M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ i n c e r t e z z a e c o n o m i c a e i c a m b i a m e n t i n e i m o d e l l i d i c o n s u m o h a n n o c o l p i t o a n c h e i l m e r c a t o d e l l u s s o p e r i l q u a l e n e l 2 0 2 5 s i p r e v e d e u n a c o n t r a z i o n e d e l 4 % . I n u n s i m i l e s c e n a r i o c o n g i u n t u r a l e , d i v e n t a a n c o r a p i ù c e n t r a l e p e r g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e a n a l i z z a r e e c o m p r e n d e r e l e a s p e t t a t i v e d e i c l i e n t i . P e r a n a l i z z a r e l e d i n a m i c h e i n a t t o , f o r n i r e a l l e a z i e n d e e a g l i i n v e s t i t o r i u n v a l i d o s t r u m e n t o s t r a t e g i c o p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e e c o g l i e r e l e n u o v e o p p o r t u n i t à , E Y h a l a n c i a t o l a p r i m a e d i z i o n e d e l L u x u r y c l i e n t i n d e x , u n o s t u d i o c h e a n a l i z z a l e p r e f e r e n z e d i 1 . 6 0 0 c l i e n t i a s p i r a z i o n a l i d i 1 0 d i v e r s i m e r c a t i , t r a c u i l ’ I t a l i a . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a M i l a n o d u r a n t e l ’ e v e n t o E Y W i n n i n g b a c k a s p i r a t i o n a l l u x u r y c l i e n t s , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F s b g r o u p , u n e s c l u s i v o m o m e n t o d i c o n f r o n t o e d i a l o g o t r a e s p e r t i , i n v e s t i t o r i e r a p p r e s e n t a n t i d i g r a n d i a z i e n d e p e r t r a c c i a r e i l f u t u r o d e l l u s s o . A n n a N a s o l e , s t r a t e g i c & t r a n s a c t i o n s f a s h i o n & l u x u r y l e a d e r , E Y P a r t h e n o n I t a l i a : " I l l u s s o s t a v i v e n d o u n p r o f o n d o r i p o s i z i o n a m e n t o : i c o n s u m a t o r i c e r c a n o q u a l i t à , a u t e n t i c i t à , s o s t e n i b i l i t à e d e s p e r i e n z e p e r s o n a l i z z a t e , n o n s o l o s t a t u s . I b r a n d d e v o n o i n v e s t i r e i n t r e a r e e c h i a v e : i n n o v a z i o n e d i p r o d o t t o e r a f f o r z a m e n t o d e l l a f i l i e r a p e r m a n t e n e r e l ’ e c c e l l e n z a ; d i g i t a l i z z a z i o n e e o m n i c a n a l i t à p e r u n a c u s t o m e r j o u r n e y f l u i d a ; s o s t e n i b i l i t à c o m e l e v a c o m p e t i t i v a . I l f a s h i o n & l u x u r y c o n t i n u a a d a t t r a r r e i n v e s t i t o r i , m a r i c h i e d e u n ’ e l e v a t a s p e c i a l i z z a z i o n e . D o p o i l b o o m M & A p o s t C o v i d , d a l 2 0 2 4 i l s e t t o r e h a r a l l e n t a t o a c a u s a d i u n a d o m a n d a d e b o l e , c a m b i a m e n t i d e i m e r c a t i g e o g r a f i c i , c r i s i d e l w h o l e s a l e e i n s t a b i l i t à g e o p o l i t i c a . L ’ I t a l i a r e s t a c e n t r a l e g r a z i e a l s u o t e s s u t o i n d u s t r i a l e u n i c o e a b r a n d i c o n i c i c o n o p e r a z i o n i M & A f o c a l i z z a t e s u l r a f f o r z a m e n t o d e l l a f i l i e r a . L ’ a t t u a l e c o n t e s t o r i c h i e d e s t r a t e g i e p i ù s e l e t t i v e , r a z i o n a l i z z a z i o n e d e i p o r t a f o g l i , a t t e n z i o n e a i n u o v i t r e n d d i c o n v e r