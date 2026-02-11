R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l l u p u s e r i t e m a t o s o s i s t e m i c o p e r m o l t e p e r s o n e n o n s i g n i f i c a s o l t a n t o c o n v i v e r e c o n s t a n c h e z z a e d o l o r e , m a d o v e r r i n u n c i a r e a d a t t i v i t à s e m p l i c i e q u o t i d i a n e c o m e f a r e l a s p e s a o p u l i r e c a s a , a v e r e d i f f i c o l t à a l l a v o r o , c h i e d e r e p e r m e s s i c o n t i n u i p e r v i s i t e e d e s a m i , l i m i t a r e l a p r o p r i a v i t a s o c i a l e . E ' l a r e a l t à q u o t i d i a n a c h e e m e r g e d a ' I t a l i a n S y s t e m i c L u p u s E r y t h e m a t o s u s ( S l e ) P a t i e n t s : O v e r v i e w o f T h e i r Q u a l i t y o f L i f e a n d U n m e t N e e d s ' , p r o g e t t o d i a s c o l t o c h e h a c o i n v o l t o o l t r e 1 5 0 p a z i e n t i , a p p e n a p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e ' J o u r n a l o f C l i n i c a l M e d i c i n e ' , c h e p e r l a p r i m a v o l t a f o t o g r a f a i n m o d o s t r u t t u r a t o l ' i m p a t t o s o c i a l e , f u n z i o n a l e e d e m o t i v o d e l l u p u s i n I t a l i a , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i c u r e i n t e g r a t e e p e r s o n a l i z z a t e . L ' i n i z i a t i v a è s t a t a s v o l t a i n p i ù f a s i . H a v i s t o i l c o i n v o l g i m e n t o a t t i v o d i d u e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i d i r i l e v a n z a n a z i o n a l e , i l G r u p p o L e s I t a l i a n o e A p m a r r ( A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e e r a r e ) , o l t r e a m e d i c i s p e c i a l i s t i n e l t r a t t a m e n t o d e l l u p u s , c o n i l s u p p o r t o i n c o n d i z i o n a t o d i G s k . " D i e t r o o g n i n u m e r o c ' è u n a p e r s o n a c h e s p e s s o d e v e r i o r g a n i z z a r e c o m p l e t a m e n t e l a p r o p r i a v i t a - s p i e g a R o s a P e l i s s e r o , p r e s i d e n t e G r u p p o L e s I t a l i a n o - I l l u p u s è u n a m a l a t t i a i n v i s i b i l e , m a l e s u e c o n s e g u e n z e s o n o m o l t o c o n c r e t e : i s o l a m e n t o , d i f f i c o l t à l a v o r a t i v e , p e r d i t a d i a u t o n o m i a . Q u e s t a r i c e r c a h a d a t o v o c e a q u e s t a r e a l t à " . S e c o n d o A n t o n e l l a C e l a n o , p r e s i d e n t e A p m a r r , " i p a z i e n t i n o n n e c e s s i t a n o s o l o d i t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e , m a d i e s s e r e a c c o m p a g n a t i l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o : d a l l a d i a g n o s i a l l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a , a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a p s i c o l o g i c o , s o c i a l e e p r o f e s s i o n a l e " . L o s t u d i o m o s t r a c o m e i l l u p u s i n c i d a p r o f o n d a m e n t e s u l b e n e s s e r e c o m p l e s s i v o : i l d i v a r i o n e l l a s a l u t e f i s i c a e m e n t a l e r i s u l t a n o i n f e r i o r i d i o l t r e 1 3 e 1 4 p u n t i r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e , r i p o r t a u n a n o t a . Q u e s t a d i f f e r e n z a s i t r a d u c e i n d i f f i c o l t à a l a v o r a r e , m a n t e n e r e r e l a z i o n i s o c i a l i