i e n t e s e m p l i c e , m a d e v e e s s e r e d i q u a l i t à p e r p o r t a r e i n t a v o l a u n ’ e s p e r i e n z a d i g u s t o a u t e n t i c a . “ I l p r o g e t t o A r t i s t i d i A l B r o n z o - d i c h i a r a I l a r i a R o s s i , A c a d e m i a B a r i l l a M a n a g e r - r a p p r e s e n t a u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à d i c o n f r o n t o p e r i l m o n d o d e l l a r i s t o r a z i o n e g o u r m e t , u n ’ o c c a s i o n e d i s c a m b i o t r a c h e f , c i a s c u n o p o r t a t o r e d i u n a s u a p e r s o n a l e v i s i o n e . Q u i i n A c a d e m i a c h e f e d e s p e r t i d e l l ’ a r t e c u l i n a r i a s i i n c o n t r a n o p e r d i s e g n a r e n u o v e e s p e r i e n z e g a s t r o n o m i c h e a t t o r n o a l l a p a s t a , i l s i m b o l o p i ù i c o n i c o d e l l a t r a d i z i o n e c u l i n a r i a i t a l i a n a ” . Q u e s t o p r o g e t t o n o n c o i n v o l g e s o l o g l i c h e f , m a s i r i v o l g e a t u t t e l e p e r s o n e a m a n t i d e l l a p a s t a , c h e a v r a n n o l a p o s s i b i l i t à d i a s s a p o r a r e l a p a s t a d i s e m p r e i n c o n t e s t i n u o v i , p r o p o s t a n e l l e r i c e t t a z i o n i e s c l u s i v e d e l l a r i s t o r a z i o n e g o u r m e t . S ì , p e r c h é c o n l a s u a t e x t u r e r u v i d a c h e l e p e r m e t t e d i c a t t u r a r e p e r f e t t a m e n t e o g n i c o n d i m e n t o , B a r i l l a A l B r o n z o o f f r e u n ’ e s p e r i e n z a d i g u s t o i n t e n s a , g o d e n d o d e l s u g o f i n o a l l ’ u l t i m o b o c c o n e a n c h e i n u n c o n t e s t o r a f f i n a t o e d e l e g a n t e . T u t t o q u e s t o n e l p i e n o s p i r i t o B a r i l l a – c h e d a s e m p r e i n t e n d e u n i r e l e p e r s o n e d a v a n t i a d u n p i a t t o d i p a s t a – e c h e a n c h e c o n A r t i s t i d i A l B r o n z o c e l e b r a l a g i o i a d e l l a c o n d i v i s i o n e e d e l l a c o n v i v i a l i t à a t a v o l a . P e r c h é , s i s a , l a p a s t a m e t t e d ’ a c c o r d o t u t t i , a c a s a c o m e i n u n r i s t o r a n t e g o u r m e t . “ C o n B a r i l l a A l B r o n z o – l a n o s t r a l i n e a d a l l a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à d i a b b r a c c i a r e i l s u g o – c e l e b r i a m o l a p a s s i o n e i t a l i a n a p e r i l b u o n c i b o e p e r l a v i t a ” , a f f e r m a K a t i a D e s o g u s , V i c e P r e s i d e n t M a r k e t i n g P a s t a B a r i l l a I t a l i a . “ S e l ’ a l t a r i s t o r a z i o n e r i c o n o s c e l a q u a l i t à d i q u e s t a p a s t a e s c e g l i e d i i n s e r i r l a n e i p r o p r i m e n ù , C o n i l p r o g e t t o A r t i s t i d i A l B r o n z o v o g l i a m o d a r e a i n o s t r i c o n s u m a t o r i l ’ o p p o r t u n i t à d i v i v e r e u n ’ e s p e r i e n z a d i p a s t a d a l g u s t o a u t e n t i c o , p e r u n p r i m o p i a t t o g o u r m e t c h e s i p u ò p r e p a r a r e a n c h e a c a s a , c o m e a l r i s t o r a n t e ” . L o s p i r i t o d i c o n v i v i a l i t à è n e l d n a d i B a r i l l a A l B r o n z o . P e r q u e s t o i l b r a n d h a o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o r k e t t e r s , i l p r o g e t t o d i s o c i a l e a t i n g i d e a t o d a A n n a P r a n d o n i e C h i a r a B u z z i , u n a s e r i e d i c e n e g o u r m e t d i c o n d i v i s i o n e , i n q u a t t r o r i s t o r a n t i c h e h a n n o a d e r i t o a l p r o g e t t o A r t i s t i d i A l B r o n z o . P r o t a g o n i s t a d e l m e n ù è p r o p r i o l a p a s t a B a r i l l a A l B r o n z o , c h e g l i o s p i t i p o s s o n o a s s a g g i a r e n e l l a v e r s i o n e f i r m a t a d a g l i c h e f d e i q u a t t r o r i s t o r a n t i s e l e z i o n a t i . R i v o l t e a d a p p a s s i o n a t i d i g a s t r o n o m i a e c u r i o s i , l e c e n e F o r k e t t e r s h a n n o l ’ o b i