R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a p r o s p e t t i v a d i c o s t r u i r e u n p r o g e t t o p r o g r e s s i s t a , i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e è m o l t o c h i a r o : s c o r d a t e v i c h e c i p o s s a e s s e r e u n a l t r o g o v e r n o t e c n i c o . L o d i c o a t u t t i c o l o r o c h e p o i p a r t e c i p e r a n n o a l p r o g e t t o p r o g r e s s i s t a , i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e n o n s i p r e s t e r à " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a g l i I n t e r n a t i o n a l S a r d e g n a A w a r d s , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d e L a N u o v a S a r d e g n a , L u c i a n o T a n c r e d i . " S i p a r t e , s i d e c i d e u n a p r e m i e r s h i p e s a r à q u e l l a p e r c i n q u e a n n i , a l t r i m e n t i s i v a a v o t a r e o c o m u n q u e n o i n o n c i p r e s t e r e m o p i ù . C i o è n o n è p i ù p o s s i b i l e p e n s a r e d i i n t e n d e r e a n d a r e a p r e n d e r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i , a v e r e u n p r o g r a m m a e l e t t o r a l e e p o i i n i z i a r e a p a r l a r e d i r i m p a s t i , r i m p a s t i n i e d i r i m p a s t u c c i " , a g g i u n g e i l l e a d e r C i n q u e s t e l l e .