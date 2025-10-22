C a s e r t a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p n o n è s o l t a n t o u n ’ e c c e l l e n z a g a s t r o n o m i c a , m a a n c h e u n f e n o m e n o d i g i t a l e c a p a c e d i g e n e r a r e c o n v e r s a z i o n i , e m o z i o n i e a p p a r t e n e n z a . A d i r l o è l ’ i n d a g i n e r e a l i z z a t a d a A r c a d i a , s o c i e t à s p e c i a l i z z a t a i n a n a l i s i d e i d a t i e c o m u n i c a z i o n e s t r a t e g i c a , c h e h a m o n i t o r a t o p e r 2 4 m e s i l ’ e c o s i s t e m a o n l i n e l e g a t o a l p r o d o t t o s i m b o l o d e l M a d e i n I t a l y . “ L a n o s t r a r i c e r c a – s p i e g a D o m e n i c o G i o r d a n o , a m m i n i s t r a t o r e d i A r c a d i a – h a i n t e r e s s a t o u n a f i n e s t r a t e m p o r a l e d i d u e a n n i , d u r a n t e i q u a l i a b b i a m o c e n s i t o p a r o l e c h i a v e s p e c i f i c h e c o m e ‘ M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p ’ e a l t r e p i ù g e n e r i c h e c o m e ‘ m o z z a r e l l a ’ . Q u e s t o c i h a c o n s e n t i t o d i r e c u p e r a r e t u t t o i l p a r l a t o d i g i t a l e , o s s i a l e c o n v e r s a z i o n i c h e s i s o n o s v i l u p p a t e s u l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e s o c i a l – d a T i k T o k a I n s t a g r a m , d a F a c e b o o k a i b l o g , f i n o a l l e t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e e a i f o r u m ” . U n l a v o r o d i m o n i t o r a g g i o c h e h a r e s t i t u i t o u n a f o t o g r a f i a c h i a r a : i l s e n t i m e n t c o m p l e s s i v o a t t o r n o a l l a M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p è f o r t e m e n t e p o s i t i v o . G l i u t e n t i c h e i n t e r a g i s c o n o c o n q u e s t a p a r o l a c h i a v e m o s t r a n o u n a t t e g g i a m e n t o d i f i d u c i a e a p p r e z z a m e n t o , a s s o c i a n d o i l p r o d o t t o a q u a l i t à , g u s t o a u t e n t i c o e t r a d i z i o n e . “ L a n o s t r a a n a l i s i – a g g i u n g e G i o r d a n o – d i m o s t r a c h e c h i p a r l a d i m o z z a r e l l a d i b u f a l a C a m p a n a D o p l o f a i n t e r m i n i f a v o r e v o l i , g e n e r a n d o u n c o m p o r t a m e n t o d i g i t a l e a v a n t a g g i o s i a d e l p r o d o t t o c h e d e l b r a n d ” . U n a l t r o d a t o d i r i l i e v o è l ’ a m p i e z z a d e l l ’ a u d i e n c e : n e i 2 4 m e s i a n a l i z z a t i , i c o n t e n u t i l e g a t i a l l a M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p h a n n o r a g g i u n t o 3 7 m i l i o n i d i u t e n t i , c o n f e r m a n d o i l r u o l o d e l p r o d o t t o c o m e s i m b o l o d i i t a l i a n i t à e c o m e m a r c h i o d i v a l o r e a n c h e n e l l i n g u a g g i o d e l w e b . D a l p u n t o d i v i s t a d e m o g r a f i c o , l a r i c e r c a h a d e l i n e a t o l ’ i d e n t i k i t d e l c o n s u m a t o r e d i g i t a l e t i p o : l ’ u t e n t e m e d i o c h e p a r l a d e l l a D o p c a m p a n a h a u n ’ e t à c o m p r e s a t r a i 2 5 e i 3 4 a n n i , c o n u n a b u o n a r i p a r t i z i o n e t r a u o m i n i e d o n n e , e i n t e r a g i s c e p r e v a l e n t e m e n t e s u I n s t a g r a m , l a p i a t t a f o r m a c h e s i c o n f e r m a l a p i ù p e r f o r m a n t e p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e i p r o d o t t i d i e c c e l l e n z a . C u r i o s o a n c h e l ’ e f f e t t o d e l l ’ e t à m e d i a i n b a s e a l l a p r e c i s i o n e d e l l a p a r o l a c h i a v e : “ P i ù l a r i c e r c a è s p e c i f i c a – s p i e g a G i o r d a n o – p i ù a u m e n t a l ’ e t à m e d i a d e g l i u t e n t i ; a l c o n t r a r i o , c h i u t i l i z z a c h i a v i g e n e r i c h e c o m e ‘ m o z z a r e l l a ’ t e n d e a d a v e r e u n ’ e t à p i ù b a s s a ” . U n d a t o c h e r a c c o n t a c o m e i l p u b b l i c o p i ù m a t u r o e c o n s a p e v o l e s i r i c o n o s c a n e l l a d e n o m i n a z i o n e c o m p l e t a e c e r t i f i c a t a d e l p r o d o t t o , m e n t r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i m o s t r a n o i n t e r e s s e c r e s c e n t e v e r s o i l m o n d o d e l l a m o z z a r e l l a , a n c h e s e c o n u n a p p r o c c i o p i ù i s t i n t i v o e v i s i v o , s o p r a t t u t t o s u T i k T o k . L a r i c e r c a d i A r c a d i a s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o d i c r e s c e n t e a t t e n z i o n e a l l a r e p u t a z i o n e d i g i t a l e d e i m a r c h i D o p , u n f r o n t e s t r a t e g i c o p e r l a p r o m o z i o n e d e l l e f i l i e r e a g r o a l i m e n t a r i . L a M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p s i c o n f e r m a c o s ì n o n s o l o u n ’ e c c e l l e n z a g a s t r o n o m i c a , m a a n c h e u n b r a n d c o n v e r s a z i o n a l e c a p a c e d i c o n n e t t e r e t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e , g u s t o e i d e n t i t à , t e r r i t o r i o e c o m u n i t à o n l i n e .