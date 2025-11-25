( A d n k r o n o s ) - " H o u n a i m p o r t a n t e n o v i t à d a a n n u n c i a r v i . O g g i p o t r e i a c c o n t e n t a r m i d i u n a s c h i a c c i a n t e v i t t o r i a , p e r a v e r b a t t u t o c o n u n c a n d i d a t o d e l M 5 S - i l n o s t r o R o b e r t o F i c o - d i b e n 2 5 p u n t i u n e s p o n e n t e d i p r i m o p i a n o d e l G o v e r n o M e l o n i . M a n o n p o s s o c h i u d e r e g l i o c c h i s u l f a t t o c h e m o l t e , t r o p p e p e r s o n e n o n s i s e n t o n o c o i n v o l t e d a l l a p o l i t i c a . N o n v a n n o a v o t a r e . N o n c r e d o n o c h e l a p o l i t i c a p o s s a c a m b i a r e l a l o r o v i t a " , s o t t o l i n e a C o n t e . " I l M o v i m e n t o n o n è n a t o p e r a c c o n t e n t a r s i , p e r g a r a n t i r s i p r a t i c h e d i p o t e r e . L a r i v o l u z i o n e d e l M o v i m e n t o n a s c e p e r f a v o r i r e l a p i ù a m p i a p a r t e c i p a z i o n e d e i c i t t a d i n i a l l a v i t a p o l i t i c a . E s i s v i l u p p a c o n t r a s t a n d o l e i n c r o s t a z i o n i d i u n s i s t e m a p o l i t i c o s e m p r e p i ù a u t o r e f e r e n z i a l e . È i l m o m e n t o d i c o s t r u i r e u n p r o g r a m m a p e r f a r r i a l z a r e l ’ I t a l i a i n c u i c r o l l a n o g l i s t i p e n d i r e a l i , l a p o v e r t à è a i m a s s i m i s t o r i c i , s i t a g l i a s u l l a s c u o l a , l e p e r s o n e r i n u n c i a n o a c u r a r s i , a u m e n t a l ’ i n s i c u r e z z a n e l l e c i t t à , l a c r e s c i t a è a z e r o e s a r e m o u l t i m i i n E u r o p a n e l p r o s s i m o t r i e n n i o m e n t r e s i i p o t e c a i l f u t u r o d e i r a g a z z i b u t t a n d o m i l i a r d i i n a r m i e s p e s e m i l i t a r i " . " I n q u e s t i a n n i a b b i a m o s p e r i m e n t a t o , c o n i l M 5 S , u n n u o v o m o d o d i a s c o l t a r e e f a r p a r t e c i p a r e l e p e r s o n e a l l e d e c i s i o n i , d i f a r l e i n c i d e r e n e l l e s c e l t e p u b b l i c h e . E s a t t a m e n t e u n a n n o f a l o a b b i a m o s p e r i m e n t a t o c o n N o v a . E o r a q u e l m e t o d o c h e h a m e s s o i n s i e m e i n o s t r i i s c r i t t i , l a s o c i e t à c i v i l e , g l i e s p e r t i v o g l i o r e p l i c a r l o c o n i l M o v i m e n t o p e r c o s t r u i r e p r i o r i t à e p r o g r a m m i c h e p a r t a n o d a l b a s s o e i n c u i o g n u n o p o t r à c o n t a r e e c o n t r i b u i r e a l l e s c e l t e " .