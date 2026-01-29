( A d n k r o n o s ) - I l L i b r o B i a n c o “ M a d e i n I t a l y 2 0 3 0 ” , p r e s e n t a t o a l C n e l d a l M i n i s t e r o d e l l e i m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y ( M i m i t ) a l l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o A d o l f o U r s o , n o n è u n s e m p l i c e d o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o . V u o l e e s s e r e i l m a n i f e s t o d e l l o " S t a t o s t r a t e g a " e d e l l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e i t a l i a n a . I l d o c u m e n t o , e l a b o r a t o c o n i l c o n t r i b u t o d i o l t r e 2 0 0 s t a k e h o l d e r e t h i n k t a n k , d e l i n e a u n a s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e f o n d a t a s u 1 8 f i l i e r e e 1 6 0 d i s t r e t t i , d i s t i n g u e n d o t r a c o m p a r t i t r a d i z i o n a l i , n u o v o m a d e i n I t a l y e s e t t o r i a b i l i t a n t i . A l l ’ i n t e r n o d i q u e s t o p e r i m e t r o v i e n e i n d i v i d u a t o i l m a d e i n I t a l y d i e c c e l l e n z a – d a l l ’ a r r e d o a l l a m e c c a n i c a , d a l l ’ a g r o a l i m e n t a r e a l l a m o d a , f i n o a f a r m a c e u t i c a , c a n t i e r i s t i c a e a e r o s p a z i o – c h e v a l e c o m p l e s s i v a m e n t e c i r c a 6 9 2 m i l i a r d i d i e u r o d i f a t t u r a t o e o l t r e 4 1 9 m i l i a r d i d i e x p o r t . I l c o n t e s t o è q u e l l o d i u n a f a s e d i r i t o r n o g l o b a l e d e l l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . C o m e h a s p i e g a t o P a o l o Q u e r c i a , c a p o d e l C e n t r o s t u d i d e l M i m i t , “ t u t t i i p a e s i o c c i d e n t a l i s o n o o g g i i m p e g n a t i i n u n p r o c e s s o d i r e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d o p o t r e n t ’ a n n i d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e . M a l o S t a t o n o n s i m u o v e p i ù c o m e n e g l i a n n i C i n q u a n t a o S e s s a n t a : a g i s c e d a s t r a t e g a , u t i l i z z a n d o d a t i e i n f o r m a z i o n i p e r p r e n d e r e d e c i s i o n i m i r a t e . L a d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e n o n è u n d e s t i n o , m a u n a f a s e d i p a s s a g g i o t r a d u e m o d e l l i p r o d u t t i v i ” . S e c o n d o R o s a r i o C e r r a , p r e s i d e n t e d e l C e n t r o e c o n o m i a d i g i t a l e , c h e h a c o m m e n t a t o i l L i b r o B i a n c o c o n l ' A d n k r o n o s , s i a m o d a v a n t i “ a l l a f i n e d e l l a i s s e z - f a i r e c h e h a g u i d a t o l a p o l i t i c a e c o n o m i c a i t a l i a n a p e r t r e d e c e n n i ” . U n c a m b i o d i p a r a d i g m a c h e , s u l p i a n o c o n c e t t u a l e , è g i u d i c a t o n e c e s s a r i o : “ I n u n c o n t e s t o d i f r a m m e n t a z i o n e g e o e c o n o m i c a e d i w e a p o n i z a t i o n o f t r a d e , l ’ i n t e g r a z i o n e t r a s i c u r e z z a e c o n o m i c a e p o l i t i c a i n d u s t r i a l e è c o r r e t t a e a l l i n e a t a a l n u o v o s c e n a r i o p o s t - W a s h i n g t o n C o n s e n s u s ” . C e r r a a p p r e z z a i n p a r t i c o l a r e l ’ a b b a n d o n o d e g l i i n c e n t i v i o r i z z o n t a l i a f a v o r e d i u n a p p r o c c i o v e r t i c a l e b a s a t o s u l l e f i l i e r e : “ È u n a s c e l t a t e c n i c a m e n t e i n e c c e p i b i l e . C o n s e n t e d i i n d i v i d u a r e c o l l i d i b o t t i g l i a s p e c i f i c i , c o m e l a d i p e n d e n z a d a m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e , e v i t a n d o p o l i t i c h e g e n e r i c h e c h e t r a t t a n o p a t o l o g i e d i v e r s e c o n l a s t e s s a m e d i c i n a ” . A l t e m p o s t e s s o , i l d o c u m e n t o n o n r i s p a r m i a u n a d i a g n o s i s e v e r a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o , a p a r t i r e d a l l a s t a g n a z i o n e d e l l a p r o d u t t i v i t à e d a l c o s i d d e t t o “ n a n i s m o ” d ’ i m p r e s a . “ L a t e n u t a o c c u p a z i o n a l e h a m a s c h e r a t o u n a p e r d i t a d i v a l o r e a g g i u