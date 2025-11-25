R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n ' c a n t i e r e ' M 5 S , u n c o n f r o n t o i n t e r n o , p e r d e f i n i r e l e p r i o r i t à d i p r o g r a m m a d a p o r t a r e p o i a l t a v o l o c o n a l t r i p a r t i t i d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a . G i u s e p p e C o n t e v i a s o c i a l a n n u n c i a l ' a v v i o d e i l a v o r i . " A p r i a m o i l c a n t i e r e d i u n n u o v o p r o g r a m m a d i f o r t e c a m b i a m e n t o , d i p r o p o s t e f o r t i p e r i n o s t r i g i o v a n i , p e r l ’ I t a l i a , p e r l ’ E u r o p a . Q u e l l o c h e u s c i r à d a q u e s t o n o s t r o p r o c e s s o d i a p e r t u r a a i c i t t a d i n i e a l l e i s t a n z e d a l b a s s o l o p o r t e r ò p o i n e l c o n f r o n t o c o n l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a p e r d a r e a l P a e s e u n n u o v o p r o g r a m m a d i G o v e r n o " , s c r i v e i l l e a d e r M 5 S .