A n t a n a n a r i v o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l c o l o n n e l l o M i c h a ë l R a n d r i a n i r i n a , c a p o d e l l ' u n i t à m i l i t a r e c h e h a p r e s o i l p o t e r e i n M a d a g a s c a r d o p o u n v o t o d i i m p e a c h m e n t c o n t r o A n d r y R a j o e l i n a , d o v r e b b e p r e s t a r e g i u r a m e n t o c o m e p r e s i d e n t e v e n e r d ì , s e c o n d o u n a d i c h i a r a z i o n e t r a s m e s s a d a l l a t e l e v i s i o n e d i S t a t o m a l g a s c i a . " I n c o n f o r m i t à c o n l ' a r t i c o l o 4 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e , i l c o l o n n e l l o R a n d r i a n i r i n a M i c h a ë l p r e s t e r à g i u r a m e n t o c o m e P r e s i d e n t e d e l l a R i f o n d a z i o n e d e l l a R e p u b b l i c a d e l M a d a g a s c a r i n u n ' u d i e n z a f o r m a l e d e l l ' A l t a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e p r e s s o i l P a l a z z o d i S t a t o d i A m b o h i d a h y v e n e r d ì 1 7 o t t o b r e " , s i l e g g e n e l c o m u n i c a t o .