n t o . S e n z a a f f r o n t a r e i l t e m a d e l l a s c a l a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e p r o f o n d a , i l r i s c h i o è r e s t a r e r e s i l i e n t i m a i r r i l e v a n t i ” . È p e r ò n e l l a p a r t e d e l l e c r i t i c i t à c h e , s e c o n d o i l C e d , e m e r g o n o l e v e r e s f i d e d e l p i a n o a l 2 0 3 0 . L a p r i n c i p a l e è l ’ a s s e n z a d i u n a s t r a t e g i a s u l l a c o o p e t i z i o n e : “ I n u n ’ e c o n o m i a d i c o m p e t i z i o n e s i s t e m i c a , l a f i l i e r a c h i u s a n o n b a s t a p i ù . O c c o r r e c o l l a b o r a r e c o n i c o m p e t i t o r s u s t a n d a r d , p i a t t a f o r m e , i n f r a s t r u t t u r e e r i c e r c a p r e - c o m p e t i t i v a , p e r p o i c o m p e t e r e s u l p r o d o t t o f i n a l e . S e n z a q u e s t o s a l t o c u l t u r a l e , a n c h e i c a m p i o n i n a z i o n a l i r i s c h i a n o d i s o c c o m b e r e a i g i g a n t i s t a t u n i t e n s i e c i n e s i ” . A l t r o n o d o è q u e l l o f i n a n z i a r i o . “ I l L i b r o B i a n c o r i c h i a m a s t r u m e n t i c o m e f o n d i s o v r a n i e s e m p l i f i c a z i o n e , m a l a p o t e n z a d i f u o c o r e s t a a s i m m e t r i c a r i s p e t t o a S t a t i U n i t i , C i n a e G e r m a n i a . S e n z a u n a v e r a ' c a p a c i t à f i s c a l e ' e u r o p e a , l o S t a t o s t r a t e g a r i s c h i a d i e s s e r e u n o s t r a t e g a s e n z a e s e r c i t o ” . I n f i n e , C e r r a s e g n a l a i l r i s c h i o d i u n a d e r i v a d i r i g i s t a : “ I l c o n f i n e t r a S t a t o s t r a t e g a e S t a t o i n t e r v e n t i s t a è s o t t i l e . S e l a p r o t e z i o n e s i t r a d u c e i n s u s s i d i a i m p r e s e z o m b i e i n v e c e c h e n e l r a f f o r z a m e n t o d i c a m p i o n i c o m p e t i t i v i , l ’ e f f i c i e n z a a l l o c a t i v a n e u s c i r à c o m p r o m e s s a ” . S u l f r o n t e d e l l ’ i n n o v a z i o n e , i l g i u d i z i o è p i ù a r t i c o l a t o . I l C e d r i l e v a c o m e l a s t r a t e g i a d e l i n e a t a v a d a o l t r e l a s e m p l i c e d i g i t a l i z z a z i o n e , p u n t a n d o a l l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a e a l l a t r a n s i z i o n e 5 . 0 , c h e i n t e g r a d i g i t a l e e g r e e n . “ S i n o t a u n o s p o s t a m e n t o d a i b i t a g l i a t o m i : s p a c e e c o n o m y , b l u e e c o n o m y , b i o t e c h e l i f e s c i e n c e s d i v e n t a n o a s s e t s t r a t e g i c i ” . R e s t a p e r ò i l p a r a d o s s o s t r u t t u r a l e d e l l ’ i n n o v a z i o n e i t a l i a n a : b a s s a s p e s a i n R & S e p o c h i b r e v e t t i I C T . “ L a s c o m m e s s a s u l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o è l ’ u n i c a p e r c o r r i b i l e , m a a u n a c o n d i z i o n e : i c o m p e t e n c e c e n t e r d e v o n o f u n z i o n a r e c o m e v e r i s e r v i c e p r o v i d e r p e r l e i m p r e s e , n o n c o m e s t i p e n d i f i c i a c c a d e m i c i ” . S u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l a s c e l t a è c h i a r a : m e n o c o n s u m e r A I , p i ù a p p l i c a z i o n i i n d u s t r i a l i . “ È c o e r e n t e c o n l a v o c a z i o n e B 2 B d e l P a e s e , m a l a s c i a a p e r t o i l t e m a d e l l a c r e a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e , c o m e u n c l o u d s o v r a n o o c a m p i o n i n a z i o n a l i n e l l ’ h i g h - t e c h ” . N e l c o m p l e s s o , p e r i l C e n t r o e c o n o m i a d i g i t a l e i l L i b r o B i a n c o è “ u n m a n i f e s t o d i r e a l i s m o i n d u s t r i a l e ” . L a v i s i o n e è g i u d i c a t a l u c i d a e c o e r e n t e c o n i l n u o v o c o n t e s t o g l o b a l e . L ’ i n c o g n i t a , p e r ò , r e s t a t u t t a n e l l ’ e s e c u z i o n e : c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a , r i s o r s e f i n a n z i a r i e e , s o p r a t t u t t o , d i s p o n i b i l i t à c u l t u r a l e d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o a d a b b r a c c i a r e l a c o o p e t i z i o n e c o m e u n i c o v e r o s c u d o c o n t r o l ’ i r r i l e v a n z a g l o b a l e .