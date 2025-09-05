R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o s t a t i p r e s e n t a t i a l l a 2 5 e s i m a e d i z i o n e d e l C o n g r e s s o E u r e t i n a , i n c o r s o a P a r i g i f i n o a l 7 s e t t e m b r e , i m p o r t a n t i a g g i o r n a m e n t i s u a f l i b e r c e p t 8 m g , c o n d a t i r e a l w o r l d , c h e c o n f e r m a n o l a s u a e f f i c a c i a t e r a p e u t i c a p e r l a d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e n e o v a s c o l a r e l e g a t a a l l ' e t à ( n A m d ) e l ' e d e m a m a c u l a r e d i a b e t i c o ( D m e ) . I l f a r m a c o - r i c o r d a B a y e r u n a n o t a - h a o t t e n u t o r e c e n t e m e n t e d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a l ' a p p r o v a z i o n e a l l ' e s t e n s i o n e d e g l i i n t e r v a l l i d i t r a t t a m e n t o c o n a f l i b e r c e p t 8 m g f i n o a 6 m e s i , s u l l a b a s e d e i r i s u l t a t i p o s i t i v i o t t e n u t i n e l l a f a s e d i e s t e n s i o n e i n a p e r t o d e g l i s t u d i c l i n i c i r e g i s t r a t i v i P u l s a r e P h o t o n . I r i s u l t a t i o t t e n u t i a 3 a n n i ( s e t t i m a n a 1 5 6 ) d a g l i s t u d i d i e s t e n s i o n e i n a p e r t o h a n n o c o n f e r m a t o l ' e f f i c a c i a a l u n g o t e r m i n e , l a s i c u r e z z a e l a d u r a t a d ' a z i o n e d e l l ' a n t i - V e g f a l d o s a g g i o d i 8 m g i n u n ' a m p i a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i . I n e n t r a m b i g l i s t u d i , i l t r a t t a m e n t o h a c o n t i n u a t o a g a r a n t i r e m i g l i o r a m e n t i v i s i v i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i e s o s t e n u t i n e l t e m p o . I n o l t r e , " p e r i p a z i e n t i c h e , i n b a s e a l l a l o r o c o n d i z i o n e c l i n i c a , p o s s o n o e s t e n d e r e g l i i n t e r v a l l i f i n o a 2 4 s e t t i m a n e - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a - s i a p r e l ' o p p o r t u n i t à d i r i c e v e r e s o l o 2 i n i e z i o n i a l l ' a n n o , a c o n f e r m a d e l l a p o s s i b i l i t à d i r i d u r r e l a f r e q u e n z a d e l t r a t t a m e n t o s e n z a c o m p r o m e t t e r e i b e n e f i c i v i s i v i " . " E s t e n d e r e g l i i n t e r v a l l i d i t r a t t a m e n t o c o n a f l i b e r c e p t 8 m g p u ò r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l n u m e r o d i i n i e z i o n i e v i s i t e , s e n z a c o m p r o m e t t e r e l ' e f f i c a c i a t e r a p e u t i c a - h a d i c h i a r a t o P a o l o L a n z e t t a , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O f t a l m o l o g i a e d i r e t t o r e C l i n i c a O c u l i s t i c a , U n i v e r s i t à d i U d i n e - P e r i p a z i e n t i s i g n i f i c a u n i m p a t t o m i n o r e s u l l a v i t a q u o t i d i a n a e u n a m a g g i o r e a d e r e n z a a l t r a t t a m e n t o , e p e r g l i o f t a l m o l o g i r a p p r e s e n t a u n ' o p p o r t u n i t à p e r g e s t i r e i n m o d o p i ù e f f i c i e n t e l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i . G r a z i e a l s u o p r o f i l o d i s t i n t i v o , a f l i b e r c e p t 8 m g h a i l p o t e n z i a l e p e r d i v