e t t i v o d i s t i m o l a r e l ’ i n t e r e s s e e l a c o n o s c e n z a d e l m o n d o d e l l a r i s t o r a z i o n e , p r o p o n e n d o o g n i v o l t a u n n u o v o r i s t o r a n t e . S i c o m i n c i a c o n u n a p e r i t i v o p e r r o m p e r e i l g h i a c c i o e i n i z i a r e l e c h i a c c h i e r e , a s e g u i r e p r e n d e a v v i o l a c e n a . A l t a v o l o , i p o s t i a s e d e r e v a r i a n o d a s e i a o t t o , u n n u m e r o o t t i m a l e c h e f a v o r i s c e l a c o n v i v i a l i t à , p e r c h é a d a r e g u s t o a l l e c e n e F o r k e t t e r s n o n s o n o s o l o i p i a t t i p r e p a r a t i d a g l i c h e f , m a a n c h e l a g i o i a d i s t a r e i n s i e m e e d i c o n d i v i d e r e q u a l c h e n u o v a c u r i o s i t à l e g a t a a l m o n d o d e l c i b o e d e l v i n o . P e r i n f o r m a z i o n i s u l l e m o d a l i t à d i p a r t e c i p a z i o n i c o n s u l t a r e i l s i t o : F o r k e t t e r s . i t S o n o q u a t t r o l e c e n e F o r k e t t e r s p e r A l B r o n z o . O g n i s e r a t a o f f e a i p a r t e c i p a n t i u n ’ e s p e r i e n z a u n i c a c h e v a l o r i z z a l a s t o r i a e l a q u a l i t à d e l l a r e a l t à c u l i n a r i a l o c a l e , l a v i s i o n e d e l l o c h e f e l a s u a p e r s o n a l e i n t e r p r e t a z i o n e d e l l a p a s t a B a r i l l a A l B r o n z o . U n m o m e n t o e s c l u s i v o d i s o c i a l i t à , d o v e i n s i e m e a i p r o f u m i d e l l a c u c i n a g o u r m e t s i r e s p i r a n o i l p i a c e r e d i c o n d i v i s i o n e e l a b e l l e z z a d e l l o s t a r e i n s i e m e a t a v o l a . I l c a l e n d a r i o d e l l e c e n e F o r k e t t e r s A l B r o n z o p r e v e d e u n i t i n e r a r i o t r a t r e r e g i o n i i t a l i a n e . D o p o l a p a r t e n z a i n L o m b a r d i a , i l 1 5 o t t o b r e , p r e s s o V e l R i s t o r a n t e a M i l a n o , l ’ 1 1 n o v e m b r e è l a v o l t a d i R i s t o r a n t e D e g a B u s t o A r s i z i o , V a r e s e . I l p e r c o r s o p r o s e g u e e f a t a p p a n e l L a z i o , a R o m a , d o v e i l 2 7 n o v e m b r e a p r e l e s u e p o r t e V e r v e R e s t a u r a n t ; l ’ u l t i m o a p p u n t a m e n t o F o r k e t t e r s è p r e v i s t o i l 4 d i c e m b r e , i n E m i l i a - R o m a g n a , p r e s s o i l R i s t o r a n t e L ’ E r b a d e l R e a M o d e n a . B a r i l l a A l B r o n z o s i c a r a t t e r i z z a p e r l a s u a l a v o r a z i o n e g r e z z a , o t t e n u t a t r a m i t e l a t r a f i l a t u r a a l b r o n z o c h e d i s e g n a s u l l a s u p e r f i c i e d e l l a p a s t a u n a ' r e t e d i m i c r o i n c i s i o n i ' , p e r u n a c o n s i s t e n z a r u v i d a d i s t i n t i v a . Q u e s t o d e s i g n p e r m e t t e a l l a p a s t a d i a v e r e u n ’ e c c e l l e n t e t e n u t a d e l s u g o , v a l o r i z z a n d o l a c o m p l e s s i t à d e i s a p o r i e r e n d e n d o o g n i b o c c o n e u n ’ e s p e r i e n z a r i c c a e a p p a g a n t e . E ' r e a l i z z a t a c o n u n a s e l e z i o n e d i g r a n i d u r i p r e g i a t i 1 0 0 % i t a l i a n i , s a p i e n t e m e n t e m a c i n a t i e s c e l t i a p p o s i t a m e n t e p e r o t t e n e r e r i s u l t a t i o t t i m a l i , c o n u n c o n t e n u t o p r o t e i c o s u p e r i o r e a l 1 4 % , p e r u n a c o n s i s t e n z a r o b u s t a e d e l a s t i c a . L ’ e c c e l l e n t e q u a l i t à e q u a n t i t à d i p r o t e i n e m i g l i o r a l a c o n s i s t e n z a d e l l a p a s t a e n e a u m e n t a l a s u a c a p a c i t à d i t r a t t e n e r e l ’ a m i d o d u r a n t e l a c o t t u r a , p e r u n r i s u l t a t o ‘ a l d e n t e ’ . I l g r a n o d u r o s e l e z i o n a t o f o r n i s c e i n o l t r e n a t u r a l m e n t e u n a t o n a l i t à g i a l l o a m b r a t a , p e r u n ’ e s p e r i e n z a s e n s o r i a l e u n i c a , a l l a v i s t a e a l t a t t o .