g e n z a c o n i l l i f e s t y l e . I n o l t r e , s i a l l u n g a n o i t e m p i d i i n v e s t i m e n t o e c r e s c e i l r i c o r s o a l c o n t i n u a t i o n f u n d , i n a t t e s a d i u n a r i p r e s a d e l m e r c a t o . I l p a t r i m o n i o i t a l i a n o d i c r e a t i v i t à e k n o w - h o w r e s t a a t t r a t t i v o , m a n e c e s s i t a d i s t r u m e n t i g l o b a l i d i s a l v a g u a r d i a p e r g a r a n t i r e s t a n d a r d a m b i e n t a l i , e t i c i e s o c i a l i " . D a l l ’ E Y l u x u r y c l i e n t i n d e x e m e r g e c h e p e r i l 6 8 % d e g l i a c q u i r e n t i i t a l i a n i d i b e n i d i l u s s o l a q u a l i t à è i l p r i m o d r i v e r d ’ a c q u i s t o , i n c o n t r a p p o s i z i o n e c o n i l 4 7 % d e i c o n s u m a t o r i g l o b a l i c h e i n d i c a n o i l r i c o n o s c i m e n t o s o c i a l e c o m e m o t i v a z i o n e p r i n c i p a l e . I l b r a n d s i c o n f e r m a c o m e u n f a t t o r e i m p o r t a n t e c h e g u i d a l e s c e l t e d ’ a c q u i s t o p e r i l 2 2 % d e g l i i t a l i a n i m e n t r e s o l o i l 9 % s c e g l i e p r o d o t t i s e n z a l o g h i v i s i b i l i . L e d i f f e r e n z e g e n e r a z i o n a l i r i s u l t a n o p i u t t o s t o m a r c a t e : l a G e n Z a t t r i b u i s c e m a g g i o r e v a l o r e a b r a n d l e g a t i a i n f l u e n c e r e c e l e b r i t à ( 4 3 % d e g l i i n t e r v i s t a t i i t a l i a n i c o n t r o i l 2 8 % a l i v e l l o m o n d i a l e ) , m e n t r e i l 7 3 % d e i B a b y B o o m e r s i t a l i a n i p r e m i a l ’ i d e n t i t à s t o r i c a d e l m a r c h i o . L a s o s t e n i b i l i t à s i a f f e r m a c o m e e l e m e n t o s e m p r e p i ù r i l e v a n t e n e l l e s c e l t e d ’ a c q u i s t o : u n t e r z o d e g l i i n t e r v i s t a t i , s p e c i e M i l l e n i a l s e G e n Z , l a c o n s i d e r a p r i o r i t a r i a . I n f a t t o d i c l i e n t e x p e r i e n c e , i l n e g o z i o f i s i c o m a n t i e n e u n r u o l o c e n t r a l e s p e c i e p e r i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i , i l 7 3 % p r e d i l i g e l ’ e s p e r i e n z a i n - s t o r e , m a c r e s c e l ’ i n t e r e s s e p e r e s p e r i e n z e m u l t i c a n a l e e d i g i t a l i . L e t e c n o l o g i e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e l i n e a n o n u o v e p r o s p e t t i v e p e r p e r s o n a l i z z a r e l ’ e s p e r i e n z a d ’ a c q u i s t o n e l s e t t o r e d e l l u s s o , a n c h e s e i l p o t e n z i a l e è a n c o r a p o c o s f r u t t a t o . T r a i n u o v i m o d e l l i d i b u s i n e s s , i l s e c o n d h a n d c o n q u i s t a u n t e r z o d e i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i , m e n t r e i l n o l e g g i o s i a f f e r m a c o m e a l t e r n a t i v a a l l ’ a c q u i s t o p e r i l 5 4 % d i e s s i . I n f i n e , p e r c o n t r a s t a r e i l c a l o d e l 2 3 % n e g l i a c q u i s t i d i l u s s o n e l n o s t r o P a e s e , i l 2 2 % d e g l i i n t e r v i s t a t i i t a l i a n i s u g g e r i s c e l ’ i n t r o d u z i o n e d i f o r m e d i p a g a m e n t o p i ù f l e s s i b i l i . Q u i i l l i n k a l l a r i c e r c a c o m p l e t a .