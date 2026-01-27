R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " È u n ' i n n o v a z i o n e v e r a e c e r t i f i c a t a " , r i c o n o s c i u t a c o m e t a l e " d a l l a F d a - F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n s t a t u n i t e n s e , d a l l ’ E m a - E u r o p e a n m e d i c i n e s a g e n c y e d a l l a n o s t r a A i f a - A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o " . S o t a t e r c e p t è i n f a t t i " i l p r i m o d i u n a n u o v a c l a s s e d i f a r m a c i i n g r a d o d i a g i r e , p e r l a p r i m a v o l t a , s u l l a c a u s a d e l l ' i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e ( I a p ) , c o n l a p o s s i b i l i t à d i f a r l a r e g r e d i r e e d i m i g l i o r a r e l o s t a t o d i s a l u t e d e l p a z i e n t e " . C o s ì N i c o l e t t a L u p p i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i M s d I t a l i a , c o m m e n t a , a l l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o o g g i a M i l a n o , l ' a p p r o v a z i o n e d e l r i m b o r s o d i s o t a t e r c e p t p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a p a t o l o g i a , n e g l i a d u l t i . L ' i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e è u n a m a l a t t i a r a r a , " m a q u e s t o n o n c i i m p e d i s c e d i c o n c e n t r a r c i c o n l a s t e s s a p a s s i o n e , c o n l o s t e s s o o r g o g l i o e l o s t e s s o e n t u s i a s m o - a f f e r m a L u p p i - p e r c h é t u t t i d e v o n o p o t e r a v e r e d i r i t t o a u n a b u o n a s a l u t e " . T r a t t a n d o s i " s p e s s o d i p a z i e n t i g i o v a n i , è i m p o r t a n t e c h e s i p o s s a d a r e l ' o p p o r t u n i t à d i t o r n a r e a v i v e r e u n a v i t a c h e p o s s a e s s e r e d a v v e r o p i ù d i q u a l i t à e p i ù i n s a l u t e " . I l t r a t t a m e n t o i n n o v a t i v o " è f o r t e d i u n i n c r e d i b i l e m o l e d i d a t i : a d d i r i t t u r a 4 s t u d i c l i n i c i i n f a s e I I I d i c u i 2 s o n o s t a t i i n t e r r o t t i p e r c h é n o n c ' e r a c o n f r o n t o r i s p e t t o a l m i g l i o r s t a n d a r d d i c u r a - s o t t o l i n e a - C o n t i n u e r e m o a d a n d a r e a v a n t i n e l l o s t u d i o p o t e n z i a l e d i a l t r e i n d i c a z i o n i - a s s i c u r a L u p p i - e , s i c u r a m e n t e , c o n t i n u e r e m o a n c h e c o n a l t r i f a r m a c i p e r q u e s t a a r e a t e r a p e u t i c a . N o n d o b b i a m o f e r m a r e l a r i c e r c a - r i m a r c a - d o b b i a m o l a v o r a r e i n p a r t n e r s h i p c o n l e i s t i t u z i o n i e c o n i l p r i v a t o , p e r c h é s i p o s s a a c c o r c i a r e i l p i ù p o s s i b i l e i l t e m p o d e l l a d i a g n o s i e p u n t a r e a n c h e s u l l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e e t e c n o l o g i c a p e r a v e r e d e g l i a l l e a t i d e l l a t e r a p i a e d e l l a p r e v e n z i o n e " .