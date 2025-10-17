A n t a n a n a r i v o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l c o l o n n e l l o d e l l ' e s e r c i t o d e l M a d a g a s c a r M i c h a e l R a n d r i a n i r i n a h a p r e s t a t o g i u r a m e n t o c o m e p r e s i d e n t e d e l P a e s e , p o c h i g i o r n i d o p o l a p r e s a d i p o t e r e d a p a r t e d e i m i l i t a r i c h e h a c o s t r e t t o a l l a f u g a i l p r e s i d e n t e A n d r y R a j o e l i n a . R a n d r i a n i r i n a , c h e g u i d a v a l ' u n i t à d e l l ' e s e r c i t o C a p s a t c h e s i è a m m u t i n a t a e s i è u n i t a a i m a n i f e s t a n t i a n t i g o v e r n a t i v i n e l f i n e s e t t i m a n a , h a l e t t o i l g i u r a m e n t o p r e s i d e n z i a l e d u r a n t e u n a c e r i m o n i a p r e s s o l a c o r t e s u p r e m a d e l p a e s e n e l l a c a p i t a l e A n t a n a n a r i v o .