R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o c o n v i n t i s s i m o c h e i l M o v i m e n t o 5 s t e l l e a b b i a l a p o s s i b i l i t à d i c r e s c i t a e c h e i l c e n t r o s i n i s t r a p o s s a v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i . C o n t e è l a p e r s o n a i n a s s o l u t o p i ù s o t t o v a l u t a t a . S e c o n d o m e è s t a t o u n o t t i m o p r e m i e r . C r e d o d i a v e r c o n c l u s o u n c i c l o . L a c r e s c i t a d i C o n t e e d e l l a s u a c o m u n i c a z i o n e m i h a n n o r e s o m e n o n e c e s s a r i o e u t i l e . E ' f o r t e c o m e l e a d e r , n o n h a b i s o g n o d i u n c a p o c o m u n i c a z i o n e c o m e m e " . C o s ì R o c c o C a s a l i n o a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " C o l M o v i m e n t o - p r o s e g u e - a b b i a m o m o l t o s o f f e r t o d i u n g i o r n a l i s m o t r o p p o p a r t i g i a n o q u a n d o s i a m o a r r i v a t i i n p a r l a m e n t o . N e l m i o n u o v o p e r c o r s o v o g l i o f a r e u n o s f o r z o : n o n s a r à f a c i l e s t a c c a r s i d o p o 1 5 a n n i d a d i r i g e n t e d i u n p a r t i t o , m a c e r c h e r ò d i r a c c o n t a r e i f a t t i e t e n e r m i p i ù p o s s i b i l e v i c i n o a l l a v e r i t à . Q u e s t o s a r à l ' o b i e t t i v o " . " C r e d o c h e i l M o v i m e n t o a b b i a m o f a t t o c o s e m o l t o i m p o r t a n t i . S i a m o a r r i v a t i a l 3 3 % a v e n d o t u t t i c o n t r o . N o n v e d o a l c u n a m i s u r a s t r a o r d i n a r i a d e l l ' a t t u a l e g o v e r n o c h e p o r t i c r e s c i t a . I l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a h a p o r t a t o f u o r i d a l l a p o v e r t à m o l t i s s i m a g e n t e . M e l o n i s i v a n t a d i a v e r l o t o l t o , i o o r g o g l i o s o d i a v e r l o f a t t o . S u l l a R a i , c o l M o v i m e n t o a b b i a m o c e r c a t o i n t u t t i i m o d i d i c a m b i a r e q u e l m e c c a n i s m o . N i e n t e d i p a r a g o n a b i l e a l l ' a t t u a l e g o v e r n o " , c o n c l u d e .