e n t a r e u n a n u o v a s t r a t e g i a n e l t r a t t a m e n t o d e l l e p a t o l o g i e r e t i n i c h e " . N e l d e t t a g l i o - r i p o r t a l a n o t a - a E u r e t i n a 2 0 2 5 s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i p r i m i d a t i r e a l - w o r l d , d a l l a p r a t i c a c l i n i c a , a 6 m e s i d e l l o s t u d i o d i f a s e I V S p e c t r u m , p r i m o t r i a l g l o b a l e , p r o s p e t t i c o e n o n i n t e r v e n t i s t i c o c h e v a l u t a l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d i a f l i b e r c e p t 8 m g n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a i n p a z i e n t i c o n n A m d e D m e s i a n a ï v e a l t r a t t a m e n t o s i a p r e t r a t t a t i . I r i s u l t a t i e m e r s i c o n f e r m a n o l ' e f f i c a c i a , i l c o n t r o l l o d e l f l u i d o e i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d i a f l i b e r c e p t 8 m g . I p r i m i d a t i , r a c c o l t i a 6 m e s i s u c i r c a 1 5 0 p a z i e n t i a f f e t t i d a n A m d , s i a n a ï v e c h e p r e c e d e n t e m e n t e t r a t t a t i , m o s t r a n o c h e l ' a n t i - V e g f 8 m g è i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l ' a c u i t à v i s i v a ( V a ) n e i p a z i e n t i n a ï v e e d i m a n t e n e r l a s t a b i l e n e i p a z i e n t i g i à t r a t t a t i . I n o l t r e , è s t a t a o s s e r v a t a u n a r i d u z i o n e d e l l o s p e s s o r e r e t i n i c o c e n t r a l e ( C r t ) i n e n t r a m b i i g r u p p i . A n c h e i r i s u l t a t i p r e l i m i n a r i a 8 s e t t i m a n e i n c i r c a 1 0 0 p a z i e n t i c o n e d e m a m a c u l a r e d i a b e t i c o c o n f e r m a n o u n a r i s p o s t a c l i n i c a m e n t e p o s i t i v a : s i s o n o r e g i s t r a t i m i g l i o r a m e n t i p r e c o c i d e l l ' a c u i t à v i s i v a n e i p a z i e n t i n a ï v e e u n a s t a b i l i z z a z i o n e n e i p a z i e n t i p r e - t r a t t a t i , a c c o m p a g n a t i d a u n a r i d u z i o n e i n i z i a l e d e l C r t i n e n t r a m b i i g r u p p i . " L a c o e r e n z a t r a i r i s u l t a t i d e g l i s t u d i c l i n i c i e i p r i m i d a t i r e a l - w o r l d è e s t r e m a m e n t e r a s s i c u r a n t e . C o m e o f t a l m o l o g o - c h i a r i s c e L a n z e t t a - h o a v u t o m o d o d i o s s e r v a r e s i a a t t r a v e r s o l ' e v i d e n z a s c i e n t i f i c a , s i a n e l l a m i a p r a t i c a q u o t i d i a n a c h e a f l i b e r c e p t 8 m g è i n g r a d o d i g a r a n t i r e u n c o n t r o l l o d u r a t u r o d e l l ' a c u i t à v i s i v a e d e l l ' a s s e n z a d i f l u i d o , p e r m e t t e n d o a l t e m p o s t e s s o d i e s t e n d e r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o g l i i n t e r v a l l i d i t r a t t a m e n t o " . I l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d i a f l i b e r c e p t 8 m g - c o n c l u d e l a n o t a - s i è c o n f e r m a t o f a v o r e v o l e , c o n u n ' i n c i d e n z a d i e v e n t i a v v e r s i o c u l a r i p a r a g o n a b i l e a q u e l l a o s s e r v a t a c o n l a f o r m u l a z i o n e d a 2 m g e s e n z a l ' e m e r g e r e d i n u o v i s e g n a l i , i n c l u s i i p a z i e n t i c h e h a n n o e f f e t t u a t o l o s w i t c h d a i 2 m g a g l i 8 m g .