a t t i v e e s v o l g e r e a t t i v i t à q u o t i d i a n e . Q u a s i 1 p a z i e n t e s u 2 r i f e r i s c e l i m i t a z i o n i n e l l o s v o l g e r e a t t i v i t à f i s i c h e d i m o d e r a t o i m p e g n o , c o m e s p o s t a r e o g g e t t i i n c a s a , u s a r e l ' a s p i r a p o l v e r e o a n d a r e i n b i c i c l e t t a , e i l 4 1 % h a d i f f i c o l t à a n c h e a s a l i r e p o c h i p i a n i d i s c a l e . L a m a n c a n z a d i e n e r g i a è u n a c o s t a n t e : i l 5 1 % n o n s i s e n t e q u a s i m a i p i e n o d i e n e r g i e e i l 4 3 % s i s e n t e s p e s s o s c o r a g g i a t o o t r i s t e . U n a c o n d i z i o n e c h e r e n d e d i f f i c i l e p r o g r a m m a r e l e g i o r n a t e , m a n t e n e r e r e l a z i o n i s o c i a l i r e g o l a r i e a f f r o n t a r e c o n c o n t i n u i t à g l i i m p e g n i f a m i l i a r i e l a v o r a t i v i . A q u e s t o s i a g g i u n g e i l t i m o r e p e r i l f u t u r o : l ' 8 3 % v i v e c o n l a p a u r a c h e l a m a l a t t i a p o s s a p e g g i o r a r e e c o l p i r e o r g a n i v i t a l i c o m e r e n i e c u o r e . L e c o n s e g u e n z e d e l l e p a t o l o g i e s i r i f l e t t o n o i n m o d o p a r t i c o l a r m e n t e e v i d e n t e s u l p i a n o o c c u p a z i o n a l e . P e r i l 7 6 % i l p r o p r i o s t a t o d i s a l u t e h a l i m i t a t o i l t i p o d i l a v o r o d a s v o l g e r e , i l 3 1 % h a d o v u t o c a m b i a r e o c c u p a z i o n e e , i n m e d i a , o g n i p e r s o n a p e r d e c i r c a 6 s e t t i m a n e l a v o r a t i v e a l l ' a n n o a c a u s a d e l l u p u s . L ' 8 2 % è c o s t r e t t o a u t i l i z z a r e p e r m e s s i o f e r i e p e r g e s t i r e v i s i t e e d e s a m i . " I l l u p u s è u n a m a l a t t i a i m m u n o l o g i c a a d a l t o i m p a t t o s u l l e p e r s o n e c h e n e s o n o a f f e t t e e s u l l e l o r o f a m i g l i e . E ' u n a c o n d i z i o n e c h e a t t r a v e r s a o g n i d i m e n s i o n e d e l l a v i t a . C u r a r l a s i g n i f i c a o c c u p a r s i a n c h e d e l l e c o n s e g u e n z e p s i c o l o g i c h e , s o c i a l i e p r o f e s s i o n a l i " , s o t t o l i n e a L o r e n z o D a g n a , d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à d i I m m u n o l o g i a , R e u m a t o l o g i a , A l l e r g o l o g i a e M a l a t t i e r a r e d e l l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i M e d i c i n a i n t e r n a a l l ' u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e . A c c a n t o a l p e s o d e l l a m a l a t t i a s u l l a v i t a q u o t i d i a n a - p r o s e g u e l a n o t a - l o s t u d i o p o r t a a l l a l u c e u n a l t r o e l e m e n t o c r u c i a l e s u l t r a t t a m e n t o : i l 6 4 % d e i p a z i e n t i r i s u l t a a n c o r a i n t e r a p i a c o n t i n u a t i v a c o n c o r t i c o s t e r o i d i . F a r m a c i c h e , s e u t i l i z z a t i a l u n g o , e s p o n g o n o a e f f e t t i c o l l a t e r a l i r i l e v a n t i c o m e o s t e o p o r o s i , a u m e n t o d i p e s o , r i s c h i o d i i n f e z i o n i , d i s t u r b i d e l l ' u m o r e e d i a b e t e . Q u e s t o a v v i e n e - o s s e r v a n o g l i e s p e r t i - n o n o s t a n t e s i a n o o g g i d i s p o n i b i l i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e a l t e r n a t i v e t r a c u i i f a r m