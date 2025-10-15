R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i a b b i a m o f a t t o , c o m e s p e s s o a c c a d e , u n c o n f r o n t o i n c o n g i u n t a e n o n c ' è s t a t o n e s s u n a n n u n c i o d i d i m i s s i o n i , i o n o n h o r i c e v u t o n u l l a " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d i u n e v e n t o a V i l l a N a z a r e t h a p r o p o s i t o d e l l e i n d i s c r e z i o n i s u l l e d i m i s s i o n i d a v i c e p r e s i d e n t e M 5 S v e n t i l a t e d a C h i a r a A p p e n d i n o i e r i d u r a n t e l ' a s s e m b l e a d e i p a r l a m e n t a r i M 5 S . " P e r m e t t e t e m i p u r e d i d i r e c h e s o n o i l p r e s i d e n t e c h e h a n o m i n a t o l a v i c e p r e s i d e n t e . C r e d o c h e s e c i f o s s e r o d i m i s s i o n i s a r e b b e r o a r r i v a t e p r i m a a m e . N o n s o n o a r r i v a t e e p o i i n q u e s t o c o n t e s t o n o n a v r e b b e n e p p u r e n e s s u n a l o g i c a p e r c h é t e n e t e c o n t o c h e i o d e v o a n d a r e i n v o t a z i o n e p e r q u a n t o r i g u a r d a u n r i n n o v o d e l l a p r e s i d e n z a e q u i n d i s i a m o t u t t i i n s c a d e n z a e s c a d o n o a u t o m a t i c a m e n t e a n c h e i v i c e p r e s i d e n t i " .