a c i b i o l o g i c i , i n g r a d o d i a g i r e p i ù s e l e t t i v a m e n t e s u i m e c c a n i s m i d e l l a m a l a t t i a , r i d u r r e l ' i n f i a m m a z i o n e e i l d a n n o d ' o r g a n o e l i m i t a r e l a d i p e n d e n z a d a l c o r t i s o n e , c o n s e n t e n d o i n m o l t i c a s i u n a g e s t i o n e m i g l i o r e d e l l u p u s . L ' a c c e s s o e q u o a q u e s t e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e e u n a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e s t r u t t u r a t a , r a p p r e s e n t a n o q u i n d i u n a d e l l e l e v e p r i n c i p a l i p e r m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . A n c h e i l p e r c o r s o v e r s o l a d i a g n o s i r e s t a l u n g o e c o m p l e s s o : i n m e d i a s e r v o n o 2 , 7 a n n i e i l c o n s u l t o d i 5 m e d i c i p r i m a d i r i c e v e r e u n a r i s p o s t a c h i a r a . S o l o i l 2 0 % d e i p a z i e n t i r i f e r i s c e d i a v e r r i c e v u t o s u p p o r t o p s i c o l o g i c o n e l l e f a s i i n i z i a l i e m e n o d e l l a m e t à è s e g u i t a i n u n c e n t r o m u l t i d i s c i p l i n a r e d e d i c a t o . I n o l t r e , o l t r e u n t e r z o d e l l e v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e a v v i e n e i n r e g i m e p r i v a t o , c o n u n a s p e s a m e d i a s u p e r i o r e a i 7 0 0 e u r o l ' a n n o . " R i d u r r e i t e m p i d i a g n o s t i c i è f o n d a m e n t a l e - e v i d e n z i a L u c a M o r o n i , i n t e r n i s t a i m m u n o l o g o p r e s s o l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o - O g n i a n n o p e r s o s i g n i f i c a m a g g i o r e s o f f e r e n z a e s p e s s o u n p e g g i o r a m e n t o d e l l a p r o g n o s i . U n a p r e s a i n c a r i c o c o o r d i n a t a p u ò c a m b i a r e r a d i c a l m e n t e i l p e r c o r s o d e l p a z i e n t e " . Q u e s t i r i s u l t a t i r e s t i t u i s c o n o u n q u a d r o d i f f i c i l e , m a i n d i c a n o a n c h e u n a d i r e z i o n e a u s p i c a b i l e : i n t e r v e n i r e p r e c o c e m e n t e , u t i l i z z a r e t e r a p i e i n n o v a t i v e i n m o d o a p p r o p r i a t o e c o s t r u i r e p e r c o r s i d i c u r a i n t e g r a t i p o t r e b b e c o n s e n t i r e a m o l t e p e r s o n e c o n l u p u s d i r e c u p e r a r e a u t o n o m i a e s t a b i l i t à n e l l a v i t a q u o t i d i a n a , p o t e r l a v o r a r e c o n c o n t i n u i t à , p r o g r a m m a r e i l f u t u r o , m a n t e n e r e r e l a z i o n i s o c i a l i e f a m i l i a r i s e n z a c h e l a p a t o l o g i a i n t e r f e r i s c a c o n o g n i s c e l t a . " A s c o l t a r e i p a z i e n t i è p a r t e i n t e g r a n t e d e l n o s t r o i m p e g n o n e l l a r i c e r c a - c o n c l u d e V a l e n t i n a A n g e l i n i , P a t i e n t A f f a i r s D i r e c t o r d i G s k I t a l i a - C o m p r e n d e r e c o s a s i g n i f i c h i c o n v i v e r e c o n i l l u p u s c i a i u t a a o r i e n t a r e l ' i n n o v a z i o n e v e r s o s o l u z i o n i c h e r i s p o n d a n o d a v v e r o a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e . L e t e r a p i e i n n o v a t i v e e u n m o d e l l o d i c u r a p i ù i n t e g r a t o p o s s o n o c a m b i a r e c o n c r e t a m e n t e l a v i t a d i c h i o g g i c o n v i v e c o n q u e s t a m a l a t t i a " .